Euro zum US-Dollar wenig bewegt - Stimmungsdaten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach dem Kursrutsch am Vortag über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1645 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1646 (Montag: 1,1715) Dollar festgesetzt.

Mit Blick auf Konjunkturnachrichten richtet sich der Fokus zur Wochenmitte auf Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor dies- und jenseits des Atlantiks. In der Eurozone fiel der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Monat August zwar etwas stärker als zunächst in einer Erstschätzung ermittelt, blieb aber über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In den USA werden zudem Angaben zu den Auftragseingängen für die Industrie und die langlebigen Güter veröffentlicht.