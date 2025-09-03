Analysten sind skeptisch
Kursrakete verkaufen? Qualcomm-Konkurrent Nordic Semi droht ab 2026 die Flaute
Nach einem beeindruckenden Kursanstieg von fast 60 Prozent seit Jahresbeginn sieht UBS-Analyst Harry Blaiklock dunkle Wolken am Horizont für die Aktie von Nordic Semiconductor.
- UBS-Analyst sieht Abwärtsrisiko für Nordic Semiconductor.
- Kursziel auf 121 NKr erhöht, Aktie bleibt Verkaufskandidat.
- Wachstumsprognosen könnten durch Marktentwicklungen sinken.
Auf der Suche nach Halbleiteraktien abseits der großen Branchennamen sind in den vergangenen Jahren auch die Papiere des norwegischen Herstellers Nordic Semiconductor in den Fokus von Anlegern und Analysten gerückt. Die Euphorie hat die Kurse in diesem Jahr stark ansteigen lassen. Allerdings geht die Rallye manchen Beobachtern mittlerweile zu weit.
"Nordic hat nach dem Ende des Abschwungs solide Ergebnisse erzielt und strebt für 2025 ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent an", schreibt Analyst Harry Blaiklock. "Der Konsens geht davon aus, dass sich dieses starke Wachstum fortsetzen wird, aber wir sehen angesichts des historischen Wachstums von Nordic in Höhe von 10 bis 15 Prozent, der nachlassenden zyklischen und kundenspezifischen Rückenwindfaktoren sowie der anhaltend schwierigen makroökonomischen Lage ein Abwärtsrisiko für die Zahlen für 2026."
Blaiklock erhöht zwar das Kursziel auf 121 Norwegische Kronen (NKr), doch angesichts des aktuellen Kursniveaus von fast 160 NKr bleibt die Aktie damit ein Verkaufskandidat für die UBS.
Dabei konnte die Aktie in diesem Jahr bereits eine starke Rallye aufs Parkett legen und erreichte mit 170 NKr sogar den höchsten Stand seit Anfang 2023.
Doch der Rückenwind für die Rallye nimmt ab, warnt UBS-Analyst Blaiklock. Der aktuelle Aufschwung werde durch zyklische Erholung und spezifische Kundenprojekte (unter anderem mit Logitech, Apple und Dexcom) getragen. Diese Effekte dürften 2026 auslaufen.
Hinzu kommt: Die neue Produktreihe nRF54, die speziell für das Internet der Dinge konzipiert wurde, ziele auf Nischenmärkte wie Smart Rings, deren Stückzahlen laut UBS bis 2028 bei lediglich 5 Millionen Einheiten liegen könnten. Zusätzlich dürfte das Low-End-Modell die bestehende Produktpalette kannibalisieren.
Nordic strebt bis 2028 eine EBITDA-Marge von über 25 Prozent an. UBS rechnet dagegen nur mit 22 Prozent – trotz solider Kostenkontrolle –, da neue Produkte weiterhin die Marge belasten könnten. Das
aktuelle Bewertungsniveau (EV/Umsatzverhältnis von 4,6) erscheint dem Analysten zu ambitioniert – insbesondere angesichts einer wahrscheinlichen Wachstumsverlangsamung.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion