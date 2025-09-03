LenioBio geht Partnerschaft mit AffinityAI ein, um die Entdeckung neuartiger komplexer Proteine durch KI-gestütztes Design und zellfreie Expression mit hohem Durchsatz zu beschleunigen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die LenioBio GmbH gab heute eine

strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen

Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten

Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre

zellfreie Proteinexpressionsplattform ALiCE® von LenioBio mit der

fortschrittlichen Design-Engine Designerbodies(TM) von AffinityAI, um die

Entdeckung und Optimierung von De-novo-Proteinen erheblich zu beschleunigen.



Durch die Integration von KI-gesteuertem Proteindesign mit zellfreier Expression

mit hohem Durchsatz schließt die Partnerschaft die traditionelle Lücke zwischen

Labor und Produktion, sodass Design-, Test- und Feedback-Zyklen innerhalb von

Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können. Die rechnergestützte Pipeline

von AffinityAI generiert und verfeinert schnell neue Proteinsequenzen, während

die ALiCE®-Plattform von LenioBio eine sofortige Expression und skalierbare

Produktion ohne die Einschränkungen lebender Zellen ermöglicht. Diese Synergie

ermöglicht ein schnelleres Screening, eine iterative Optimierung und die

Expression selbst der anspruchsvollsten Proteine.





"Wir haben die zellfreie Proteinexpression neu erfunden, um das Potenzial des

KI-gesteuerten Proteindesigns voll auszuschöpfen", sagt André Goerke, CEO von

LenioBio. "ALiCE® kombiniert die Offenheit und Flexibilität eines zellfreien

Systems mit der Skalierbarkeit zellbasierter Plattformen. Zusammen mit

AffinityAI können wir Forschungszyklen beschleunigen und präzise entwickelte

Proteintherapeutika viel schneller zur Entwicklung bringen."



AffinityAI ist auf das In-silico-Design von hochaffinen, stabil bindenden

Proteinen namens Designerbodies(TM) spezialisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen

Antikörpern werden Designerbodies(TM) mit vordefinierten Bindungsstellen

entwickelt und bieten somit eine überlegene Präzision und Kontrolle. Diese

Entwürfe werden mithilfe von ALiCE® schnell geprüft und optimiert, wodurch eine

automatisierte Pipeline mit hohem Durchsatz für Proteinprodukte der nächsten

Generation für die Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinische

Forschung entsteht.



"Das ALiCE®-System von LenioBio ergänzt unseren KI-basierten Ansatz perfekt",

sagte Timothy P. Jenkins, PhD, Leiter der Datenwissenschaft und

außerordentlicher Professor an der DTU Bioengineering sowie CEO von AffinityAI.

"Gemeinsam können wir Designerbodies(TM) schneller, mit höherem Durchsatz und

größerer Präzision als je zuvor liefern."



Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Beschleunigung

der Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika, indem modernstes KI-Design mit

skalierbarer, zellfreier Expressionstechnologie kombiniert wird



Informationen zu LenioBio



Die LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner

ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression

leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von

Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016

in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie

Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr

unter http://www.leniobio.com/ und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.



Informationen zu AffinityAI



AffinityAI ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf

KI-gestütztes Proteindesign spezialisiert hat. Seine proprietären

Designerbodies(TM) sind vollständig synthetische, kleine Proteine, die so

konstruiert sind, dass sie spezifisch an ausgewählte Epitope auf Zielproteinen

binden. Designerbodies(TM) werden deutlich schneller als herkömmliche

Antikörper-Entdeckungsmethoden entwickelt und geliefert und finden breite

Anwendung in der Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinischen

Forschung. AffinityAI hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und arbeitet an der

Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, um die

nächste Generation therapeutischer Innovationen voranzutreiben. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.affinityai.dk/ .



mailto:a.ranjit@leniobio.com



Medienkontakt:



Akanksha Ranjit

Marketing & Kommunikation

LenioBio GmbH

a.ranjit@leniobio.comLogo -

https://mma.prnewswire.com/media/2735875/5486611/LenioBio_Logo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-geht-partnerschaft-mit

-affinityai-ein-um-die-entdeckung-neuartiger-komplexer-proteine-durch-ki-gestutz

tes-design-und-zellfreie-expression-mit-hohem-durchsatz-zu-beschleunigen-3025440

74.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129938/6109773

OTS: LenioBio GmbH







