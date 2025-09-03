29 0 Kommentare Skandal um iSX-Bank: Deutsche Anleger klagen wegen Geldwäsche!

Die iSX-Bank aus Zypern gerät ins Visier deutscher Investoren, da sie im Zentrum eines spektakulären Finanzskandals steht. Erste Klagen wegen Geldwäschevorwürfen sind bereits eingereicht. Der Juicy Fields-Skandal betrifft 186.000 Investoren und verursacht einen Schaden von 645 Millionen Euro. Die Bank stellte Konten für Juicy Fields bereit und muss sich nun vor Gericht verantworten, während die Zentralbank Zyperns und die EBA die Einhaltung der EU-Geldwäsche-Regeln prüfen. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp vertritt zahlreiche Geschädigte und fordert die strikte Einhaltung der EU-Regeln.

