    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Alphabet A-Aktie an - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie an.
    • Gerichtsurteil positiv für Google, keine Exklusivverträge.
    • Google darf Dienste weiterhin vorinstallieren und platzieren.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 191,7 auf Tradegate (03. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -0,27 %/+35,05 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

