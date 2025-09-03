Jefferies-Upgrade für Adidas: Die Aktie klettert rasant!

Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch mehr als vier Prozent zugelegt. Grund dafür ist das Upgrade der US-Investmentbank Jefferies von "Hold" auf "Buy". Analysten begründeten die Neubewertung mit einer deutlichen Korrektur der bisherigen Bewertung und erwarten stärkere Wachstumsimpulse im gesamten Geschäftsbereich, wie aus einer Mitteilung von Jefferies hervorgeht.

Jefferies setzte das Kursziel auf 220 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 33 Prozent gegenüber dem bisherigen Schlusskurs von 166 Euro. Die Aktie schwankte im vergangenen Jahr zwischen 263,80 und 160,75 Euro. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 30,4 Milliarden Euro.

Wachstumstreiber jenseits der "Terrace"-Kollektion

Nach einem schwächeren Kursverlauf hatte die Adidas-Aktie unter der Befürchtung gelitten, dass die "Terrace"-Produktlinie ihren Zenit erreicht habe. Jefferies sieht diese Sorgen als übertrieben an. Stattdessen verwiesen die Analysten auf positive Impulse aus den Bereichen Laufsport, Bekleidung und Fußball.

Ein besonderer Wachstumstreiber sei die Ausrichtung auf die Fußballweltmeisterschaft 2026. Darüber hinaus zeichne sich ab, dass die Nachfrage von Schuhen zunehmend auf das Bekleidungsgeschäft übergreife. Jefferies hob zudem hervor, dass Adidas von Zollerleichterungen und einem schwächeren US-Dollar im Vergleich zu Wettbewerbern profitieren könne.

Obwohl das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte 2025 mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro durch Zölle rechnet, sollte die kleinere US-Umsatzbasis und die hundertprozentige Dollar-Beschaffung die Margen stabilisieren. Reduzierte Zölle für Importe aus Ländern wie Pakistan, Thailand und Kambodscha könnten den Druck weiter mindern und sogar eine Anhebung der vollständigen EBIT-Prognose ermöglichen, sobald die Ergebnisse am 29. Oktober veröffentlicht werden.

Höhere Gewinnschätzungen für 2025 bis 2027

Die Ertragsprognosen für 2025 wurden ebenfalls angehoben. Jefferies erwartet nun einen Gewinn je Aktie von 7,63 Euro im Jahr 2025, nach zuvor 7,37 Euro. Die Analysten gehen von einem Gewinn von 10,47 Euro im Jahr 2026 und 12,27 Euro im Jahr 2027 aus.

Das Upgrade und die Kursgewinne fallen mit der weiteren Expansion von Adidas in Performance-Kategorien zusammen. Analysten verwiesen auf die hohe Nachfrage nach den Adizero-Flaggschiff-Laufschuhen, das wachsende Geschäft im Bekleidungssegment und die stärkeren Sponsoring-Engagements im Fußball, einschließlich der Weltmeisterschaft 2026 und Partnerschaften mit Nationalteams.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 170,6EUR auf Tradegate (03. September 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.

