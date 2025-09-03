Ping An Healthcare and Technology Company Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 03.09.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Ping An Healthcare and Technology Company über einen Zuwachs von +223,73 % freuen.

Einen starken Börsentag erlebt die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie. Sie steigt um +11,92 % auf 2,5720€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie damit um +22,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +95,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Ping An Healthcare and Technology Company +244,72 % gewonnen.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,52 % 1 Monat +95,00 % 3 Monate +223,73 % 1 Jahr +134,23 %

Informationen zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie

Es gibt 2 Mrd. Ping An Healthcare and Technology Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. wert.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.