Michael Linhart wird Diplomatic Advisor bei StoryMachine New Classic (FOTO)

    Berlin/Wien (ots) - StoryMachine New Classic gewinnt mit Michael Linhart einen
    international renommierten Diplomaten als Diplomatic Advisor. Der ehemalige
    österreichische Botschafter und frühere Bundesminister für europäische und
    internationale Angelegenheiten wird das Unternehmen ab sofort strategisch
    beraten und seine langjährige Erfahrung in internationalen Beziehungen und
    Kommunikation einbringen.

    "Wir freuen uns außerordentlich, Michael Linhart an Bord zu haben. Mit seiner
    internationalen Expertise, seiner Persönlichkeit und seinem hervorragenden
    Netzwerk wird er ein zentraler Impulsgeber für die Weiterentwicklung unserer
    strategischen Beratung für internationale Kunden sein - Staaten wie
    Unternehmen", sagt Christian Stenzel, Geschäftsführender Gesellschafter von
    StoryMachine New Classic.

    Die partnergeführte Agentur StoryMachine New Classic wurde 2020 in Berlin-Mitte
    gegründet, um das Angebot der Schwesterfirma StoryMachine umfassend zu ergänzen.
    Mit einem innovativen Mix aus modern interpretierter PR, Public Affairs,
    jahrzehntelanger, journalistischer Expertise und KI-Unterstützung vertritt das
    Unternehmen kommunikativ die Interessen börsennotierter Unternehmen,
    Familienunternehmen aus dem Mittelstand, von Verbänden, Venture Capitals, Family
    Offices und öffentlichen Stellen. Für ihre anspruchsvollen Kunden aus dem In-
    und Ausland übernimmt die Agentur die kommunikative Positionierung in
    Deutschland, Krisenkommunikation, Produkt- und Markenkommunikation,
    Reputationsmanagement, Litigation PR und begleitet umfassende
    Transformationsprozesse. StoryMachine New Classic gehört Kai Diekmann, Christian
    Stenzel, Philipp Jessen, Uwe Nickl und Michael Paustian.

    Michael Linhart blickt auf eine über drei Jahrzehnte lange Karriere im
    diplomatischen Dienst zurück. Er war unter anderem Österreichs Botschafter in
    Athen und Paris, sowie Generalsekretär im Außenministerium, bevor er 2021 das
    Amt des Außenministers übernahm. Von 2022 bis 2025 war Linhart auf Posten in
    Berlin. Seit Mai 2025 ist Linhart Präsident des renommierten Europa-Forums in
    der Wachau.

    "StoryMachine New Classic steht für einen ganz neuen Ansatz in der
    Kommunikation: klassische strategische Beratung kombiniert mit modernem
    Storytelling und höchster Umsetzungskompetenz. Ich freue mich darauf, das Team
    mit meiner Erfahrung zu unterstützen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu
    entwickeln", erklärt Michael Linhart.

    Mit der Berufung von Michael Linhart baut StoryMachine New Classic ihre Position
    als führende Public Emotions Agentur Deutschlands weiter aus.

