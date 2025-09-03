Mehr Möglichkeiten, mehr Abenteuer
ROSE Bikes launcht neues Backroad Gravelbike / Das Backroad erhält eine Neuauflage mit integriertem Stauraum, USB-C Port und einem Model mit autarker Stromversorgung (FOTO)
Bocholt (ots) - Mit dem neuen Backroad entwickelt ROSE Bikes sein
erfolgreichstes Gravelbike konsequent weiter. Die Kombination aus Innovation,
Funktionalität und Vielseitigkeit hebt das Bike in eine neue Generation, die den
Adventure-Bereich der Marke nachhaltig prägt. Herzstück der Neuentwicklung ist
ein integrierter Stauraum im Unterrohr. Dort findet serienmäßig die Tool Bag
Platz - gut geschützt und jederzeit zugänglich. Im Stauraum lässt sich eine
Powerbank montieren, mit der elektronische Geräte über den USB-C Port am Lenker
geladen werden können. Das vereinfacht die Energieversorgung und Organisation
auf langen Touren.
Mehr Abenteuer, mehr Möglichkeiten - Das Backroad bietet bis zu 53 Millimeter
Reifenfreiheit, 18 Befestigungspunkte am Rahmen sowie passgenaue, mit
Fidlock-System fixierte Rahmen- und Oberrohrtaschen. Die Rahmentasche ist bei
allen Carbon Modellen im Lieferumfangenthalten. Damit eröffnet ROSE flexible
Optionen - vom minimalistischen Setup bis zur vollausgestatteten
Bikepacking-Tour.
"Jedes Feature und jedes Detail des neuen Backroad wurde sorgfältig durchdacht,
umfassend getestet und präzise aufeinander abgestimmt - mit dem Ziel, ein Rad zu
schaffen, das ganz neue Abenteuer auf zwei Rädern ermöglicht.", sagt Jonas
Fischer, Brand Manager Adventure.
Mit der "Unsupported"-Variante stellt ROSE ein Modell vor, das maximale
Unabhängigkeit ermöglicht. Nabendynamo (SON 29 S), integrierter Pufferakku
(Busch & Müller Powerbank mit Gleichrichter), Power-Switch (Supernova) und
Lichtanlage (Supernova M99 Scheinwerfer und TL3 Mini Rücklicht) machen das Bike
unabhängig von externen Stromquellen - ein entscheidender Vorteil auf langen
Abenteuern und nächtlichen Fahrten. Zudem können alle anderen Modelle im
Nachgang problemlos auf die Unsupported-Variante aufgerüstet werden: Die nötigen
Leitungen sind bereits in jeder Version vorverlegt.
Die Carbon Modelle starten bei 9,1 Kilogramm Gewicht und werden mit mechanischen
oder elektronischen Schaltgruppen von Shimano und SRAM angeboten. Die Aluminium
Modelle verfügen über denselben Stauraum im Unterrohr und den integrierten
USB-C-Port. Zudem sind bei den Backroad AL alle Leitungen vorverlegt, so dass
sowohl eine handelsübliche Powerbank, als auch Dynamo und Licht nachgerüstet
werden können. Angeboten werden sie mit mechanischen 1-fach- oder
2-fach-Schaltungen von Shimano und SRAM. Das Backroad AL EQ richtet sich
besonders an Alltags- und Reiseorientierte und kommt serienmäßig mit
Schutzblechen, Lichtanlage und Nabendynamo-Laufradsatz.
Das Backroad markiert seit Jahren die Speerspitze im Adventure-Bereich der Marke
- und wird mit der neuen Generation zu einem noch vielseitigeren Begleiter für
Abenteuer auf und abseits der Straße.
Weitere Informationen zu den neuen Modellen sowie umfangreiches Bildmaterial
befinden sich hier zum Download. (https://datahub.ac1.rose.de/s/TRTMj2Qbq98Zk9T)
Pressekontakt:
Jonas Fischer
Brand Manager Adventure
mailto:jonas.fischer@rosebikes.com
