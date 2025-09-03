ANKÜNDIGUNG DES VORSCHLAGS ZUR VERGLEICHSBEILEGUNG DER SAMMELKLAGE IN BEZUG AUF LIGHTSPEED SECURITIES

Montreal (ots/PRNewswire) - LESEN SIE DIESEN HINWEIS SORGFÄLTIG, DA ER IHRE

Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit

Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, die Wertpapiere von

LIGHTSPEED COMMERCE INC. oder LIGHTSPEED POS INC. zwischen dem 7. März 2019 und

3. November 2021 erworben haben (zusammen die "Sammelklägergruppe" oder

"Sammelkläger").



Vor dem Superior Court of Québec wurde eine Sammelklage gegen Lightspeed

Commerce Inc., mehrere seiner Direktoren und leitenden Angestellten und

PricewaterhouseCoopers LLP (zusammen die " Defendants ") eingereicht. Die Kläger

machen geltend, dass die Defendants in ihren öffentlichen Unterlagen und

Erklärungen wesentliche Tatsachen in Bezug auf die finanzielle

Leistungsfähigkeit von Lightspeed Commerce Inc. falsch dargestellt haben.







Vergleichsvorschlag geeinigt, der kein Schuldanerkenntnis enthält. Diese

Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des vorgeschlagenen Vergleichs und der

Rechte der Sammelkläger.



DIE BEDINGUNGEN DES VORGESCHLAGENEN VEREINBARUNGSVORSCHLAGS Die Beklagten zahlen

CDN $11 Millionen zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller gegen sie

erhobenen Ansprüche. Der Vergleich für die Sammelklägergruppe, abzüglich der

Anwaltshonorare und -auslagen, der Kosten für den Verwalter und der Steuern,

wird, sofern das Gericht dies genehmigt, an die Sammelklägergruppe auf einer

anteiligen Basis verteilt. Eine vollständige Kopie der Vergleichsvereinbarung

OPTING OUT Wenn Sie nicht an der vorgeschlagenen Sammelklage teilnehmen oder

irgendwelche Vorteile aus dem Vergleich erhalten möchten, müssen Sie sich bis

zum 15. Oktober 2025 abmelden. Das Abmeldeformular und weitere Anweisungen sind

