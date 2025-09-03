Vorbeimarsch der Militärparade beginnt mit Fahnenabordnung über Tian'anmen-Platz
Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News
Am Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80.
Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.
https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756867351999367
Am Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80.
Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.
https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756867351999367
Eine Luftwaffenstaffel überflog den Tian'anmen-Platz und begleitete die Flaggen
der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der
Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern
formierte die Zahlen "8" und "0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges.
Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften "Gerechtigkeit
siegt", "Frieden siegt" und "Das Volk siegt".
Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und
trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus
Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie,
Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und
Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an
großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des
Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression
teilgenommen haben.
Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen
sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen
Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des
Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.
Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen
Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische
Unterstützungsangriffe durchführen können.
Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung
unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes
Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und
Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige "Trio" des
Anti-UAV-Systems der VBA bilden.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763400/image_5052246_18332836.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/vorbeimarsch-der-militarparade-beginnt-mit-fahnenabordnung-uber-t
iananmen-platz-302544817.html
Pressekontakt:
Jing Xi xijing@cctv.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6109771
OTS: CMG
der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der
Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern
formierte die Zahlen "8" und "0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges.
Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften "Gerechtigkeit
siegt", "Frieden siegt" und "Das Volk siegt".
Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und
trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus
Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie,
Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und
Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an
großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des
Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression
teilgenommen haben.
Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen
sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen
Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des
Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.
Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen
Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische
Unterstützungsangriffe durchführen können.
Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung
unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes
Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und
Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige "Trio" des
Anti-UAV-Systems der VBA bilden.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763400/image_5052246_18332836.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/vorbeimarsch-der-militarparade-beginnt-mit-fahnenabordnung-uber-t
iananmen-platz-302544817.html
Pressekontakt:
Jing Xi xijing@cctv.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6109771
OTS: CMG
Autor folgen