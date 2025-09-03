Anleihe-Crash ist kein Strohfeuer, sagt Deutsche-Bank-Chef Sewing

Vor diesem Hintergrund warnte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf einer Handelsblatt-Konferenz, die Entwicklung sei nicht nur eine Momentaufnahme: "Ich glaube nicht, dass dies nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Es ist im Grunde genommen ein Spiegelbild der politischen Unsicherheit, des Mangels an Reformen und der steigenden Verschuldung." Damit unterstreicht Sewing, dass Anleger nicht mit einer schnellen Rückkehr sinkender Renditen rechnen sollten.

Der globale Ausverkauf von Anleihen hat die Rendite 30-jähriger US-Treasuries wieder an die Marke von fünf Prozent getrieben. Auch in Europa und Asien schossen die langfristigen Zinsen nach oben, getrieben von Sorgen über explodierende Staatsschulden, politische Unsicherheit und die Gefahr hartnäckiger Inflation. In Großbritannien erreichten die 30-jährigen Anleihen den höchsten Stand seit 1998, in Japan markierten sie Rekordwerte.

Die Nervosität an den Märkten hat mehrere Ursachen. In den USA drohen nach einem Gerichtsurteil Einnahmeausfälle in dreistelliger Milliardenhöhe, weil die Zölle von Präsident Donald Trump rechtlich infrage gestellt wurden. In Frankreich steckt Premierminister François Bayrou mitten in einer Vertrauenskrise, weil seine Haushaltskürzungen blockiert sind. Und weltweit haben viele Regierungen Schwierigkeiten, Reformen umzusetzen, während sie gleichzeitig massive Ausgabenprogramme finanzieren müssen.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.



Sewing sieht deshalb eine strukturelle Veränderung: Renditen dürften seiner Einschätzung nach hoch bleiben, auch wenn er nicht von einer weiteren Eskalation ausgeht. "Natürlich hat sich die Risikosensitivität leicht verändert. Und all die Diskussionen, die wir über die Unabhängigkeit der Zentralbanken führen, beruhigen die Kapitalmärkte auch nicht", erklärte er.

Die Folgen sind bereits sichtbar: Aktienmärkte in den USA, Europa und Asien gaben nach. Damit zeigt sich, dass die "sichersten Anlagen der Welt" längst nicht mehr als sicher empfunden werden – ein Stimmungswechsel, den Sewing für dauerhaft hält.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



