Nach Rolls-Royce und Oklo geht jetzt auch diese Atom-Aktie steil!

Datenzentren zum Trainieren und Betreiben von KI-Modellen erfordern gewaltige Elektrizitätsmengen. Schon jetzt hat der rasante Ausbau in den USA zu spürbar höheren Energiepreisen geführt. Um die Angebotslücke zu schließen, setzen viele Technologieunternehmen auf Kernkraft. Insbesondere Kleinkraftwerke, sogenannte Small Module Reactors (SMRs), sollen den Bedarf künftig decken.

Das Anlegerinteresse ist groß, wie die zuletzt stark gestiegenen Aktienkurse bei Oklo und Rolls-Royce, das Berichten zufolge eine Abspaltung seiner Kernenergietochter plant, gezeigt haben. Am Dienstag konnte mit einem Tagesgewinn von 7,5 Prozent Mitbewerber NuScale nachziehen, nachdem das Unternehmen eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung geschlossen hat.

NuScale und Partner sichern Großauftrag

Wie der Konzern berichtete, schloss die Tennessee Valley Authority (TVA), dahinter verbirgt sich ein staatseigener US-Energieversorger, eine Vereinbarung mit ENTRA 1 über die Entwicklung von Kernkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 6 Gigawatt ab.

ENTRA1 ist strategischer Partner von NuScale und ein wichtiger Geldgeber zur Finanzierung von emissionsfreien Energieträgern. Im Rahmen der Vereinbarung soll ENTRA1 SMRs von NuScale platzieren und so das Energieäquivalent zur Versorgung von 4,5 Millionen Haushalten beziehungsweise 60 Datenzentren mit einer Leistung von jeweils 100 Megawatt bereitstellen.

6 Gigawatt für staatlichen Energieversorger

Die von ETNRA1 und NuScale erzeugte Energie soll dann mithilfe von Abnahmeverträgen an die TVA verkauft werden. Ein fester Zeitplan wurde allerdings noch nicht vereinbart, auch da wichtige Genehmigungen zur Installation und Inbetriebnahme von SMRs ausstehen.

Es ist nicht die erste Vereinbarung, welche die TVA zum Ausbau der Kernenergie geschlossen hat. Zuletzt arbeitete der Energieversorger mit Alphabet und dem (noch) nicht börsennotierten SMR-Entwickler Kairos zusammen, um ab 2030 einen 50-Megawatt-Reaktor ans Netz zu nehmen.

Don Moul, Vorstandsvorsitzender von TVA, kommentierte die nun mit NuScale und ENTRA1 geschlossene Partnerschaft mit den Worten: "Diese Vereinbarung unterstreicht die gewichtige Rolle von öffentlich-privaten Partnerschaften beim Voranbringen von Kerntechnologie der nächsten Generation und der Sicherstellung von Energiesicherheit."

Aktie +7,5 Prozent, verdoppelt seit Jahresanfang

Bei Anlegerinnen und Anleger fand der Deal am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld Anklang. Die Anteile von NuScale verteuerten sich um 7,5 Prozent auf 37,24 US-Dollar. Damit notiert die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel wieder mit einem Plus von mehr als 100 Prozent.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Zugewinne sogar rund 391 Prozent. Das zeigt einerseits den spekulativen Charakter des Unternehmens, andererseits aber auch die Erwartungen, welche Investoren an NuScale und kleine Atomkraftwerke richten.

Fazit: Skepsis ist weiterhin angebracht

Ob sich diese jemals erfüllen werden, steht auf einem anderen Blatt. Denn einige Studien zu SMRs erheben Zweifel an deren Wirtschaftlichkeit, sodass die Technologie am Ende eine Nische bleiben könnte (zum Beispiel für die Versorgung abgelegener Standorte wie Militär- und Forschungsbasen).

Zum Kursanstieg nicht nur bei NuScale, sondern auch bei Mitbewerber Oklo, dürfte außerdem beigetragen haben, dass hier Leerverkäufer überdurchschnittlich stark engagiert sind. Da beide Unternehmen noch über kein operatives Geschäft verfügen, dass sich irgendwie bewerten ließe, sollten Anlegerinnen und Anleger lieber Abstand halten.

Wer auf bewährte Kerntechnik setzen möchte, sollte das lieber mit der Aktie von BWX Technologies tun, auch wenn deren Bewertung ebenfalls nicht mehr attraktiv ist. Am besten ist ohnehin, auf den günstigsten Energieträger: Solarenergie zu setzen. Welche Werte hier besonders aussichtsreich sind, verrät der neue wO-Spezialreport.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion