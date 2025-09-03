Insider-Sell-off reißt Nvidia-Partner in den Abgrund

Magnetar stieß am 28. August Aktien im Wert von 94,4 Millionen US-Dollar ab, insgesamt 915.339 Stück. Bereits Mitte August hatte der Hedgefonds rund 1,5 Millionen Papiere verkauft. Zusätzlich sicherte er seine verbleibende Beteiligung mit komplexen Derivatgeschäften ab: Durch den Verkauf gedeckter Call-Optionen bei 160 bis 175 US-Dollar und den gleichzeitigen Kauf von Put-Optionen bei 70 US-Dollar errichtete Magnetar einen sogenannten "Collar". Damit garantiert sich der Fonds bis März 2026 eine Handelsspanne zwischen 70 und 175 US-Dollar pro Aktie, um Verluste zu begrenzen und Gewinne abzusichern.

Die Aktie von CoreWeave ist am Dienstag um über 9 Prozent auf 93,34 US-Dollar eingebrochen, nachdem Großaktionär Magnetar Financial und mehrere Führungskräfte umfangreiche Verkäufe vorgenommen hatten. Der Druck kam kurz nach Ablauf der Sperrfrist für Insider, die zuvor keine Anteile veräußern durften.

Auch im Management wurde Kasse gemacht. CEO Michael Intrator veräußerte Anteile im Wert von rund 7,8 Millionen US-Dollar. CFO Nitin Agrawal trennte sich von Aktien für 335.000 US-Dollar. Besonders auffällig war der Schritt von General Counsel Kristen McVeety: Sie verkaufte ihre gesamte direkte Beteiligung von über 311.000 Aktien im Wert von knapp 30 Millionen US-Dollar. Lediglich über einen Trust hält sie noch rund 95.000 Stück. Laut Angaben des Unternehmens erfolgten die Transaktionen im Rahmen vorab geplanter Programme und nicht aus freien Stücken.

Analysten hatten vor einem kurzfristigen Überhang gewarnt, da 84 Prozent der CoreWeave-Aktien in Insiderhand sind. Bank-of-America-Analyst Brad Sills sprach bereits vor Ablauf der Sperrfrist von potenziellem Verkaufsdruck – ein Szenario, das sich nun bestätigt.

Der Kursrückgang reiht sich in eine bereits länger anhaltende Schwächephase ein. Von ihrem Rekordhoch bei 187 US-Dollar im Juni hat sich die Aktie inzwischen etwa halbiert. Seit dem Quartalsbericht Mitte August, in dem CoreWeave einen höheren Verlust auswies als erwartet, liegt das Minus bei fast 40 Prozent.

Die Turbulenzen belasten auch die geplante Übernahme von Core Scientific. Deren Aktionäre sollten ursprünglich 0,1235 CoreWeave-Papiere pro Anteilsschein erhalten, was bei Bekanntgabe der Transaktion einem Gegenwert von knapp 20 US-Dollar entsprach. Durch den Kurssturz liegt der rechnerische Wert nun bei nur noch 11,53 US-Dollar pro Aktie – ein herber Rückschlag für die Transaktion im Volumen von rund 9 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,40EUR auf Tradegate (03. September 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



