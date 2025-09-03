    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Vorbeimarsch der Militärparade beginnt mit Fahnenabordnung über Tian'anmen-Platz

    Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News

    Am Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80.
    Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
    japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.

    Eine Luftwaffenstaffel überflog den Tian'anmen-Platz und begleitete die Flaggen
    der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der
    Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern
    formierte die Zahlen "8" und "0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges.
    Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften "Gerechtigkeit
    siegt", "Frieden siegt" und "Das Volk siegt".

    Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und
    trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus
    Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie,
    Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und
    Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an
    großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des
    Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression
    teilgenommen haben.

    Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen
    sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen
    Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des
    Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.

    Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen
    Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische
    Unterstützungsangriffe durchführen können.

    Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung
    unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes
    Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und
    Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige "Trio" des
    Anti-UAV-Systems der VBA bilden.

