    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero mit weiterem Erholungsversuch - Jefferies positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Analystenoptimismus stärkt Delivery Hero Aktie.
    • Kurs steigt um 3% auf 23,45 Euro, Wochenhoch in Sicht.
    • Strukturelle Probleme in Korea könnten gelöst werden.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Aussagen eines Analysten haben die Anleger von Delivery Hero am Mittwoch zum Zugreifen ermutigt. Der Kurs des Essenslieferdienstes zog um drei Prozent auf 23,45 Euro an und steuerte so nach einem schwachen Vortag das bisherige Wochenhoch vom Montag an. Mit einem Abschlag von noch 13,6 Prozent ist dieses Jahr bislang dürftig verlaufen.

    Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies legt in seiner Studie dar, warum der Markt die Wertpotenziale der Aktie nicht länger ignorierten sollte. Er bezieht sich dabei auf vier Themen, die in der Investorendebatte die zentrale Rolle spielen. Allen voran glaubt er, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden. Vier Jahre mit strategischen Fehlern beim Ableger Baemin dürften seiner Einschätzung nach unter neuem Management ein Ende finden.

    Außerdem sollten Anleger Konkurrenz durch Meituan in Saudi-Arabien nicht überbewerten und es sei auch immer noch möglich, dass Großaktionär Prosus an einer Übernahme interessiert sein könnte. Der Experte geht daher von einer "nachhaltigen Neubewertung" des Essenslieferanten aus und bestätigte bei einem leicht auf 40,50 Euro gesenkte Kursziel seine Kaufempfehlung./tih/mis



     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 23,66 auf Tradegate (03. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +21,80 %/+80,60 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
