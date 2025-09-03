    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    LenioBio geht Partnerschaft mit AffinityAI ein, um die Entdeckung neuartiger komplexer Proteine durch KI-gestütztes Design und zellfreie Expression mit hohem Durchsatz zu beschleunigen

    Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die LenioBio GmbH gab heute eine
    strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen
    Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten
    Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre
    zellfreie Proteinexpressionsplattform ALiCE® von LenioBio mit der
    fortschrittlichen Design-Engine Designerbodies(TM) von AffinityAI, um die
    Entdeckung und Optimierung von De-novo-Proteinen erheblich zu beschleunigen.

    Durch die Integration von KI-gesteuertem Proteindesign mit zellfreier Expression
    mit hohem Durchsatz schließt die Partnerschaft die traditionelle Lücke zwischen
    Labor und Produktion, sodass Design-, Test- und Feedback-Zyklen innerhalb von
    Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können. Die rechnergestützte Pipeline
    von AffinityAI generiert und verfeinert schnell neue Proteinsequenzen, während
    die ALiCE®-Plattform von LenioBio eine sofortige Expression und skalierbare
    Produktion ohne die Einschränkungen lebender Zellen ermöglicht. Diese Synergie
    ermöglicht ein schnelleres Screening, eine iterative Optimierung und die
    Expression selbst der anspruchsvollsten Proteine.

    "Wir haben die zellfreie Proteinexpression neu erfunden, um das Potenzial des
    KI-gesteuerten Proteindesigns voll auszuschöpfen", sagt André Goerke, CEO von
    LenioBio. "ALiCE® kombiniert die Offenheit und Flexibilität eines zellfreien
    Systems mit der Skalierbarkeit zellbasierter Plattformen. Zusammen mit
    AffinityAI können wir Forschungszyklen beschleunigen und präzise entwickelte
    Proteintherapeutika viel schneller zur Entwicklung bringen."

    AffinityAI ist auf das In-silico-Design von hochaffinen, stabil bindenden
    Proteinen namens Designerbodies(TM) spezialisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen
    Antikörpern werden Designerbodies(TM) mit vordefinierten Bindungsstellen
    entwickelt und bieten somit eine überlegene Präzision und Kontrolle. Diese
    Entwürfe werden mithilfe von ALiCE® schnell geprüft und optimiert, wodurch eine
    automatisierte Pipeline mit hohem Durchsatz für Proteinprodukte der nächsten
    Generation für die Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinische
    Forschung entsteht.

    "Das ALiCE®-System von LenioBio ergänzt unseren KI-basierten Ansatz perfekt",
    sagte Timothy P. Jenkins, PhD, Leiter der Datenwissenschaft und
    außerordentlicher Professor an der DTU Bioengineering sowie CEO von AffinityAI.
    "Gemeinsam können wir Designerbodies(TM) schneller, mit höherem Durchsatz und
    größerer Präzision als je zuvor liefern."

    Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Beschleunigung
    der Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika, indem modernstes KI-Design mit
    skalierbarer, zellfreier Expressionstechnologie kombiniert wird

    Informationen zu LenioBio

    Die LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner
    ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression
    leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von
    Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016
    in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie
    Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr
    unter http://www.leniobio.com/ und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.

    Informationen zu AffinityAI

    AffinityAI ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf
    KI-gestütztes Proteindesign spezialisiert hat. Seine proprietären
    Designerbodies(TM) sind vollständig synthetische, kleine Proteine, die so
    konstruiert sind, dass sie spezifisch an ausgewählte Epitope auf Zielproteinen
    binden. Designerbodies(TM) werden deutlich schneller als herkömmliche
    Antikörper-Entdeckungsmethoden entwickelt und geliefert und finden breite
    Anwendung in der Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinischen
    Forschung. AffinityAI hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und arbeitet an der
    Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, um die
    nächste Generation therapeutischer Innovationen voranzutreiben. Weitere
    Informationen finden Sie unter https://www.affinityai.dk/ .

    mailto:a.ranjit@leniobio.com

    Medienkontakt:

    Akanksha Ranjit
    Marketing & Kommunikation
    LenioBio GmbH
    a.ranjit@leniobio.comLogo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2735875/5486611/LenioBio_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-geht-partnerschaft-mit
    -affinityai-ein-um-die-entdeckung-neuartiger-komplexer-proteine-durch-ki-gestutz
    tes-design-und-zellfreie-expression-mit-hohem-durchsatz-zu-beschleunigen-3025440
    74.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129938/6109773
    OTS: LenioBio GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    LenioBio geht Partnerschaft mit AffinityAI ein, um die Entdeckung neuartiger komplexer Proteine durch KI-gestütztes Design und zellfreie Expression mit hohem Durchsatz zu beschleunigen Die LenioBio GmbH gab heute eine strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre …