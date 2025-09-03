    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Körber erzielt Gold bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2025 (FOTO)

    Hamburg (ots) - Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung
    2025 erneut mit der Gold-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung
    ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller
    weltweit bewerteten Organisationen.

    EcoVadis ist eine der führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings und
    bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte,
    nachhaltige Beschaffung sowie Ethik. Körber unterzog sich bereits zum dritten
    Mal dieser umfassenden Prüfung und bestätigt mit dem Gold-Status seine Position
    als verantwortungsbewusst agierender Konzern mit hohen Standards in allen
    ESG-Dimensionen (Environmental, Social und Governance).

    "Drei Jahre in Folge auf Top-Niveau bei EcoVadis - ein starkes Zeichen für
    Körbers nachhaltige Unternehmensführung. Dieses Ergebnis bestätigt
    eindrucksvoll, wie entschlossen wir unser Nachhaltigkeitsversprechen in die Tat
    umsetzen: Mit unseren Aktivitäten ermöglichen wir ein besseres Leben für heutige
    und zukünftige Generationen. Es ist das tägliche Engagement unserer weltweiten
    Teams und Geschäftspartner, das unsere Ambitionen Wirklichkeit werden lässt." -
    Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber

    Als internationaler Technologiekonzern verfolgt Körber ambitionierte
    Nachhaltigkeitsziele und legt dabei den Schwerpunkt auf drei Fokusfelder: Wir
    reduzieren unsere Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch, wir sind ein
    fairer und attraktiver Arbeitgeber und wir gestalten verantwortungsvolle
    Lieferketten. Die durch das EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte sind auch
    im Körber-Nachhaltigkeitsbericht 2024 nachzulesen:

    1. Umwelt: Körber hat 2024 seine Treibhausgasemissionen um 17 Prozent gegenüber
    dem Vorjahr reduziert und verfolgt weiterhin das Ziel "Net Zero bis 2040".
    Die Einführung einer ESG-Management-Software ermöglicht eine präzisere
    Steuerung des CO2-Inventars. Zudem wurden konzernweit Ecodesign-Prinzipien
    etabliert, einschließlich einer Richtlinie für Life Cycle Assessments (LCA).
    In jedem Geschäftsfeld wurde mindestens ein LCA-Projekt erfolgreich
    umgesetzt.
    2. Soziales: Im Rahmen des globalen Kulturprojekts wurden 19 Mitarbeitende zu
    "Culture Coaches" ausgebildet. Kulturworkshops in Porto und Kuala Lumpur
    stärkten 2024 die vertrauensbasierte Unternehmenskultur und förderten den
    internationalen Austausch.
    3. Governance: 91 Prozent des relevanten Einkaufsvolumens sind durch
    ESG-Selbstbewertungen auf der Plattform IntegrityNext abgedeckt. Zusätzlich
    wurden über 250 Entwicklungspläne mit Lieferanten initiiert. In Scope 3.1
    (Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen) konnten
    sowohl die Qualität der Primärdaten (direkt erhobene, unternehmensspezifische
    Verbrauchs- und Emissionsdaten) deutlich verbessert als auch die
    CO2e-Emissionen um mehr als 20 Prozent gesenkt werden.

    Über Körber

    Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000
    Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir
    setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den
    technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und
    Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die inspirieren und
    Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die
    Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die
    Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

    Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/ und
    https://www.koerber.com/nachhaltigkeit-2024

    Pressekontakt:

    Jörg Hermes
    Head of Public Relations & Public Affairs
    T +49 40 21107 236
    mailto:joerg.hermes@koerber.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6109780
    OTS: Körber AG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Körber erzielt Gold bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2025 (FOTO) Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2025 erneut mit der Gold-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller weltweit bewerteten Organisationen. EcoVadis …