    Second Chance Deal Days vom 3. bis 9. September (FOTO)

    MÃ¼nchen (ots) -

    - Das neue Shopping-Event von Amazon richtet sich an Kund:innen, die
    nachhaltiger einkaufen mÃ¶chten, ohne Kompromisse bei QualitÃ¤t oder
    Preis-Leistung einzugehen.
    - Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kaufen mittlerweile Second-Hand.
    GrÃ¼nde hierfÃ¼r sind steigende Lebenshaltungskosten, ein grÃ¶ÃŸeres
    Umweltbewusstsein und Convenience.
    - 2024 gaben deutsche Amazon Kund:innen mehr als 20 Millionen retournierten und
    generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und verlÃ¤ngerten so deren
    Lebensdauer.

    Vom 3. bis 9. September finden zum ersten Mal die Second Chance Deal Days bei
    Amazon statt. Bei diesem neuen Shopping-Event kÃ¶nnen sich Kund:innen auf
    attraktive Rabatte von bis zu 50% auf zurÃ¼ckgegebene und generalÃ¼berholte
    Artikel freuen. So verlÃ¤ngern sie die Lebensdauer von Produkten und tragen
    gleichzeitig dazu bei, Produkten eine zweite Chance zu geben. Amazon bietet in
    Deutschland 40 Millionen hochwertige Second-Hand-Artikel in fast allen
    Produktkategorien - darunter Unterhaltungselektronik und Computer, Gaming,
    Haushalt und KÃ¼che, Fitness und Spielwaren.

    Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kauft mittlerweile Second-Hand. GrÃ¼nde
    hierfÃ¼r sind die steigenden Lebenshaltungskosten (34 %), ein grÃ¶ÃŸeres
    Umweltbewusstsein (30 %) und Convenience (29 %)*. Bei Amazon durchlÃ¤uft jede
    Retoure einen aufwendigen PrÃ¼fprozess: Entspricht ein Artikel den hohen Amazon
    QualitÃ¤tsstandards, wird er getestet, gereinigt, gegebenenfalls repariert - und
    anschlieÃŸend mit einem Preisnachlass als Second-Hand-Artikel auf Amazon
    verkauft. Allein in Deutschland gaben Amazon Kund:innen 2024 mehr als 20
    Millionen Retouren und generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und sparten
    dabei mehr als 160 Millionen Euro.

    Mehr Vertrauen in Second-Hand verlÃ¤ngert die Lebensdauer von Produkten

    Der Kauf gebrauchter Artikel trÃ¤gt dazu bei, ihre Lebensdauer zu verlÃ¤ngern und
    den Verbrauch natÃ¼rlicher Ressourcen, die fÃ¼r die Herstellung von Neuware
    notwendig sind, zu reduzieren. Laut einer von Amazon in Auftrag gegebenen Studie
    achten Kund:innen in Deutschland beim Kauf von Second-Hand-Artikeln besonders
    auf den Produktzustand (37 %) sowie auf Garantien und RÃ¼ckgabemÃ¶glichkeiten (37
    %).

    "Unsere Erfahrung zeigt: Wer einmal positive Erfahrungen mit der QualitÃ¤t und
    dem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis von retournierten Produkten bei Amazon gemacht
    hat, kauft diese auch zukÃ¼nftig. Damit schonen Kundinnen und Kunden ihren
    Geldbeutel und tragen gleichzeitig dazu bei, die Lebensdauer von Produkten zu
    verlÃ¤ngern", sagt Rocco BrÃ¤uniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "Jede
    Retoure wird von unseren Teams sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft. Kundinnen und Kunden kÃ¶nnen
