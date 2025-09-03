Coinbase vereint die Magnificent 7 und Krypto-ETFs in einem Index!

Erstmals Tech-Giganten und Krypto in einem Derivat gebündelt

Ab dem 22. September startet der Handel mit den sogenannten Mag7 + Crypto Equity Index Futures – ein Futures-Kontrakt, der erstmals führende US-Technologiewerte mit Krypto-ETFs in einem einzigen Index vereint. Damit positioniert sich Coinbase an der Schnittstelle zwischen traditioneller Wall Street und digitalem Asset-Markt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!

Das neue Indexprodukt kombiniert zehn gleichgewichtete Komponenten. Enthalten sind die sogenannten "Magnificent 7" – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla – ergänzt durch Coinbase-Aktien selbst sowie BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) und iShares Ethereum Trust (ETHA). Jede Komponente erhält 10 Prozent Gewichtung, sodass kein Einzeltitel den Index dominiert. Ein offizieller Partner, MarketVector, übernimmt die Index-Berechnung und quartalsweise Neugewichtung.

"Historisch gab es in den USA kein börsennotiertes Derivat, das zugleich Zugang zu Aktien und Kryptowährungen bot", betonte Coinbase.

Technische Details: Cash-Settlement und institutioneller Fokus

Die Futures werden monatlich bar abgerechnet. Ein Kontrakt repräsentiert den Indexstand multipliziert mit 1 US-Dollar. Liegt der Index beispielsweise bei 3.000 Punkten, beläuft sich der Nominalwert eines Kontrakts auf 3.000 US-Dollar. Zum Start richtet sich das Angebot an institutionelle Investoren. Retail-Kunden sollen über Partnerplattformen im Laufe der kommenden Monate Zugang erhalten.

"Equity Index Futures markieren die nächste Evolutionsstufe unserer Produktpalette und ebnen den Weg für eine neue Ära von Multi-Asset-Derivaten", erklärte Coinbase in einer Mitteilung.

Strategischer Kontext: "Everything App" im Aufbau

CEO Brian Armstrong sieht den Schritt als Teil einer größeren Strategie. Über die geplante "Everything Exchange" möchte Coinbase Handel, Zahlungen, Social Features und App-Discovery zu einer Onchain-Superplattform vereinen. Auch geografisch expandiert das Unternehmen: In Australien entwickelt Coinbase derzeit Produkte für Pensionsfonds und adressiert damit einen Markt mit Milliardenvolumen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



