ANKÜNDIGUNG DES VORSCHLAGS ZUR VERGLEICHSBEILEGUNG DER SAMMELKLAGE IN BEZUG AUF LIGHTSPEED SECURITIES
Montreal (ots/PRNewswire) - LESEN SIE DIESEN HINWEIS SORGFÄLTIG, DA ER IHRE
RECHTE BEEINFLUSSEN KANN.
Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit
Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, die Wertpapiere von
LIGHTSPEED COMMERCE INC. oder LIGHTSPEED POS INC. zwischen dem 7. März 2019 und
3. November 2021 erworben haben (zusammen die "Sammelklägergruppe" oder
"Sammelkläger").
Vor dem Superior Court of Québec wurde eine Sammelklage gegen Lightspeed
Commerce Inc., mehrere seiner Direktoren und leitenden Angestellten und
PricewaterhouseCoopers LLP (zusammen die " Defendants ") eingereicht. Die Kläger
machen geltend, dass die Defendants in ihren öffentlichen Unterlagen und
Erklärungen wesentliche Tatsachen in Bezug auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit von Lightspeed Commerce Inc. falsch dargestellt haben.
Die Parteien haben sich vorbehaltlich der Zustimmung des Gerichts auf einen
Vergleichsvorschlag geeinigt, der kein Schuldanerkenntnis enthält. Diese
Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des vorgeschlagenen Vergleichs und der
Rechte der Sammelkläger.
DIE BEDINGUNGEN DES VORGESCHLAGENEN VEREINBARUNGSVORSCHLAGS Die Beklagten zahlen
CDN $11 Millionen zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller gegen sie
erhobenen Ansprüche. Der Vergleich für die Sammelklägergruppe, abzüglich der
Anwaltshonorare und -auslagen, der Kosten für den Verwalter und der Steuern,
wird, sofern das Gericht dies genehmigt, an die Sammelklägergruppe auf einer
anteiligen Basis verteilt. Eine vollständige Kopie der Vergleichsvereinbarung
ist unter https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed (https://c212.net/c/l
ink/?t=0&l=de&o=4498466-1&h=770549734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft
%3D0%26l%3Den%26o%3D4498466-1%26h%3D3881104035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fag
uyco.com%252Fclass-actions%252Flightspeed%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco.
com%252Fclass-actions%252Flightspeed&a=https%3A%2F%2Fwww.faguyco.com%2Fclass-act
ions%2Flightspeed) abrufbar.
OPTING OUT Wenn Sie nicht an der vorgeschlagenen Sammelklage teilnehmen oder
irgendwelche Vorteile aus dem Vergleich erhalten möchten, müssen Sie sich bis
zum 15. Oktober 2025 abmelden. Das Abmeldeformular und weitere Anweisungen sind
unter https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed (https://c212.net/c/link/
?t=0&l=de&o=4498466-1&h=770549734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0
%26l%3Den%26o%3D4498466-1%26h%3D3881104035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco
.com%252Fclass-actions%252Flightspeed%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco.com%
252Fclass-actions%252Flightspeed&a=https%3A%2F%2Fwww.faguyco.com%2Fclass-actions
