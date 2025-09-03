    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Prognosen für S&P 500 klettern

    849 Aufrufe 849 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rezession? Fehlanzeige! Gewinnschätzungen für US-Aktien drehen nach oben

    Analysten haben ihre Gewinnprognosen für die Unternehmen im S&P 500 trotz Sorgen um Inflation und Zölle nicht gesenkt, sondern leicht angehoben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Analysten heben EPS-Prognosen für S&P 500 an.
    • Sektorale Unterschiede: IT und Energie stark, Gesundheit schwach.
    • Prognosen für 2025 und 2026 ebenfalls nach oben korrigiert.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Prognosen für S&P 500 klettern - Rezession? Fehlanzeige! Gewinnschätzungen für US-Aktien drehen nach oben
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Nach Angaben von FactSet stieg die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung für das dritte Quartal von 67,32 auf 67,66 US-Dollar. Das ist ein Zuwachs von 0,5 Prozent. Ein gutes Zeichen für Anleger, die weiterhin auf US-Aktien setzen wollen. Der S&P 500 hat sich in den vergangenen drei Monaten um knapp zehn Prozent gesteigert:

    S&P 500

    +0,34 %
    -0,88 %
    +2,43 %
    +8,38 %
    +13,74 %
    +63,11 %
    +79,17 %
    +228,63 %
    +341,18 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5
     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.960,00€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.940,39€
    Basispreis
    4,38
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Normalerweise gehen die Prognosen in den ersten beiden Monaten eines Quartals zurück. In den vergangenen fünf Jahren betrug der durchschnittliche Rückgang 1,0 Prozent, über die vergangenen zehn Jahre 2,5 Prozent. Dass Analysten ihre Erwartungen bereits früh im Quartal nach oben setzen, kam zuletzt im zweiten Quartal 2024 mit einem Plus von 0,3 Prozent vor.

    Auf Sektorebene zeigen sich deutliche Unterschiede 

    Fünf von elf Branchen legten im dritten Quartal zu. Besonders stark stiegen die Schätzungen für die Informationstechnologie mit plus 4,4 Prozent, die Energiebranche mit plus 4,0 Prozent sowie Kommunikationsdienste mit plus 2,6 Prozent. Am deutlichsten mit minus 7,2 Prozent sind die Rückgänge im Gesundheitswesen.

    Auch für das Gesamtjahr 2025 korrigierten Analysten ihre Erwartungen nach oben. Die EPS-Prognose kletterte in den beiden Sommermonaten von 264,15 auf 268,48 US-Dollar. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent.

    Sieben Sektoren verzeichneten einen Zuwachs, angeführt von Kommunikationsdiensten mit plus 4,0 Prozent, Finanzdienstleistungen mit plus 3,3 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit plus 3,0 Prozent. Rückgänge gab es in drei Sektoren, am stärksten im Gesundheitswesen mit minus 2,1 Prozent. Der Immobiliensektor blieb unverändert.

    Auch der Blick nach vorn hellte sich auf. Für das Jahr 2026 stieg die Bottom-up-EPS-Schätzung zwischen Ende Juni und Ende August von 300,15 auf 303,88 US-Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Prognosen für S&P 500 klettern Rezession? Fehlanzeige! Gewinnschätzungen für US-Aktien drehen nach oben Analysten haben ihre Gewinnprognosen für die Unternehmen im S&P 500 trotz Sorgen um Inflation und Zölle nicht gesenkt, sondern leicht angehoben.