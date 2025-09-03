Deutsche Wohnimmobilien unter Druck - München bleibt teuer, Nachfrage verlagert sich ins Umland

München (ots) -



- München bleibt teuerste deutsche Stadt: Mit einem Quadratmeterpreis von 10.800

Euro liegt die bayerische Hauptstadt leicht unter dem Vorjahresniveau, aber

immer noch 125 Prozent über dem deutschen Durchschnitt und fast 50 Prozent

über Metropolen wie Frankfurt und Berlin.

- Starke Zuwächse bei süd- und osteuropäischen Wohnimmobilienpreisen: Besonders

deutlich legten die Preise in Polen, Albanien und Bosnien Herzegowina zu; auch

Wohnimmobilien in Italien, Kroatien und Ungarn verteuerten sich zweistellig.

- Mieten steigen europaweit deutlich: Die Mietkosten in Städten wie Paris,

London und Amsterdam haben Rekordhöhen erreicht, was zu einer Verlagerung der

Nachfrage in die Vororte und ländlichen Regionen führt; auch in vielen

deutschen Städten legten die Mieten zum Teil erheblich zu, vor allem rund um

Ballungszentren.



Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeigt sich 2025 weiterhin angespannt. Zwar

stieg der durchschnittliche Quadratmeterpreis bundesweit wieder auf 4.800 Euro -

nach einem Rückgang im Vorjahr auf 4.700 Euro -, doch die regionalen

Unterschiede sind enorm.







den Kernmärkten weiterhin hoch - auch im europäischen Vergleich: Deutschlands

teuerste Immobilienstadt München rangiert auf Platz zwei der teuersten Städte

Europas, so der aktuelle Property Index von Deloitte, der Daten aus 77 Städten

in 28 europäischen Ländern analysiert.



Mieten verteuern sich vor allem in Ballungsräumen



Auch die Mietpreise steigen weiter. In München zahlen Mieter mittlerweile 21,9

Euro pro Quadratmeter - das ist der höchste Wert in Deutschland und Platz 13 im

europäischen Vergleich. Es folgen Frankfurt (18,5 Euro/qm), Berlin (18,4

Euro/qm) und Hamburg (16,1 Euro/qm). Insgesamt legten die Mieten in deutschen

Großstädten durchschnittlich um gut einen Euro pro Quadratmeter zu.



"Unsere Analyse zeigt, dass der deutsche Immobilienmarkt weiterhin von

strukturellen Herausforderungen geprägt ist", erklärt Michael Müller, Partner

bei Deloitte und Sektorleiter Real Estate. "Die Nachfrage verlagert sich

angesichts des enormen großstädtischen Preisniveaus zunehmend in das Umland."



Günstiger Wohnraum bleibt Mangelware



Besonders betroffen sind die Ballungsräume, in denen die Kombination aus hoher

Nachfrage, begrenzten Bauflächen und teurer Finanzierung den Markt belastet.

Neubauprojekte stagnieren oder verzeichnen Preisrückgänge, da Käufer angesichts

hoher Zinsen und Baukosten zurückhaltender agieren. Gleichzeitig bleibt

günstiger Wohnraum Mangelware - insbesondere in Städten wie Berlin, München und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Trotz eines leichten Preisrückgangs gegenüber dem Vorjahr bleibt das Niveau inden Kernmärkten weiterhin hoch - auch im europäischen Vergleich: Deutschlandsteuerste Immobilienstadt München rangiert auf Platz zwei der teuersten StädteEuropas, so der aktuelle Property Index von Deloitte, der Daten aus 77 Städtenin 28 europäischen Ländern analysiert.Mieten verteuern sich vor allem in BallungsräumenAuch die Mietpreise steigen weiter. In München zahlen Mieter mittlerweile 21,9Euro pro Quadratmeter - das ist der höchste Wert in Deutschland und Platz 13 imeuropäischen Vergleich. Es folgen Frankfurt (18,5 Euro/qm), Berlin (18,4Euro/qm) und Hamburg (16,1 Euro/qm). Insgesamt legten die Mieten in deutschenGroßstädten durchschnittlich um gut einen Euro pro Quadratmeter zu."Unsere Analyse zeigt, dass der deutsche Immobilienmarkt weiterhin vonstrukturellen Herausforderungen geprägt ist", erklärt Michael Müller, Partnerbei Deloitte und Sektorleiter Real Estate. "Die Nachfrage verlagert sichangesichts des enormen großstädtischen Preisniveaus zunehmend in das Umland."Günstiger Wohnraum bleibt MangelwareBesonders betroffen sind die Ballungsräume, in denen die Kombination aus hoherNachfrage, begrenzten Bauflächen und teurer Finanzierung den Markt belastet.Neubauprojekte stagnieren oder verzeichnen Preisrückgänge, da Käufer angesichtshoher Zinsen und Baukosten zurückhaltender agieren. Gleichzeitig bleibtgünstiger Wohnraum Mangelware - insbesondere in Städten wie Berlin, München und