CANCOM SE - Aktie zeigt Schwäche - 03.09.2025

Mit einer Performance von -2,17 % musste die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CANCOM SE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CANCOM SE auf -3,75 %.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -1,95 % 3 Monate -22,07 % 1 Jahr -16,42 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,67 Mio. wert.

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.