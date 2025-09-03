Skandal um iSX-Bank: Deutsche Anleger klagen wegen Geldwäsche!
Die iSX-Bank aus Zypern gerät ins Visier deutscher Investoren, da sie im Zentrum eines spektakulären Finanzskandals steht. Erste Klagen wegen Geldwäschevorwürfen sind bereits eingereicht. Der Juicy Fields-Skandal betrifft 186.000 Investoren und verursacht einen Schaden von 645 Millionen Euro. Die Bank stellte Konten für Juicy Fields bereit und muss sich nun vor Gericht verantworten, während die Zentralbank Zyperns und die EBA die Einhaltung der EU-Geldwäsche-Regeln prüfen. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp vertritt zahlreiche Geschädigte und fordert die strikte Einhaltung der EU-Regeln.
- Die zypriotische iSX-Bank steht im Fokus deutscher Anleger aufgrund des Juicy Fields-Skandals.
- Eine erste Zivilklage gegen die iSX-Bank wurde eingereicht, mit dem Vorwurf der Geldwäsche.
- Der Juicy Fields-Skandal betrifft etwa 186.000 Investoren mit einem Gesamtschaden von ca. 645 Mio. Euro.
- Die iSX-Bank hat Konten für Juicy Fields zur Zahlungsabwicklung bereitgestellt und muss sich nun vor Gericht verantworten.
- Die Zentralbank in Zypern und die European Banking Authority (EBA) prüfen die Einhaltung der EU-Geldwäsche-Regeln durch die iSX-Bank.
- Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp vertritt mehrere hundert Geschädigte und betont die Notwendigkeit der Einhaltung von EU-Regeln durch die iSX-Bank.
