    ROSE Bikes launcht neues Backroad Gravelbike / Das Backroad erhält eine Neuauflage mit integriertem Stauraum, USB-C Port und einem Model mit autarker Stromversorgung (FOTO)

    Bocholt (ots) - Mit dem neuen Backroad entwickelt ROSE Bikes sein
    erfolgreichstes Gravelbike konsequent weiter. Die Kombination aus Innovation,
    Funktionalität und Vielseitigkeit hebt das Bike in eine neue Generation, die den
    Adventure-Bereich der Marke nachhaltig prägt. Herzstück der Neuentwicklung ist
    ein integrierter Stauraum im Unterrohr. Dort findet serienmäßig die Tool Bag
    Platz - gut geschützt und jederzeit zugänglich. Im Stauraum lässt sich eine
    Powerbank montieren, mit der elektronische Geräte über den USB-C Port am Lenker
    geladen werden können. Das vereinfacht die Energieversorgung und Organisation
    auf langen Touren.

    Mehr Abenteuer, mehr Möglichkeiten - Das Backroad bietet bis zu 53 Millimeter
    Reifenfreiheit, 18 Befestigungspunkte am Rahmen sowie passgenaue, mit
    Fidlock-System fixierte Rahmen- und Oberrohrtaschen. Die Rahmentasche ist bei
    allen Carbon Modellen im Lieferumfangenthalten. Damit eröffnet ROSE flexible
    Optionen - vom minimalistischen Setup bis zur vollausgestatteten
    Bikepacking-Tour.

    "Jedes Feature und jedes Detail des neuen Backroad wurde sorgfältig durchdacht,
    umfassend getestet und präzise aufeinander abgestimmt - mit dem Ziel, ein Rad zu
    schaffen, das ganz neue Abenteuer auf zwei Rädern ermöglicht.", sagt Jonas
    Fischer, Brand Manager Adventure.

    Mit der "Unsupported"-Variante stellt ROSE ein Modell vor, das maximale
    Unabhängigkeit ermöglicht. Nabendynamo (SON 29 S), integrierter Pufferakku
    (Busch & Müller Powerbank mit Gleichrichter), Power-Switch (Supernova) und
    Lichtanlage (Supernova M99 Scheinwerfer und TL3 Mini Rücklicht) machen das Bike
    unabhängig von externen Stromquellen - ein entscheidender Vorteil auf langen
    Abenteuern und nächtlichen Fahrten. Zudem können alle anderen Modelle im
    Nachgang problemlos auf die Unsupported-Variante aufgerüstet werden: Die nötigen
    Leitungen sind bereits in jeder Version vorverlegt.

    Die Carbon Modelle starten bei 9,1 Kilogramm Gewicht und werden mit mechanischen
    oder elektronischen Schaltgruppen von Shimano und SRAM angeboten. Die Aluminium
    Modelle verfügen über denselben Stauraum im Unterrohr und den integrierten
    USB-C-Port. Zudem sind bei den Backroad AL alle Leitungen vorverlegt, so dass
    sowohl eine handelsübliche Powerbank, als auch Dynamo und Licht nachgerüstet
    werden können. Angeboten werden sie mit mechanischen 1-fach- oder
    2-fach-Schaltungen von Shimano und SRAM. Das Backroad AL EQ richtet sich
    besonders an Alltags- und Reiseorientierte und kommt serienmäßig mit
    Schutzblechen, Lichtanlage und Nabendynamo-Laufradsatz.

    Das Backroad markiert seit Jahren die Speerspitze im Adventure-Bereich der Marke
    - und wird mit der neuen Generation zu einem noch vielseitigeren Begleiter für
    Abenteuer auf und abseits der Straße.

    Weitere Informationen zu den neuen Modellen sowie umfangreiches Bildmaterial
    befinden sich hier zum Download. (https://datahub.ac1.rose.de/s/TRTMj2Qbq98Zk9T)

    Pressekontakt:

    Jonas Fischer
    Brand Manager Adventure
    mailto:jonas.fischer@rosebikes.com


