Vier Milliarden Euro weniger Zölle – Gewinner sind deutsche Autobauer

Die größten Volkswirtschaften der Verhandlungspartner, Deutschland und Brasilien, die besonders unter den Handelsspannungen mit den USA leiden, zählen zu den Hauptgewinnern. Mit der Ratifizierung würden Zölle im Volumen von mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr wegfallen, hat die EU-Kommission errechnet.

Die Europäische Union steht kurz vor einem historischen Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Für die exportorientierte Industrie Europas wäre ein Deal ein gewaltiger Vorteil. Vor allem für die deutschen Autokonzerne.

Bislang werden Fahrzeuge aus der EU in Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay mit 35 Prozent Importzoll belegt. Diese Barriere soll schrittweise abgebaut werden, berichtet Bloomberg und beruft sich auf informierte Kreise. Für Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bedeutet das spürbar niedrigere Preise, bessere Absatzchancen und mehr Schlagkraft gegen die Konkurrenz aus den USA und Asien.

Auch Zulieferer, Maschinenbauer, Chemie- und Textilunternehmen, wie Continental, Siemens, BASF und Adidas, die alle über eine bedeutende Präsenz in Südamerika verfügen, würden von den geplanten Erleichterungen profitieren. Die Ratifizierung des Abkommens würde einen integrierten Markt mit 780 Millionen Verbrauchern schaffen, eine Dimension, die Europas Hersteller strategisch kaum ignorieren können. Dadurch könnte dem angeschlagenen verarbeitenden Gewerbe der EU und der riesigen Agrarindustrie der Mercosur-Länder neuer Schwung verliehen werden.

Südamerika gilt als Wachstumsregion, in der China längst als dominanter Abnehmer und Lieferant auftritt. Mit dem Deal will Brüssel die eigene Präsenz sichern und gleichzeitig ein Signal der Unabhängigkeit von den USA senden, die in den vergangenen Monaten mit Strafzöllen Druck auf die EU ausgeübt hatten.

Der Preis für den Zollabbau liegt bei Zugeständnissen im Agrarbereich. Rindfleisch, Geflügel und Zucker aus Mercosur-Staaten sollen begrenzten Zugang zum EU-Markt erhalten. Das sorgt für Widerstand, insbesondere in Frankreich, Irland und Polen, die unfaire Konkurrenz für ihre Bauern befürchten. Um den Bedenken zu begegnen, plant die Kommission Schutzmechanismen: Steigen Importe um mehr als zehn Prozent oder fallen Preise entsprechend, können Gegenmaßnahmen greifen.

Ob diese Zugeständnisse reichen, bleibt offen. Klar ist aber: Für die deutsche Autoindustrie eröffnet das Abkommen die Aussicht auf milliardenschwere Entlastungen – und damit auf einen handfesten Wettbewerbsvorteil in einem umkämpften Markt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion