Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen

Seit rund einem Jahr buhlt das italienische Geldhaus Unicredit um die Frankfurter Commerzbank , die zweitgrößte deutsche Privatbank. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bank selbst einen Zusammenschluss mit ihrer heimischen Konkurrentin geprüft, sich letztlich aber dagegen entschieden./stw/ben/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 29,53 auf Tradegate (03. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,53 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -15,30 %/+18,58 % bedeutet.