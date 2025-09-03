    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ANKÜNDIGUNG DES VORSCHLAGS ZUR VERGLEICHSBEILEGUNG DER SAMMELKLAGE IN BEZUG AUF LIGHTSPEED SECURITIES

    Montreal (ots/PRNewswire) - LESEN SIE DIESEN HINWEIS SORGFÄLTIG, DA ER IHRE
    RECHTE BEEINFLUSSEN KANN.

    Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit
    Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, die Wertpapiere von
    LIGHTSPEED COMMERCE INC. oder LIGHTSPEED POS INC. zwischen dem 7. März 2019 und
    3. November 2021 erworben haben (zusammen die "Sammelklägergruppe" oder
    "Sammelkläger").

    Vor dem Superior Court of Québec wurde eine Sammelklage gegen Lightspeed
    Commerce Inc., mehrere seiner Direktoren und leitenden Angestellten und
    PricewaterhouseCoopers LLP (zusammen die " Defendants ") eingereicht. Die Kläger
    machen geltend, dass die Defendants in ihren öffentlichen Unterlagen und
    Erklärungen wesentliche Tatsachen in Bezug auf die finanzielle
    Leistungsfähigkeit von Lightspeed Commerce Inc. falsch dargestellt haben.

    Die Parteien haben sich vorbehaltlich der Zustimmung des Gerichts auf einen
    Vergleichsvorschlag geeinigt, der kein Schuldanerkenntnis enthält. Diese
    Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des vorgeschlagenen Vergleichs und der
    Rechte der Sammelkläger.

    DIE BEDINGUNGEN DES VORGESCHLAGENEN VEREINBARUNGSVORSCHLAGS Die Beklagten zahlen
    CDN $11 Millionen zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller gegen sie
    erhobenen Ansprüche. Der Vergleich für die Sammelklägergruppe, abzüglich der
    Anwaltshonorare und -auslagen, der Kosten für den Verwalter und der Steuern,
    wird, sofern das Gericht dies genehmigt, an die Sammelklägergruppe auf einer
    anteiligen Basis verteilt. Eine vollständige Kopie der Vergleichsvereinbarung
    ist unter https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed (https://c212.net/c/l
    ink/?t=0&l=de&o=4498466-1&h=770549734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft
    %3D0%26l%3Den%26o%3D4498466-1%26h%3D3881104035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fag
    uyco.com%252Fclass-actions%252Flightspeed%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco.
    com%252Fclass-actions%252Flightspeed&a=https%3A%2F%2Fwww.faguyco.com%2Fclass-act
    ions%2Flightspeed) abrufbar.

    OPTING OUT Wenn Sie nicht an der vorgeschlagenen Sammelklage teilnehmen oder
    irgendwelche Vorteile aus dem Vergleich erhalten möchten, müssen Sie sich bis
    zum 15. Oktober 2025 abmelden. Das Abmeldeformular und weitere Anweisungen sind
    unter https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed (https://c212.net/c/link/
    ?t=0&l=de&o=4498466-1&h=770549734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0
    %26l%3Den%26o%3D4498466-1%26h%3D3881104035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco
    .com%252Fclass-actions%252Flightspeed%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.faguyco.com%
    252Fclass-actions%252Flightspeed&a=https%3A%2F%2Fwww.faguyco.com%2Fclass-actions
    %2Flightspeed 




