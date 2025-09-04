    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Demografie-Gewinner

    Profiteure der Alterung der Weltbevölkerung

    Der demografische Wandel bringt Länder weltweit an ihre Grenzen. Sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung stellen nicht nur das Gesundheitssystem vor Herausforderungen.

    Der demografische Wandel stellt viele Länder auf der Welt vor große Herausforderungen. Die Geburtenraten gehen in vielen Ländern zurück. Zugleich werden die Menschen immer älter. Dies hat gravierende Auswirkungen, die weit über das Gesundheitssystem hinausreichen. 

    Die Alterung der Gesellschaften wirkt in viele Bereiche hinein. Von den Auswirkungen sind neben dem Gesundheitswesen, auch Finanzdienstleistungen, Bildung und Technologie sowie Freizeit- und Reisemarkt betroffen. Gute Geschäftschancen in einem strukturellen Wachstumsmarkt haben beispielsweise Unternehmen, die sich auf altersgerechte Wohnformen oder lebenslanges Lernen spezialisiert haben. 

    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
