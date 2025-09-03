Michael Linhart wird Diplomatic Advisor bei StoryMachine New Classic (FOTO)
Berlin/Wien (ots) - StoryMachine New Classic gewinnt mit Michael Linhart einen
international renommierten Diplomaten als Diplomatic Advisor. Der ehemalige
österreichische Botschafter und frühere Bundesminister für europäische und
internationale Angelegenheiten wird das Unternehmen ab sofort strategisch
beraten und seine langjährige Erfahrung in internationalen Beziehungen und
Kommunikation einbringen.
"Wir freuen uns außerordentlich, Michael Linhart an Bord zu haben. Mit seiner
internationalen Expertise, seiner Persönlichkeit und seinem hervorragenden
Netzwerk wird er ein zentraler Impulsgeber für die Weiterentwicklung unserer
strategischen Beratung für internationale Kunden sein - Staaten wie
Unternehmen", sagt Christian Stenzel, Geschäftsführender Gesellschafter von
StoryMachine New Classic.
Die partnergeführte Agentur StoryMachine New Classic wurde 2020 in Berlin-Mitte
gegründet, um das Angebot der Schwesterfirma StoryMachine umfassend zu ergänzen.
Mit einem innovativen Mix aus modern interpretierter PR, Public Affairs,
jahrzehntelanger, journalistischer Expertise und KI-Unterstützung vertritt das
Unternehmen kommunikativ die Interessen börsennotierter Unternehmen,
Familienunternehmen aus dem Mittelstand, von Verbänden, Venture Capitals, Family
Offices und öffentlichen Stellen. Für ihre anspruchsvollen Kunden aus dem In-
und Ausland übernimmt die Agentur die kommunikative Positionierung in
Deutschland, Krisenkommunikation, Produkt- und Markenkommunikation,
Reputationsmanagement, Litigation PR und begleitet umfassende
Transformationsprozesse. StoryMachine New Classic gehört Kai Diekmann, Christian
Stenzel, Philipp Jessen, Uwe Nickl und Michael Paustian.
Michael Linhart blickt auf eine über drei Jahrzehnte lange Karriere im
diplomatischen Dienst zurück. Er war unter anderem Österreichs Botschafter in
Athen und Paris, sowie Generalsekretär im Außenministerium, bevor er 2021 das
Amt des Außenministers übernahm. Von 2022 bis 2025 war Linhart auf Posten in
Berlin. Seit Mai 2025 ist Linhart Präsident des renommierten Europa-Forums in
der Wachau.
"StoryMachine New Classic steht für einen ganz neuen Ansatz in der
Kommunikation: klassische strategische Beratung kombiniert mit modernem
Storytelling und höchster Umsetzungskompetenz. Ich freue mich darauf, das Team
mit meiner Erfahrung zu unterstützen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu
entwickeln", erklärt Michael Linhart.
Mit der Berufung von Michael Linhart baut StoryMachine New Classic ihre Position
als führende Public Emotions Agentur Deutschlands weiter aus.
Pressekontakt:
Kathi Wörndl
CMO
StoryMachine New Classic GmbH
Gartenstrasse 6
10115 Berlin-Mitte
E-Mail: mailto:kw@storymachinenewclassic.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145557/6109775
OTS: Storymachine New Classic GmbH
