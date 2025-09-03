LenioBio geht Partnerschaft mit AffinityAI ein, um die Entdeckung neuartiger komplexer Proteine durch KI-gestütztes Design und zellfreie Expression mit hohem Durchsatz zu beschleunigen
Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die LenioBio GmbH gab heute eine
strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen
Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten
Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre
zellfreie Proteinexpressionsplattform ALiCE® von LenioBio mit der
fortschrittlichen Design-Engine Designerbodies(TM) von AffinityAI, um die
Entdeckung und Optimierung von De-novo-Proteinen erheblich zu beschleunigen.
Durch die Integration von KI-gesteuertem Proteindesign mit zellfreier Expression
mit hohem Durchsatz schließt die Partnerschaft die traditionelle Lücke zwischen
Labor und Produktion, sodass Design-, Test- und Feedback-Zyklen innerhalb von
Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können. Die rechnergestützte Pipeline
von AffinityAI generiert und verfeinert schnell neue Proteinsequenzen, während
die ALiCE®-Plattform von LenioBio eine sofortige Expression und skalierbare
Produktion ohne die Einschränkungen lebender Zellen ermöglicht. Diese Synergie
ermöglicht ein schnelleres Screening, eine iterative Optimierung und die
Expression selbst der anspruchsvollsten Proteine.
strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen
Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten
Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre
zellfreie Proteinexpressionsplattform ALiCE® von LenioBio mit der
fortschrittlichen Design-Engine Designerbodies(TM) von AffinityAI, um die
Entdeckung und Optimierung von De-novo-Proteinen erheblich zu beschleunigen.
Durch die Integration von KI-gesteuertem Proteindesign mit zellfreier Expression
mit hohem Durchsatz schließt die Partnerschaft die traditionelle Lücke zwischen
Labor und Produktion, sodass Design-, Test- und Feedback-Zyklen innerhalb von
Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können. Die rechnergestützte Pipeline
von AffinityAI generiert und verfeinert schnell neue Proteinsequenzen, während
die ALiCE®-Plattform von LenioBio eine sofortige Expression und skalierbare
Produktion ohne die Einschränkungen lebender Zellen ermöglicht. Diese Synergie
ermöglicht ein schnelleres Screening, eine iterative Optimierung und die
Expression selbst der anspruchsvollsten Proteine.
"Wir haben die zellfreie Proteinexpression neu erfunden, um das Potenzial des
KI-gesteuerten Proteindesigns voll auszuschöpfen", sagt André Goerke, CEO von
LenioBio. "ALiCE® kombiniert die Offenheit und Flexibilität eines zellfreien
Systems mit der Skalierbarkeit zellbasierter Plattformen. Zusammen mit
AffinityAI können wir Forschungszyklen beschleunigen und präzise entwickelte
Proteintherapeutika viel schneller zur Entwicklung bringen."
AffinityAI ist auf das In-silico-Design von hochaffinen, stabil bindenden
Proteinen namens Designerbodies(TM) spezialisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Antikörpern werden Designerbodies(TM) mit vordefinierten Bindungsstellen
entwickelt und bieten somit eine überlegene Präzision und Kontrolle. Diese
Entwürfe werden mithilfe von ALiCE® schnell geprüft und optimiert, wodurch eine
automatisierte Pipeline mit hohem Durchsatz für Proteinprodukte der nächsten
Generation für die Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinische
Forschung entsteht.
"Das ALiCE®-System von LenioBio ergänzt unseren KI-basierten Ansatz perfekt",
sagte Timothy P. Jenkins, PhD, Leiter der Datenwissenschaft und
außerordentlicher Professor an der DTU Bioengineering sowie CEO von AffinityAI.
"Gemeinsam können wir Designerbodies(TM) schneller, mit höherem Durchsatz und
größerer Präzision als je zuvor liefern."
Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Beschleunigung
der Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika, indem modernstes KI-Design mit
skalierbarer, zellfreier Expressionstechnologie kombiniert wird
Informationen zu LenioBio
Die LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner
ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression
leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von
Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016
in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie
Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr
unter http://www.leniobio.com/ und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.
Informationen zu AffinityAI
AffinityAI ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf
KI-gestütztes Proteindesign spezialisiert hat. Seine proprietären
Designerbodies(TM) sind vollständig synthetische, kleine Proteine, die so
konstruiert sind, dass sie spezifisch an ausgewählte Epitope auf Zielproteinen
binden. Designerbodies(TM) werden deutlich schneller als herkömmliche
Antikörper-Entdeckungsmethoden entwickelt und geliefert und finden breite
Anwendung in der Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinischen
Forschung. AffinityAI hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und arbeitet an der
Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, um die
nächste Generation therapeutischer Innovationen voranzutreiben. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.affinityai.dk/ .
mailto:a.ranjit@leniobio.com
Medienkontakt:
Akanksha Ranjit
Marketing & Kommunikation
LenioBio GmbH
a.ranjit@leniobio.comLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2735875/5486611/LenioBio_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-geht-partnerschaft-mit
-affinityai-ein-um-die-entdeckung-neuartiger-komplexer-proteine-durch-ki-gestutz
tes-design-und-zellfreie-expression-mit-hohem-durchsatz-zu-beschleunigen-3025440
74.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129938/6109773
OTS: LenioBio GmbH
KI-gesteuerten Proteindesigns voll auszuschöpfen", sagt André Goerke, CEO von
LenioBio. "ALiCE® kombiniert die Offenheit und Flexibilität eines zellfreien
Systems mit der Skalierbarkeit zellbasierter Plattformen. Zusammen mit
AffinityAI können wir Forschungszyklen beschleunigen und präzise entwickelte
Proteintherapeutika viel schneller zur Entwicklung bringen."
AffinityAI ist auf das In-silico-Design von hochaffinen, stabil bindenden
Proteinen namens Designerbodies(TM) spezialisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Antikörpern werden Designerbodies(TM) mit vordefinierten Bindungsstellen
entwickelt und bieten somit eine überlegene Präzision und Kontrolle. Diese
Entwürfe werden mithilfe von ALiCE® schnell geprüft und optimiert, wodurch eine
automatisierte Pipeline mit hohem Durchsatz für Proteinprodukte der nächsten
Generation für die Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinische
Forschung entsteht.
"Das ALiCE®-System von LenioBio ergänzt unseren KI-basierten Ansatz perfekt",
sagte Timothy P. Jenkins, PhD, Leiter der Datenwissenschaft und
außerordentlicher Professor an der DTU Bioengineering sowie CEO von AffinityAI.
"Gemeinsam können wir Designerbodies(TM) schneller, mit höherem Durchsatz und
größerer Präzision als je zuvor liefern."
Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Beschleunigung
der Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika, indem modernstes KI-Design mit
skalierbarer, zellfreier Expressionstechnologie kombiniert wird
Informationen zu LenioBio
Die LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner
ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression
leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von
Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016
in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie
Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr
unter http://www.leniobio.com/ und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.
Informationen zu AffinityAI
AffinityAI ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf
KI-gestütztes Proteindesign spezialisiert hat. Seine proprietären
Designerbodies(TM) sind vollständig synthetische, kleine Proteine, die so
konstruiert sind, dass sie spezifisch an ausgewählte Epitope auf Zielproteinen
binden. Designerbodies(TM) werden deutlich schneller als herkömmliche
Antikörper-Entdeckungsmethoden entwickelt und geliefert und finden breite
Anwendung in der Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinischen
Forschung. AffinityAI hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und arbeitet an der
Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, um die
nächste Generation therapeutischer Innovationen voranzutreiben. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.affinityai.dk/ .
mailto:a.ranjit@leniobio.com
Medienkontakt:
Akanksha Ranjit
Marketing & Kommunikation
LenioBio GmbH
a.ranjit@leniobio.comLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2735875/5486611/LenioBio_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-geht-partnerschaft-mit
-affinityai-ein-um-die-entdeckung-neuartiger-komplexer-proteine-durch-ki-gestutz
tes-design-und-zellfreie-expression-mit-hohem-durchsatz-zu-beschleunigen-3025440
74.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129938/6109773
OTS: LenioBio GmbH
Autor folgen