Mehr Möglichkeiten, mehr Abenteuer ROSE Bikes launcht neues Backroad Gravelbike / Das Backroad erhält eine Neuauflage mit integriertem Stauraum, USB-C Port und einem Model mit autarker Stromversorgung (FOTO)

Mit dem neuen Backroad entwickelt ROSE Bikes sein erfolgreichstes Gravelbike konsequent weiter. Die Kombination aus Innovation, Funktionalität und Vielseitigkeit hebt das Bike in eine neue Generation, die den Adventure-Bereich der Marke nachhaltig …



