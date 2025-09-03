Roland Berger-Studie
Mittelständische Automobilzulieferer hoffen auf neues Wachstum in der Verteidigungsindustrie (FOTO)
- Diversifizierung vom Automobilsektor und der Einstieg in neue Märkte haben für
mehr als 75 Prozent der Befragten Priorität
- Preisdruck (66%) und fehlende Wachstumsperspektiven (60%) sind derzeit die
größten Herausforderungen des automobilen Mittelstands
- Kompetenzen in kosteneffizienter Fertigung bei höchsten Qualitätsansprüchen
machen Zulieferer zu attraktiven Partnern für den Verteidigungssektor
September 2025: Preis- und Wettbewerbsdruck setzen mittelständische
Automobilzulieferer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter unter
Druck. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo und wie die Unternehmen in Zukunft
wieder wachsen können. Zwar ist schon heute jeder zweite der befragten
mittelständischen Zulieferer auch außerhalb der Automobilindustrie tätig,
allerdings meist nur mit einem geringen Umsatzanteil. Das könnte sich bald
ändern: Insbesondere der Verteidigungssektor bietet nach Ansicht der Mehrheit
der Führungskräfte gute Chancen, neue Umsatzquellen zu erschließen. Das sind
einige der Ergebnisse der aktuellen Roland Berger Studie "Zeitenwende. Wie der
automobile Mittelstand wieder wachsen will", für die über 200 Entscheider von
Automobilzulieferern aus dem DACH-Raum befragt wurden.
"Inmitten ihrer schwersten Krise mit hohem Wettbewerbsdruck und geopolitischen
Unsicherheiten haben die Zulieferer wenig Hoffnung, dass zeitnah ein Wendepunkt
erreicht ist. Kostensenkungsprogramme gehören in den meisten Unternehmen zum
Alltag. Die Verantwortlichen wollen den Blick aber wieder nach vorne richten und
ihre Zukunft durch Diversifizierung in branchenfremde Wachstumsfelder aktiv in
die Hand nehmen", fasst Thomas Schlick, Senior Partner bei Roland Berger, die
Ergebnisse zusammen.
Die Studie zeigt, dass der immense Preisdruck durch Kunden mit 66 Prozent der
Nennungen (mit hoher bzw. sehr hoher Priorität) - wie in den Vorjahren - das
wichtigste Thema auf der Management-Agenda ist. Darauf folgt für sechs von zehn
Führungskräften das Fehlen von Wachstumsperspektiven in den Automobilmärkten. In
diesem Zusammenhang sind drei Viertel der Zulieferer der Ansicht, dass eine
Diversifizierung des Geschäftsportfolios über den Automobilsektor hinaus eine
erfolgsversprechende Zukunftsoption darstellt. 46 Prozent halten sie für die
beste Möglichkeit, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, knapp ein Drittel (31
Prozent) erhofft sich davon eine bessere Auslastung vorhandener Kapazitäten.
Zulieferer wollen weniger von der Automobilbranche abhängig sein
Schon heute ist jedes zweite Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrie
tätig. Fast jedes dritte Unternehmen, das in anderen Branchen aktiv ist, will
Zulieferer wollen weniger von der Automobilbranche abhängig sein
Schon heute ist jedes zweite Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrie
tätig. Fast jedes dritte Unternehmen, das in anderen Branchen aktiv ist, will
