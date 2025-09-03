Videoausblick
Gold "riecht", dass etwas faul ist - Aktien-Rallys verkaufen?
Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - das gelbe Edelmetall "riecht" dass etwas faul ist! Es sind vor allem die ausufernden Schulden (vor allem in der westlichen Welt), die Gold antreiben - vor allem weil es immer unwahrscheinlicher wird, dass es eine Wende zum Besseren geben wird. Dazu kommt die Attacke der Trump-Regierung auf die Unabhängigkeit der Fed sowie die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die dann die Inflation wieder nach oben bringen dürfte. Daher sind durchaus wahrscheinliche Rallys bei Aktien erst einmal mit Vorsicht zu genießen - heute dürfte das Urteil in Sachen Google (keine Aufspaltung des Konzerns) Auftrieb geben..
Hinweise aus Video:
1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/
2. Gold setzt Rekordjagd fort: Fed-Signale und Schuldenangst treiben
