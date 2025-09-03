    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Rendite-Schock hält an

    Anleihe-Crash ist kein Strohfeuer, sagt Deutsche-Bank-Chef Sewing

    Die Renditen klettern weltweit auf Rekordstände. Christian Sewing warnt, dass Anleger nicht auf schnelle Entspannung hoffen dürfen – hohe Schulden und politische Unsicherheit treiben die Märkte dauerhaft in die Zange.

    Für Sie zusammengefasst
    • Renditen weltweit auf Rekordhoch, keine schnelle Entspannung.
    • Hohe Schulden und politische Unsicherheit belasten Märkte.
    • Aktienmärkte fallen, sicherste Anlagen verlieren Vertrauen.
    Rendite-Schock hält an - Anleihe-Crash ist kein Strohfeuer, sagt Deutsche-Bank-Chef Sewing
    Foto: Mario Andreya/Deutsche Bank/dpa - dpa-Bildfunk

    Der globale Ausverkauf von Anleihen hat die Rendite 30-jähriger US-Treasuries wieder an die Marke von fünf Prozent getrieben. Auch in Europa und Asien schossen die langfristigen Zinsen nach oben, getrieben von Sorgen über explodierende Staatsschulden, politische Unsicherheit und die Gefahr hartnäckiger Inflation. In Großbritannien erreichten die 30-jährigen Anleihen den höchsten Stand seit 1998, in Japan markierten sie Rekordwerte.

    Vor diesem Hintergrund warnte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf einer Handelsblatt-Konferenz, die Entwicklung sei nicht nur eine Momentaufnahme: "Ich glaube nicht, dass dies nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Es ist im Grunde genommen ein Spiegelbild der politischen Unsicherheit, des Mangels an Reformen und der steigenden Verschuldung." Damit unterstreicht Sewing, dass Anleger nicht mit einer schnellen Rückkehr sinkender Renditen rechnen sollten.

    Die Nervosität an den Märkten hat mehrere Ursachen. In den USA drohen nach einem Gerichtsurteil Einnahmeausfälle in dreistelliger Milliardenhöhe, weil die Zölle von Präsident Donald Trump rechtlich infrage gestellt wurden. In Frankreich steckt Premierminister François Bayrou mitten in einer Vertrauenskrise, weil seine Haushaltskürzungen blockiert sind. Und weltweit haben viele Regierungen Schwierigkeiten, Reformen umzusetzen, während sie gleichzeitig massive Ausgabenprogramme finanzieren müssen.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.


    Sewing sieht deshalb eine strukturelle Veränderung: Renditen dürften seiner Einschätzung nach hoch bleiben, auch wenn er nicht von einer weiteren Eskalation ausgeht. "Natürlich hat sich die Risikosensitivität leicht verändert. Und all die Diskussionen, die wir über die Unabhängigkeit der Zentralbanken führen, beruhigen die Kapitalmärkte auch nicht", erklärte er.

    Die Folgen sind bereits sichtbar: Aktienmärkte in den USA, Europa und Asien gaben nach. Damit zeigt sich, dass die "sichersten Anlagen der Welt" längst nicht mehr als sicher empfunden werden – ein Stimmungswechsel, den Sewing für dauerhaft hält.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    RSS-Feed abonnieren

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
