    Euro zum US-Dollar wenig bewegt - Stimmungsdaten im Blick

    • Euro stabil über 1,16 US-Dollar nach Kursrutsch.
    • Einkaufsmanagerindex in Eurozone bleibt über 50 Punkten.
    • US-Zinsentscheidung in zwei Wochen von hoher Bedeutung.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach dem Kursrutsch am Vortag über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1645 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1646 (Montag: 1,1715) Dollar festgesetzt.

    Mit Blick auf Konjunkturnachrichten richtet sich der Fokus zur Wochenmitte auf Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor dies- und jenseits des Atlantiks. In der Eurozone fiel der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Monat August zwar etwas stärker als zunächst in einer Erstschätzung ermittelt, blieb aber über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In den USA werden zudem Angaben zu den Auftragseingängen für die Industrie und die langlebigen Güter veröffentlicht.

    Ansonsten richte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor der in zwei Wochen anstehenden US-Zinsentscheidung verstärkt auf das geldpolitische Geschehen in den USA, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. US-Präsident Donald Trump drängt seit längerem auf Zinssenkungen und übt scharfen Druck aus.

    Auch die anhaltende Verunsicherung über die weiteren Perspektiven der Wirtschaft und der Inflation ließen der anstehenden Notenbanksitzung eine hohe Bedeutung zukommen, fuhren die Helaba-Experten fort. Während sich die Marktteilnehmer zuletzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf eine Senkung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte eingestellt hätten, zeigten sich die Notenbanker selber zunächst noch vorsichtig./la/jsl/jha/




    dpa-AFX
