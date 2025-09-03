Bier-Absatz bricht ein: DIESE Aktie überrascht mit Umsatzwarnung

"Bemerkenswert ist, dass der Rückgang der Kaufquote für hochwertiges Bier bei hispanischen Verbrauchern stärker ausgeprägt war als der Rückgang auf dem Gesamtmarkt, was im Vergleich zur breiteren Bierkategorie einen überproportionalen Einfluss auf unser Biergeschäft hat", erklärte Vorstandschef Bill Newlands. Constellation hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass hispanische Konsumenten etwa die Hälfte des Biergeschäfts ausmachen.

Der Bier- und Weinhersteller senkte nach einem überraschenden Umsatzrückgang seine Prognose für Umsatz und Gewinn. Besonders die Nachfrage nach Premium-Bieren schwächte sich seit Anfang Juli deutlich ab.

Die Muttergesellschaft von Marken wie Modelo, Corona, Kim Crawford und Ruffino rechnet für das laufende zweite Geschäftsquartal mit schwächeren Umsätzen, da die Händler ihre Lagerbestände früher als üblich abbauen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Constellation nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,30 bis 11,60 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 12,60 bis 12,90 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die durchschnittliche Analystenschätzung von FactSet liegt bei 12,64 US-Dollar.

Auch die Umsatzprognose wurde nach unten revidiert. Das Management rechnet nun mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes zwischen 6 und 4 Prozent, nachdem zuvor ein Korridor von minus 2 bis plus 1 Prozent ausgegeben worden war. Beim Bierabsatz erwartet Constellation einen Rückgang zwischen 4 und 2 Prozent, nach zuvor minus 3 Prozent.

Die Warnung bestätigte die skeptische Haltung von Peter Galbo, Analyst bei BofA Securities, der bereits in der Vorwoche Investoren zum Verkauf der Aktie aufgerufen hatte. Er verwies auf schwache Konsumtrends und schlechtere Abverkäufe bei Einzelhändlern als vom Unternehmen prognostiziert. Am 26. August stufte Galbo die Aktie von neutral auf unterdurchschnittlich herab – als einziger unter den 25 von FactSet befragten Analysten mit einer negativen Einschätzung.

Trotz der schwierigen Lage konnte Constellation seinen Marktanteil in 49 von 50 US-Bundesstaaten steigern. Das deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz behaupten kann.

Seit Jahresbeginn 2025 hat Constellation Brands knapp 40 Prozent an Wert verloren:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

