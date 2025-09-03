Second Chance Deal Days vom 3. bis 9. September (FOTO)

MÃ¼nchen (ots) -



- Das neue Shopping-Event von Amazon richtet sich an Kund:innen, die

nachhaltiger einkaufen mÃ¶chten, ohne Kompromisse bei QualitÃ¤t oder

Preis-Leistung einzugehen.

- Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kaufen mittlerweile Second-Hand.

GrÃ¼nde hierfÃ¼r sind steigende Lebenshaltungskosten, ein grÃ¶ÃŸeres

Umweltbewusstsein und Convenience.

- 2024 gaben deutsche Amazon Kund:innen mehr als 20 Millionen retournierten und

generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und verlÃ¤ngerten so deren

Lebensdauer.



Vom 3. bis 9. September finden zum ersten Mal die Second Chance Deal Days bei

Amazon statt. Bei diesem neuen Shopping-Event kÃ¶nnen sich Kund:innen auf

attraktive Rabatte von bis zu 50% auf zurÃ¼ckgegebene und generalÃ¼berholte

Artikel freuen. So verlÃ¤ngern sie die Lebensdauer von Produkten und tragen

gleichzeitig dazu bei, Produkten eine zweite Chance zu geben. Amazon bietet in

Deutschland 40 Millionen hochwertige Second-Hand-Artikel in fast allen

Produktkategorien - darunter Unterhaltungselektronik und Computer, Gaming,

Haushalt und KÃ¼che, Fitness und Spielwaren.







hierfÃ¼r sind die steigenden Lebenshaltungskosten (34 %), ein grÃ¶ÃŸeres

Umweltbewusstsein (30 %) und Convenience (29 %)*. Bei Amazon durchlÃ¤uft jede

Retoure einen aufwendigen PrÃ¼fprozess: Entspricht ein Artikel den hohen Amazon

QualitÃ¤tsstandards, wird er getestet, gereinigt, gegebenenfalls repariert - und

anschlieÃŸend mit einem Preisnachlass als Second-Hand-Artikel auf Amazon

verkauft. Allein in Deutschland gaben Amazon Kund:innen 2024 mehr als 20

Millionen Retouren und generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und sparten

dabei mehr als 160 Millionen Euro.



Mehr Vertrauen in Second-Hand verlÃ¤ngert die Lebensdauer von Produkten



Der Kauf gebrauchter Artikel trÃ¤gt dazu bei, ihre Lebensdauer zu verlÃ¤ngern und

den Verbrauch natÃ¼rlicher Ressourcen, die fÃ¼r die Herstellung von Neuware

notwendig sind, zu reduzieren. Laut einer von Amazon in Auftrag gegebenen Studie

achten Kund:innen in Deutschland beim Kauf von Second-Hand-Artikeln besonders

auf den Produktzustand (37 %) sowie auf Garantien und RÃ¼ckgabemÃ¶glichkeiten (37

%).



"Unsere Erfahrung zeigt: Wer einmal positive Erfahrungen mit der QualitÃ¤t und

dem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis von retournierten Produkten bei Amazon gemacht

hat, kauft diese auch zukÃ¼nftig. Damit schonen Kundinnen und Kunden ihren

Geldbeutel und tragen gleichzeitig dazu bei, die Lebensdauer von Produkten zu

verlÃ¤ngern", sagt Rocco BrÃ¤uniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "Jede

Retoure wird von unseren Teams sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft. Kundinnen und Kunden kÃ¶nnen Seite 1 von 2 Seite 2 â–º





Mehr als zwei Drittel der EuropÃ¤er:innen kauft mittlerweile Second-Hand. GrÃ¼ndehierfÃ¼r sind die steigenden Lebenshaltungskosten (34 %), ein grÃ¶ÃŸeresUmweltbewusstsein (30 %) und Convenience (29 %)*. Bei Amazon durchlÃ¤uft jedeRetoure einen aufwendigen PrÃ¼fprozess: Entspricht ein Artikel den hohen AmazonQualitÃ¤tsstandards, wird er getestet, gereinigt, gegebenenfalls repariert - undanschlieÃŸend mit einem Preisnachlass als Second-Hand-Artikel auf Amazonverkauft. Allein in Deutschland gaben Amazon Kund:innen 2024 mehr als 20Millionen Retouren und generalÃ¼berholten Artikeln eine zweite Chance und spartendabei mehr als 160 Millionen Euro.Mehr Vertrauen in Second-Hand verlÃ¤ngert die Lebensdauer von ProduktenDer Kauf gebrauchter Artikel trÃ¤gt dazu bei, ihre Lebensdauer zu verlÃ¤ngern undden Verbrauch natÃ¼rlicher Ressourcen, die fÃ¼r die Herstellung von Neuwarenotwendig sind, zu reduzieren. Laut einer von Amazon in Auftrag gegebenen Studieachten Kund:innen in Deutschland beim Kauf von Second-Hand-Artikeln besondersauf den Produktzustand (37 %) sowie auf Garantien und RÃ¼ckgabemÃ¶glichkeiten (37%)."Unsere Erfahrung zeigt: Wer einmal positive Erfahrungen mit der QualitÃ¤t unddem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis von retournierten Produkten bei Amazon gemachthat, kauft diese auch zukÃ¼nftig. Damit schonen Kundinnen und Kunden ihrenGeldbeutel und tragen gleichzeitig dazu bei, die Lebensdauer von Produkten zuverlÃ¤ngern", sagt Rocco BrÃ¤uniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "JedeRetoure wird von unseren Teams sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft. Kundinnen und Kunden kÃ¶nnen