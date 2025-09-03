    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich etwas auf

    • Stimmung im britischen Dienstleistungssektor verbessert.
    • PMI steigt auf 54,2 Punkte, höchste seit April 2024.
    • Industrie bleibt schwach, unter Wachstumsschwelle.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor Großbritanniens hat sich im August etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 54,2 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Wert seit April 2024. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 53,6 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

    "Die Daten für August zeigen eine erfreuliche Beschleunigung des Produktionswachstums und eine rasche Erholung der Auftragslage nach dem Rückgang im Juli", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Die Dienstleister stünden zum Ende des Sommers auf einer deutlich solideren Grundlage.

    In der Industrie hingegen hatte sich der Indikator laut Daten vom Montag eingetrübt. Der Indikator liegt weiter unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg um zwei Punkte auf 53,5 Punkte. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 53 Punkten erwartet worden./jsl/la/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
