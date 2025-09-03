Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News



Am Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80.

Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die

japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.



Eine Luftwaffenstaffel überflog den Tian'anmen-Platz und begleitete die Flaggen

der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der

Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern

formierte die Zahlen "8" und "0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges.

Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften "Gerechtigkeit

siegt", "Frieden siegt" und "Das Volk siegt".



Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und

trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus

Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie,

Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und

Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an

großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des

Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression

teilgenommen haben.



Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen

sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen

Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des

Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.



Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen

Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische

Unterstützungsangriffe durchführen können.



Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung

unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes

Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und

Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige "Trio" des

Anti-UAV-Systems der VBA bilden.



