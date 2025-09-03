ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Alphabet A-Aktie an - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie an.
- Gerichtsurteil positiv für Google, keine Exklusivverträge.
- Google darf Dienste weiterhin vorinstallieren und platzieren.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT
Analyst: JPMorgan
Shares in Alphabet rose after hours -- (NASDAQ:GOOG) +5.7%, (NASDAQ:GOOGL) +5.8% -- following news that Google won't be forced to sell its flagship Chrome Web browser in a closely watched antitrust case.
Judge Amit Mehta has ruled that Google must open up competition in online search by sharing more data with competitors, and said that the company could not enter exclusive contracts for search, but he fell short of prosecutors' push to make Google divest the browser, the world's top browser by market share.
