Süss MicroTec: So billig dürfte die Aktie nicht sein!

Ein Minus von fast 50 Prozent in diesem Jahr ist aktuell die erschütternde Bilanz der deutschen Halbleiterhoffnung Süss MicroTec – dabei wurde die Aktie noch im vergangenen Jahr in einer Analystenstudie als "die deutsche Nvidia " gefeiert.

Die hohen Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger konnte das Unternehmen wiederholt nicht erfüllen. Das hat zum anhaltenden Abwärtstrend der Aktie geführt. Außerdem war die Bewertung der tatsächlichen Geschäftsentwicklung zeitweise weit vorausgeeilt.

Dazu kam vor wenigen Tage eine Beanstandung der Aufsichtsbehörde BaFin: Süss MicroTec hatte im Geschäftsabschluss für 2024 die große Abhängigkeit von Einzelkunden nicht ausreichend transparent angegeben. So fiel die Aktie am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld auf ein weiteres Jahrestief und damit auf den niedrigsten Stand seit fast 2 Jahren.

Abverkauf übertrieben? Bewertung auf Schnäppchenniveau!

Doch die Bären dürften es mit ihrer Verkaufswut zu gut gemeint haben. Inzwischen ist die Aktie stark überverkauft, während die Unternehmensbewertung wieder äußerst attraktiv ist und geradezu nach einem antizyklischen Einstieg schreit.

Für das laufende Geschäftsjahr ist Süss MicroTec mit dem 9,3-Fachen der von Expertinnen und Experten erwarteten Gewinne bewertet. Das ist für einen wachstumsstarken Halbleiterwert äußerst günstig. Das gilt auch mit Blick auf das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA), das mit 4,3 meilenweit unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Spannend ist auch das Verhältnis aus Börsenwert und Nettovermögen. Gegenwärtig bringt es Süss MicroTec auf eine Marktkapitalisierung von 367,3 Millionen Euro, während das Unternehmen nach Abzug aller Verbindlichkeiten auf einem Nettovermögen von 43,8 Millionen Euro sitzt. Das operative Geschäft, das 2025 einen Umsatz von bis zu 510 Millionen Euro erwirtschaften wird, gibt es hier also für etwa 320 Millionen Euro zu haben.

Stabilisierung des Kursgeschehens zu erwarten

Anders als die hochattraktive Bewertung liefert der Chart ein Bild des Grauens. Die Aktie handelt in einem Abwärtstrendkanal mit hoher Verkaufsdynamik und großer Volatilität. Anzeichen für eine Verbesserung der Ausgangslage oder gar eine Trendwende gibt es auf den ersten Blick nur wenige.

Zumindest eine Stabilisierung des Kursgeschehens könnte unmittelbar bevorstehen. Zum einen verläuft im Bereich von 20,00 bis 22,30 Euro eine Unterstützungszone, die aus früheren Verlaufshochs gebildet wird. Zum anderen hat im Relative-Stärke-Index (RSI), der einen stark überverkauften Zustand anzeigt, bereits eine Bodenbildung stattgefunden.

Die ist kurzfristig auch dem Trendstärkeindikator MACD gelungen. Zwar sind weder hier noch im RSI bullishe Divergenzen zu beobachten, welche ein Argument für eine absehbare Trendwende wären, doch der MACD hat sich bereits über seine Signallinie vorschieben können, was auf ein Abflauen der Verkaufsdynamik hindeutet. Das ist noch kein Kaufsignal, begünstigt für mutige Anlegerinnen und Anleger aber einen antizyklischen Einstieg.

Fazit: Antizyklische Einstiegschance liegt vor

Eine weniger geradlinige Geschäftsentwicklung als erhofft und eine hohe Unternehmensbewertung haben die Aktie von Süss MicroTec in die Knie gezwungen. Doch genauso, wie der Kursanstieg übertrieben war, ist es jetzt der Abverkauf.

Während die Bewertung der Aktie inzwischen ein Schnäppchen ist, zeigt der Chart überverkaufte Tendenzen und deutet auf eine Stabilisierung des Kursgeschehens hin. Zwar fehlt es an eindeutigen Trendwendesignalen, aber antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger finden hier schon jetzt eine aussichtsreiche Einstiegsgelegenheit vor, die zum Positionsaufbau genutzt werden kann.

Jetzt zu hebeln, könnte sich lohnen: +182,1 Prozent und mehr möglich!

Wer bereit ist, für überproportionale Kursgewinne etwas Risiko in Kauf zu nehmen, kann anstatt auf die Aktie auch auf das KO-Zertifikat MM3EKL setzen. MM3EKL ist mit einem Basispreis von 18,14 Euro und einer KO-Barriere von 19,50 Euro ausgestattet. Damit verfügt das Zertifikat über einen eingebauten Stopp-Loss und bietet bei einem KO-Ereignis einen Rückzahlungsbetrag von 0,14 Euro, was die Verlustgefahr reduziert.

Der Hebel liegt tagesaktuell bei 3,7. Das sorgt für hohe Ertragschancen, wenn der Aktie ein Rebound gelingen sollte. Erste Anlaufstellen für einen solchen wären die Marke von 30 Euro, die derzeit bei knapp 35 Euro verlaufende 50-Tage-Linie sowie ein Schließen der noch offenen Kurslücke bei etwa 40 Euro. Das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle ist das folgende:

Doch Vorsicht: Trotz des eingebauten Stopp-Loss kann ein Totalverlust auch mit MM3EKL nicht ausgeschlossen werden. Sollte die KO-Barriere oder gar der Basispreis per Overnight-Gap unterschritten werden, sind auch geringere Rückzahlungsbeträge als 0,14 Euro möglich. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht gewählt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 24,74EUR auf Tradegate (03. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.

