    Videoausblick

    Gold "riecht", dass etwas faul ist - Aktien-Rallys verkaufen?

    Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - das gelbe Edelmetall "riecht" dass etwas faul ist! Es sind vor allem die ausufernden Schulden (vor allem in der westlichen Welt), die Gold antreiben

    Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - das gelbe Edelmetall "riecht" dass etwas faul ist! Es sind vor allem die ausufernden Schulden (vor allem in der westlichen Welt), die Gold antreiben - vor allem weil es immer unwahrscheinlicher wird, dass es eine Wende zum Besseren geben wird. Dazu kommt die Attacke der Trump-Regierung auf die Unabhängigkeit der Fed sowie die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die dann die Inflation wieder nach oben bringen dürfte. Daher sind durchaus wahrscheinliche Rallys bei Aktien erst einmal mit Vorsicht zu genießen - heute dürfte das Urteil in Sachen Google (keine Aufspaltung des Konzerns) Auftrieb geben..

    Hinweise aus Video:

    1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
    https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/

    2. Gold setzt Rekordjagd fort: Fed-Signale und Schuldenangst treiben

     

    Das Video "Gold "riecht", dass etwas faul ist - Aktien-Rallys verkaufen?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
