    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Property Index 2025

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Wohnimmobilien unter Druck - München bleibt teuer, Nachfrage verlagert sich ins Umland

    München (ots) -

    - München bleibt teuerste deutsche Stadt: Mit einem Quadratmeterpreis von 10.800
    Euro liegt die bayerische Hauptstadt leicht unter dem Vorjahresniveau, aber
    immer noch 125 Prozent über dem deutschen Durchschnitt und fast 50 Prozent
    über Metropolen wie Frankfurt und Berlin.
    - Starke Zuwächse bei süd- und osteuropäischen Wohnimmobilienpreisen: Besonders
    deutlich legten die Preise in Polen, Albanien und Bosnien Herzegowina zu; auch
    Wohnimmobilien in Italien, Kroatien und Ungarn verteuerten sich zweistellig.
    - Mieten steigen europaweit deutlich: Die Mietkosten in Städten wie Paris,
    London und Amsterdam haben Rekordhöhen erreicht, was zu einer Verlagerung der
    Nachfrage in die Vororte und ländlichen Regionen führt; auch in vielen
    deutschen Städten legten die Mieten zum Teil erheblich zu, vor allem rund um
    Ballungszentren.

    Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeigt sich 2025 weiterhin angespannt. Zwar
    stieg der durchschnittliche Quadratmeterpreis bundesweit wieder auf 4.800 Euro -
    nach einem Rückgang im Vorjahr auf 4.700 Euro -, doch die regionalen
    Unterschiede sind enorm.

    Trotz eines leichten Preisrückgangs gegenüber dem Vorjahr bleibt das Niveau in
    den Kernmärkten weiterhin hoch - auch im europäischen Vergleich: Deutschlands
    teuerste Immobilienstadt München rangiert auf Platz zwei der teuersten Städte
    Europas, so der aktuelle Property Index von Deloitte, der Daten aus 77 Städten
    in 28 europäischen Ländern analysiert.

    Mieten verteuern sich vor allem in Ballungsräumen

    Auch die Mietpreise steigen weiter. In München zahlen Mieter mittlerweile 21,9
    Euro pro Quadratmeter - das ist der höchste Wert in Deutschland und Platz 13 im
    europäischen Vergleich. Es folgen Frankfurt (18,5 Euro/qm), Berlin (18,4
    Euro/qm) und Hamburg (16,1 Euro/qm). Insgesamt legten die Mieten in deutschen
    Großstädten durchschnittlich um gut einen Euro pro Quadratmeter zu.

    "Unsere Analyse zeigt, dass der deutsche Immobilienmarkt weiterhin von
    strukturellen Herausforderungen geprägt ist", erklärt Michael Müller, Partner
    bei Deloitte und Sektorleiter Real Estate. "Die Nachfrage verlagert sich
    angesichts des enormen großstädtischen Preisniveaus zunehmend in das Umland."

    Günstiger Wohnraum bleibt Mangelware

    Besonders betroffen sind die Ballungsräume, in denen die Kombination aus hoher
    Nachfrage, begrenzten Bauflächen und teurer Finanzierung den Markt belastet.
    Neubauprojekte stagnieren oder verzeichnen Preisrückgänge, da Käufer angesichts
    hoher Zinsen und Baukosten zurückhaltender agieren. Gleichzeitig bleibt
    günstiger Wohnraum Mangelware - insbesondere in Städten wie Berlin, München und
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Property Index 2025 Deutsche Wohnimmobilien unter Druck - München bleibt teuer, Nachfrage verlagert sich ins Umland - München bleibt teuerste deutsche Stadt: Mit einem Quadratmeterpreis von 10.800 Euro liegt die bayerische Hauptstadt leicht unter dem Vorjahresniveau, aber immer noch 125 Prozent über dem deutschen Durchschnitt und fast 50 Prozent über …