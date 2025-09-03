    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConstellation Brands (A) AktievorwärtsNachrichten zu Constellation Brands (A)

    Aktie stürzt auf 5-Jahres-Tief

    1129 Aufrufe 1129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bier-Absatz bricht ein: DIESE Aktie überrascht mit Umsatzwarnung

    Die Aktien von Constellation Brands sind massiv unter Druck geraten und fielen auf den niedrigsten Stand seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie stürzt auf 5-Jahres-Tief - Bier-Absatz bricht ein: DIESE Aktie überrascht mit Umsatzwarnung
    Foto:

    Der Bier- und Weinhersteller senkte nach einem überraschenden Umsatzrückgang seine Prognose für Umsatz und Gewinn. Besonders die Nachfrage nach Premium-Bieren schwächte sich seit Anfang Juli deutlich ab.

    "Bemerkenswert ist, dass der Rückgang der Kaufquote für hochwertiges Bier bei hispanischen Verbrauchern stärker ausgeprägt war als der Rückgang auf dem Gesamtmarkt, was im Vergleich zur breiteren Bierkategorie einen überproportionalen Einfluss auf unser Biergeschäft hat", erklärte Vorstandschef Bill Newlands. Constellation hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass hispanische Konsumenten etwa die Hälfte des Biergeschäfts ausmachen.

    Die Muttergesellschaft von Marken wie Modelo, Corona, Kim Crawford und Ruffino rechnet für das laufende zweite Geschäftsquartal mit schwächeren Umsätzen, da die Händler ihre Lagerbestände früher als üblich abbauen.

    Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Constellation nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,30 bis 11,60 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 12,60 bis 12,90 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die durchschnittliche Analystenschätzung von FactSet liegt bei 12,64 US-Dollar.

    Auch die Umsatzprognose wurde nach unten revidiert. Das Management rechnet nun mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes zwischen 6 und 4 Prozent, nachdem zuvor ein Korridor von minus 2 bis plus 1 Prozent ausgegeben worden war. Beim Bierabsatz erwartet Constellation einen Rückgang zwischen 4 und 2 Prozent, nach zuvor minus 3 Prozent.

    Die Warnung bestätigte die skeptische Haltung von Peter Galbo, Analyst bei BofA Securities, der bereits in der Vorwoche Investoren zum Verkauf der Aktie aufgerufen hatte. Er verwies auf schwache Konsumtrends und schlechtere Abverkäufe bei Einzelhändlern als vom Unternehmen prognostiziert. Am 26. August stufte Galbo die Aktie von neutral auf unterdurchschnittlich herab – als einziger unter den 25 von FactSet befragten Analysten mit einer negativen Einschätzung.

    Trotz der schwierigen Lage konnte Constellation seinen Marktanteil in 49 von 50 US-Bundesstaaten steigern. Das deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz behaupten kann.

    Seit Jahresbeginn 2025 hat Constellation Brands knapp 40 Prozent an Wert verloren:

    Constellation Brands (A)

    -1,50 %
    -4,00 %
    -9,14 %
    -13,96 %
    -39,80 %
    -47,65 %
    -18,07 %
    +11,49 %
    +243,03 %
    ISIN:US21036P1084WKN:871918

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Constellation Brands (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 130,3EUR auf Tradegate (03. September 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie stürzt auf 5-Jahres-Tief Bier-Absatz bricht ein: DIESE Aktie überrascht mit Umsatzwarnung Die Aktien von Constellation Brands sind massiv unter Druck geraten und fielen auf den niedrigsten Stand seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.