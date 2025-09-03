Mittelständische Automobilzulieferer hoffen auf neues Wachstum in der Verteidigungsindustrie (FOTO)

München (ots) -



- Diversifizierung vom Automobilsektor und der Einstieg in neue Märkte haben für

mehr als 75 Prozent der Befragten Priorität

- Preisdruck (66%) und fehlende Wachstumsperspektiven (60%) sind derzeit die

größten Herausforderungen des automobilen Mittelstands

- Kompetenzen in kosteneffizienter Fertigung bei höchsten Qualitätsansprüchen

machen Zulieferer zu attraktiven Partnern für den Verteidigungssektor



September 2025: Preis- und Wettbewerbsdruck setzen mittelständische

Automobilzulieferer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter unter

Druck. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo und wie die Unternehmen in Zukunft

wieder wachsen können. Zwar ist schon heute jeder zweite der befragten

mittelständischen Zulieferer auch außerhalb der Automobilindustrie tätig,

allerdings meist nur mit einem geringen Umsatzanteil. Das könnte sich bald

ändern: Insbesondere der Verteidigungssektor bietet nach Ansicht der Mehrheit

der Führungskräfte gute Chancen, neue Umsatzquellen zu erschließen. Das sind

einige der Ergebnisse der aktuellen Roland Berger Studie "Zeitenwende. Wie der

automobile Mittelstand wieder wachsen will", für die über 200 Entscheider von

Automobilzulieferern aus dem DACH-Raum befragt wurden.







Unsicherheiten haben die Zulieferer wenig Hoffnung, dass zeitnah ein Wendepunkt

erreicht ist. Kostensenkungsprogramme gehören in den meisten Unternehmen zum

Alltag. Die Verantwortlichen wollen den Blick aber wieder nach vorne richten und

ihre Zukunft durch Diversifizierung in branchenfremde Wachstumsfelder aktiv in

die Hand nehmen", fasst Thomas Schlick, Senior Partner bei Roland Berger, die

Ergebnisse zusammen.



Die Studie zeigt, dass der immense Preisdruck durch Kunden mit 66 Prozent der

Nennungen (mit hoher bzw. sehr hoher Priorität) - wie in den Vorjahren - das

wichtigste Thema auf der Management-Agenda ist. Darauf folgt für sechs von zehn

Führungskräften das Fehlen von Wachstumsperspektiven in den Automobilmärkten. In

diesem Zusammenhang sind drei Viertel der Zulieferer der Ansicht, dass eine

Diversifizierung des Geschäftsportfolios über den Automobilsektor hinaus eine

erfolgsversprechende Zukunftsoption darstellt. 46 Prozent halten sie für die

beste Möglichkeit, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, knapp ein Drittel (31

Prozent) erhofft sich davon eine bessere Auslastung vorhandener Kapazitäten.



Zulieferer wollen weniger von der Automobilbranche abhängig sein



Schon heute ist jedes zweite Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrie

tätig. Fast jedes dritte Unternehmen, das in anderen Branchen aktiv ist, will Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Inmitten ihrer schwersten Krise mit hohem Wettbewerbsdruck und geopolitischenUnsicherheiten haben die Zulieferer wenig Hoffnung, dass zeitnah ein Wendepunkterreicht ist. Kostensenkungsprogramme gehören in den meisten Unternehmen zumAlltag. Die Verantwortlichen wollen den Blick aber wieder nach vorne richten undihre Zukunft durch Diversifizierung in branchenfremde Wachstumsfelder aktiv indie Hand nehmen", fasst Thomas Schlick, Senior Partner bei Roland Berger, dieErgebnisse zusammen.Die Studie zeigt, dass der immense Preisdruck durch Kunden mit 66 Prozent derNennungen (mit hoher bzw. sehr hoher Priorität) - wie in den Vorjahren - daswichtigste Thema auf der Management-Agenda ist. Darauf folgt für sechs von zehnFührungskräften das Fehlen von Wachstumsperspektiven in den Automobilmärkten. Indiesem Zusammenhang sind drei Viertel der Zulieferer der Ansicht, dass eineDiversifizierung des Geschäftsportfolios über den Automobilsektor hinaus eineerfolgsversprechende Zukunftsoption darstellt. 46 Prozent halten sie für diebeste Möglichkeit, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, knapp ein Drittel (31Prozent) erhofft sich davon eine bessere Auslastung vorhandener Kapazitäten.Zulieferer wollen weniger von der Automobilbranche abhängig seinSchon heute ist jedes zweite Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrietätig. Fast jedes dritte Unternehmen, das in anderen Branchen aktiv ist, will