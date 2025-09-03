    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Anstieg der Erzeugerpreise im Juli auf 0,4% gesenkt.
    • Juni-Wert war doppelt so hoch mit 0,8% Anstieg.
    • EZB könnte Leitzins bei Sitzung unverändert lassen.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juli abgeschwächt. Sie stiegen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Juni waren die Preise noch doppelt so stark um 0,8 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten allerdings im Schnitt mit einem noch geringeren Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die Energiepreise stiegen nicht mehr so stark wie im Vormonat.

    Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet worden.

    Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Es wird erwartet, dass die EZB auf ihrer kommenden Sitzung den Leitzins erneut nicht antasten wird./jsl/la/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
