Profiteure der Alterung der Weltbevölkerung

Der demografische Wandel stellt viele Länder auf der Welt vor große Herausforderungen. Die Geburtenraten gehen in vielen Ländern zurück. Zugleich werden die Menschen immer älter. Dies hat gravierende Auswirkungen, die weit über das Gesundheitssystem hinausreichen.

Die Alterung der Gesellschaften wirkt in viele Bereiche hinein. Von den Auswirkungen sind neben dem Gesundheitswesen, auch Finanzdienstleistungen, Bildung und Technologie sowie Freizeit- und Reisemarkt betroffen. Gute Geschäftschancen in einem strukturellen Wachstumsmarkt haben beispielsweise Unternehmen, die sich auf altersgerechte Wohnformen oder lebenslanges Lernen spezialisiert haben.

