AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero mit weiterem Erholungsversuch - Jefferies positiv
- Analystenoptimismus stärkt Delivery Hero Aktie.
- Kurs steigt um 3% auf 23,45 Euro, Wochenhoch in Sicht.
- Strukturelle Probleme in Korea könnten gelöst werden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Aussagen eines Analysten haben die Anleger von Delivery Hero am Mittwoch zum Zugreifen ermutigt. Der Kurs des Essenslieferdienstes zog um drei Prozent auf 23,45 Euro an und steuerte so nach einem schwachen Vortag das bisherige Wochenhoch vom Montag an. Mit einem Abschlag von noch 13,6 Prozent ist dieses Jahr bislang dürftig verlaufen.
Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies legt in seiner Studie dar, warum der Markt die Wertpotenziale der Aktie nicht länger ignorierten sollte. Er bezieht sich dabei auf vier Themen, die in der Investorendebatte die zentrale Rolle spielen. Allen voran glaubt er, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden. Vier Jahre mit strategischen Fehlern beim Ableger Baemin dürften seiner Einschätzung nach unter neuem Management ein Ende finden.
Außerdem sollten Anleger Konkurrenz durch Meituan in Saudi-Arabien nicht überbewerten und es sei auch immer noch möglich, dass Großaktionär Prosus an einer Übernahme interessiert sein könnte. Der Experte geht daher von einer "nachhaltigen Neubewertung" des Essenslieferanten aus und bestätigte bei einem leicht auf 40,50 Euro gesenkte Kursziel seine Kaufempfehlung./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 23,66 auf Tradegate (03. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +21,80 %/+80,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!