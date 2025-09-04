Führender REIT für altersgerechtes Wohnen mit robustem Wachstumspotenzial

Das diversifizierte Portfolio umfasst rund 1.400 Immobilien (Wert etwa 45 Mrd. US-Dollar). Ventas ist der zweitgrößte Betreiber von Seniorenwohnanlagen weltweit (mehr als 850 Anlagen), die mehr als 88.000 Senioren betreuen. (ca. 57% Nettogewinnbeitrag). Daneben betreibt das Unternehmen medizinische Infrastruktur (ca. 27% Nettogewinnbeitrag). Einrichtungen für Pflege wie Krankenhäuser, Reha-Zentren und Pflegeheime runden das Portfolio ab.

Ventas ist ein Immobilienunternehmen, das auf altersgerechtes Wohnen fokussiert und als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert ist. Das Portfolio umfasst Seniorenwohngemeinschaften, medizinische Gebäude sowie spezialisierte Einrichtungen wie Krankenhäuser und Rehabilitätionszentren. Ventas ist vor allem in den USA, Kanada und Großbritannien aktiv.

Ventas profitiert vom demografischen Trend. Die alternde bevölkerung in den USA, Kanada und Großbritannien sorgt für eine wachsende Nachfrage nach qualitaitv hochwertiger Sebiorenbetreuung und Gesundheitsinfrastruktur. Das Unternehmen positioniert sich gezielt als Anbieter von Lebensräumen, die auf Langlebigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet sind.

Ordentlicher Umsatz und Gewinnzuwachs

Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich rund 5,44% p.a. an. Das operative Ergebnis schwankte zwischen 744,53 Mio US-Dollar im Jahr 2020 und 533,38 Mio. US-Dollar im Jahr 2022 deutlich. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres hat Ventas Ergebnisse oberhalb der Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz lag mit 1,42 Mrd. US-Dollar über den Schätzungen von 1,37 Mrd. US-Dollar. Aktuell plant Ventas neue Investitionen in Seniorenwohnanlagen (2 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie ist mit einem KGV von 160 zwar teuer. Wir halten das Geschäftsmodell und die Aussichten aber für solide. Die Aktie kann in einem Portfolio beigemischt werden.