Rezession? Fehlanzeige! Gewinnschätzungen für US-Aktien drehen nach oben

Nach Angaben von FactSet stieg die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung für das dritte Quartal von 67,32 auf 67,66 US-Dollar. Das ist ein Zuwachs von 0,5 Prozent. Ein gutes Zeichen für Anleger, die weiterhin auf US-Aktien setzen wollen. Der S&P 500 hat sich in den vergangenen drei Monaten um knapp zehn Prozent gesteigert:

Normalerweise gehen die Prognosen in den ersten beiden Monaten eines Quartals zurück. In den vergangenen fünf Jahren betrug der durchschnittliche Rückgang 1,0 Prozent, über die vergangenen zehn Jahre 2,5 Prozent. Dass Analysten ihre Erwartungen bereits früh im Quartal nach oben setzen, kam zuletzt im zweiten Quartal 2024 mit einem Plus von 0,3 Prozent vor.

Auf Sektorebene zeigen sich deutliche Unterschiede

Fünf von elf Branchen legten im dritten Quartal zu. Besonders stark stiegen die Schätzungen für die Informationstechnologie mit plus 4,4 Prozent, die Energiebranche mit plus 4,0 Prozent sowie Kommunikationsdienste mit plus 2,6 Prozent. Am deutlichsten mit minus 7,2 Prozent sind die Rückgänge im Gesundheitswesen.

Auch für das Gesamtjahr 2025 korrigierten Analysten ihre Erwartungen nach oben. Die EPS-Prognose kletterte in den beiden Sommermonaten von 264,15 auf 268,48 US-Dollar. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent.

Sieben Sektoren verzeichneten einen Zuwachs, angeführt von Kommunikationsdiensten mit plus 4,0 Prozent, Finanzdienstleistungen mit plus 3,3 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit plus 3,0 Prozent. Rückgänge gab es in drei Sektoren, am stärksten im Gesundheitswesen mit minus 2,1 Prozent. Der Immobiliensektor blieb unverändert.

Auch der Blick nach vorn hellte sich auf. Für das Jahr 2026 stieg die Bottom-up-EPS-Schätzung zwischen Ende Juni und Ende August von 300,15 auf 303,88 US-Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!