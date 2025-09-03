Michael Linhart wird Diplomatic Advisor bei StoryMachine New Classic (FOTO)

Berlin/Wien (ots) - StoryMachine New Classic gewinnt mit Michael Linhart einen

international renommierten Diplomaten als Diplomatic Advisor. Der ehemalige

österreichische Botschafter und frühere Bundesminister für europäische und

internationale Angelegenheiten wird das Unternehmen ab sofort strategisch

beraten und seine langjährige Erfahrung in internationalen Beziehungen und

Kommunikation einbringen.



"Wir freuen uns außerordentlich, Michael Linhart an Bord zu haben. Mit seiner

internationalen Expertise, seiner Persönlichkeit und seinem hervorragenden

Netzwerk wird er ein zentraler Impulsgeber für die Weiterentwicklung unserer

strategischen Beratung für internationale Kunden sein - Staaten wie

Unternehmen", sagt Christian Stenzel, Geschäftsführender Gesellschafter von

StoryMachine New Classic.





Die partnergeführte Agentur StoryMachine New Classic wurde 2020 in Berlin-Mitte

gegründet, um das Angebot der Schwesterfirma StoryMachine umfassend zu ergänzen.

Mit einem innovativen Mix aus modern interpretierter PR, Public Affairs,

jahrzehntelanger, journalistischer Expertise und KI-Unterstützung vertritt das

Unternehmen kommunikativ die Interessen börsennotierter Unternehmen,

Familienunternehmen aus dem Mittelstand, von Verbänden, Venture Capitals, Family

Offices und öffentlichen Stellen. Für ihre anspruchsvollen Kunden aus dem In-

und Ausland übernimmt die Agentur die kommunikative Positionierung in

Deutschland, Krisenkommunikation, Produkt- und Markenkommunikation,

Reputationsmanagement, Litigation PR und begleitet umfassende

Transformationsprozesse. StoryMachine New Classic gehört Kai Diekmann, Christian

Stenzel, Philipp Jessen, Uwe Nickl und Michael Paustian.



Michael Linhart blickt auf eine über drei Jahrzehnte lange Karriere im

diplomatischen Dienst zurück. Er war unter anderem Österreichs Botschafter in

Athen und Paris, sowie Generalsekretär im Außenministerium, bevor er 2021 das

Amt des Außenministers übernahm. Von 2022 bis 2025 war Linhart auf Posten in

Berlin. Seit Mai 2025 ist Linhart Präsident des renommierten Europa-Forums in

der Wachau.



"StoryMachine New Classic steht für einen ganz neuen Ansatz in der

Kommunikation: klassische strategische Beratung kombiniert mit modernem

Storytelling und höchster Umsetzungskompetenz. Ich freue mich darauf, das Team

mit meiner Erfahrung zu unterstützen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu

entwickeln", erklärt Michael Linhart.



Mit der Berufung von Michael Linhart baut StoryMachine New Classic ihre Position

als führende Public Emotions Agentur Deutschlands weiter aus.



