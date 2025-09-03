Amazon startet erstmals Shopping-Event für Second-Hand-Artikel
Second Chance Deal Days vom 3. bis 9. September (FOTO)
MÃ¼nchen (ots) -
- Das neue Shopping-Event von Amazon richtet sich an Kund:innen, die
nachhaltiger einkaufen mÃ¶chten, ohne Kompromisse bei QualitÃ¤t oder
Preis-Leistung einzugehen.
- Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kaufen mittlerweile Second-Hand.
GrÃ¼nde hierfÃ¼r sind steigende Lebenshaltungskosten, ein grÃ¶ÃŸeres
Umweltbewusstsein und Convenience.
- 2024 gaben deutsche Amazon Kund:innen mehr als 20 Millionen retournierten und
generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und verlÃ¤ngerten so deren
Lebensdauer.
Vom 3. bis 9. September finden zum ersten Mal die Second Chance Deal Days bei
Amazon statt. Bei diesem neuen Shopping-Event kÃ¶nnen sich Kund:innen auf
attraktive Rabatte von bis zu 50% auf zurÃ¼ckgegebene und generalÃ¼berholte
Artikel freuen. So verlÃ¤ngern sie die Lebensdauer von Produkten und tragen
gleichzeitig dazu bei, Produkten eine zweite Chance zu geben. Amazon bietet in
Deutschland 40 Millionen hochwertige Second-Hand-Artikel in fast allen
Produktkategorien - darunter Unterhaltungselektronik und Computer, Gaming,
Haushalt und KÃ¼che, Fitness und Spielwaren.
Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kauft mittlerweile Second-Hand. GrÃ¼nde
hierfÃ¼r sind die steigenden Lebenshaltungskosten (34 %), ein grÃ¶ÃŸeres
Umweltbewusstsein (30 %) und Convenience (29 %)*. Bei Amazon durchlÃ¤uft jede
Retoure einen aufwendigen PrÃ¼fprozess: Entspricht ein Artikel den hohen Amazon
QualitÃ¤tsstandards, wird er getestet, gereinigt, gegebenenfalls repariert - und
anschlieÃŸend mit einem Preisnachlass als Second-Hand-Artikel auf Amazon
verkauft. Allein in Deutschland gaben Amazon Kund:innen 2024 mehr als 20
Millionen Retouren und generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und sparten
dabei mehr als 160 Millionen Euro.
Mehr Vertrauen in Second-Hand verlÃ¤ngert die Lebensdauer von Produkten
Der Kauf gebrauchter Artikel trÃ¤gt dazu bei, ihre Lebensdauer zu verlÃ¤ngern und
den Verbrauch natÃ¼rlicher Ressourcen, die fÃ¼r die Herstellung von Neuware
notwendig sind, zu reduzieren. Laut einer von Amazon in Auftrag gegebenen Studie
achten Kund:innen in Deutschland beim Kauf von Second-Hand-Artikeln besonders
auf den Produktzustand (37 %) sowie auf Garantien und RÃ¼ckgabemÃ¶glichkeiten (37
%).
"Unsere Erfahrung zeigt: Wer einmal positive Erfahrungen mit der QualitÃ¤t und
dem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis von retournierten Produkten bei Amazon gemacht
hat, kauft diese auch zukÃ¼nftig. Damit schonen Kundinnen und Kunden ihren
Geldbeutel und tragen gleichzeitig dazu bei, die Lebensdauer von Produkten zu
verlÃ¤ngern", sagt Rocco BrÃ¤uniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "Jede
Retoure wird von unseren Teams sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft. Kundinnen und Kunden kÃ¶nnen
