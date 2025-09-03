    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mittelständische Automobilzulieferer hoffen auf neues Wachstum in der Verteidigungsindustrie (FOTO)

    München (ots) -

    - Diversifizierung vom Automobilsektor und der Einstieg in neue Märkte haben für
    mehr als 75 Prozent der Befragten Priorität
    - Preisdruck (66%) und fehlende Wachstumsperspektiven (60%) sind derzeit die
    größten Herausforderungen des automobilen Mittelstands
    - Kompetenzen in kosteneffizienter Fertigung bei höchsten Qualitätsansprüchen
    machen Zulieferer zu attraktiven Partnern für den Verteidigungssektor

    September 2025: Preis- und Wettbewerbsdruck setzen mittelständische
    Automobilzulieferer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter unter
    Druck. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo und wie die Unternehmen in Zukunft
    wieder wachsen können. Zwar ist schon heute jeder zweite der befragten
    mittelständischen Zulieferer auch außerhalb der Automobilindustrie tätig,
    allerdings meist nur mit einem geringen Umsatzanteil. Das könnte sich bald
    ändern: Insbesondere der Verteidigungssektor bietet nach Ansicht der Mehrheit
    der Führungskräfte gute Chancen, neue Umsatzquellen zu erschließen. Das sind
    einige der Ergebnisse der aktuellen Roland Berger Studie "Zeitenwende. Wie der
    automobile Mittelstand wieder wachsen will", für die über 200 Entscheider von
    Automobilzulieferern aus dem DACH-Raum befragt wurden.

    "Inmitten ihrer schwersten Krise mit hohem Wettbewerbsdruck und geopolitischen
    Unsicherheiten haben die Zulieferer wenig Hoffnung, dass zeitnah ein Wendepunkt
    erreicht ist. Kostensenkungsprogramme gehören in den meisten Unternehmen zum
    Alltag. Die Verantwortlichen wollen den Blick aber wieder nach vorne richten und
    ihre Zukunft durch Diversifizierung in branchenfremde Wachstumsfelder aktiv in
    die Hand nehmen", fasst Thomas Schlick, Senior Partner bei Roland Berger, die
    Ergebnisse zusammen.

    Die Studie zeigt, dass der immense Preisdruck durch Kunden mit 66 Prozent der
    Nennungen (mit hoher bzw. sehr hoher Priorität) - wie in den Vorjahren - das
    wichtigste Thema auf der Management-Agenda ist. Darauf folgt für sechs von zehn
    Führungskräften das Fehlen von Wachstumsperspektiven in den Automobilmärkten. In
    diesem Zusammenhang sind drei Viertel der Zulieferer der Ansicht, dass eine
    Diversifizierung des Geschäftsportfolios über den Automobilsektor hinaus eine
    erfolgsversprechende Zukunftsoption darstellt. 46 Prozent halten sie für die
    beste Möglichkeit, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, knapp ein Drittel (31
    Prozent) erhofft sich davon eine bessere Auslastung vorhandener Kapazitäten.

    Zulieferer wollen weniger von der Automobilbranche abhängig sein

    Schon heute ist jedes zweite Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrie
    tätig. Fast jedes dritte Unternehmen, das in anderen Branchen aktiv ist, will
