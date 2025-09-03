    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages neue Detailinformationen und die gestärkte Glaubwürdigkeit./ag/gl

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,60 % und einem Kurs von 28,32EUR auf Tradegate (03. September 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



