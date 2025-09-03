Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen
- Deutsche Bank will keine eigenen Übernahmen aktuell.
- Konsolidierung in Bankenmarkt nötig, aber wirtschaftlich.
- Größe allein bei Übernahmen nicht entscheidend.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will trotz seines Rufs nach Zusammenschlüssen in Europas Bankenmarkt von eigenen Übernahmen derzeit nichts wissen. "In dem Moment, wo ich eine Chance habe, noch selbst aus meiner eigenen Kraft noch deutlich besser zu werden, dann will ich mich damit sozusagen nicht aufhalten", sagte der Manager am Mittwoch auf dem "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Deshalb ist das derzeit kein Thema."
Zwar brauche es tatsächlich eine Konsolidierung in der Branche. Allerdings müsse sich jeder Zusammenschluss wirtschaftlich rechnen, sagte der Manager. "Ich kann jedem nur raten, sich nicht von den Powerpoints der Berater blenden zu lassen." Bei Übernahmen dürfe nicht nur um Größe gehen.
Seit rund einem Jahr buhlt das italienische Geldhaus Unicredit um die Frankfurter Commerzbank , die zweitgrößte deutsche Privatbank. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bank selbst einen Zusammenschluss mit ihrer heimischen Konkurrentin geprüft, sich letztlich aber dagegen entschieden./stw/ben/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 29,53 auf Tradegate (03. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,53 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -15,30 %/+18,58 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da hat halt wieder so ein Doomsday Typ vor den Risiken des Kapitalmarktes gewarnt und schon gehen alle werte runter, selbst di, die morgens munter im Trend gestiegen sind (z.B. Rüstung). Klasse Job. Er musste auch mal was sagen, weil ihn keiner kennt. Anstatt von Seiten der BaFin mal was gegen das systematische schlechtschreiben und Shorten der Amis zu unternehmen (sorry, bin eigentlich gar kein Anhänger von der shorter Verschwörungstheorie, aber bei manchen werten ist es einfach zu offensichtlich. Ok, zugegeben, meist sind es auch irgendwie schwache Unternehmen, die nie so richtig durchschlagen)….
Ja, davon gehe ich aus! Ausgenommen sind natürlich Szenarien mit Spaßbremsen wie Trump, oder eine allgemein schlechte Laune am Markt. Ansonsten sehen wir bald höhere Coba Kurse als die der letzten Wochen. 💰💵💸📈
ChatGPT:
die Regelungen des **WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes)** sind **zwingendes Recht** in Deutschland.
### Konkret bedeutet das:
* **Geltungsbereich:**
Das WpÜG gilt für **alle öffentlichen Übernahme- oder Pflichtangebote** auf Aktien von Gesellschaften, deren **Sitz in Deutschland** liegt **und deren Aktien am regulierten Markt** (z. B. Xetra/Frankfurt) gehandelt werden.
→ Die Commerzbank fällt also voll darunter.
* **Pflichtangebot bei Kontrollschwelle (§ 35 WpÜG):**
Erreicht oder überschreitet ein Bieter **30 % der Stimmrechte**, muss er **verpflichtend** ein Angebot an alle Aktionäre abgeben.
* **Mindestpreisregel (§ 31 WpÜG i. V. m. WpÜG-Angebotsverordnung):**
Das Angebot **muss** mindestens so hoch sein wie
1. der **3-Monats-Durchschnittskurs** vor Ankündigung (von der BaFin ermittelt), und
2. der **höchste Preis**, den der Bieter in den letzten 6 Monaten tatsächlich gezahlt hat.
→ Der höhere Wert gilt als Untergrenze.
* **Gleichbehandlung (§ 3 WpÜG):**
Alle Aktionäre müssen den **gleichen Angebotspreis** erhalten – Sonderdeals sind unzulässig.
* **Kontrolle durch BaFin:**
Jedes Angebot wird von der **BaFin geprüft und genehmigt**. Ohne Billigung darf es nicht veröffentlicht werden.
---
📌 **Kurz gesagt:**
Ein übernehmendes Unternehmen – auch wenn es wie UniCredit eine italienische Bank ist – **muss sich an die Regeln des WpÜG halten**, sobald es ein Übernahmeangebot für die Commerzbank (oder eine andere deutsche börsennotierte AG) abgibt.
👉 Soll ich dir den **genauen Ablauf** eines Pflichtangebots nach WpÜG (Schritt für Schritt, inkl. Fristen) aufzeigen? Das macht es noch greifbarer.