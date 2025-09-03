Schock-Entlassungswelle bei Tech-Giganten - darum räumt der CEO auf

Salesforce teilte zudem in einer Erklärung mit, dass aufgrund der Vorteile und Effizienz, die das neue KI-System mit sich bringt, die Zahl der bearbeiteten Supportfälle zurückgegangen sei und die Stellen für Supporttechniker nicht mehr aktiv nachbesetzt werden müssen.

Der SAP -Rivale hat in diesem jahr 4.000 Stellen im Kundenservice abgebaut und sie durch KI ersetzt. CEO Marc Benioff begründete dies damit, dass mit dem neu entwickelten KI-System Agentforce ein Großteil der Kundeninteraktionen automatisiert werden kann und somit weniger Mitarbeiter dafür benötigt werden.

Die freigewordenen Kapazitäten sollen nun in den Vertrieb investiert werden, um die Aktivitäten dort zu intensivieren und die Marktpräsenz zu stärken. Das neu entwickelte KI-System, das Salesforce für den Kundensupport installiert hat, soll in der Lage sein, komplexe Aufgaben in kleinere Schritte zu unterteilen und eigenständig zu bearbeiten.

Ein weiterer Vorteil der KI-Integration ist die Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten, die zuvor aufgrund von Kapazitätsengpässen vernachlässigt wurden. Das neue KI-System soll bereits die Produktivität des Unternehmens gesteigert haben. Auch in der Verkaufssparte konnte die KI das Unternehmen bereits stark entlasten. Salesforce konnte nach eigenen Aussagen nun auf über 100 Millionen Leads reagieren, die in der Vergangenheit nicht bearbeitet werden konnten. Ungefähr 10.000 Anrufe pro Woche können die KI-Agenten bewältigen.

Salesforce, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich CRM (Customer Relationship Management) bearbeitet mit dem neu entwickelten KI-System Agentforce damit inzwischen etwa 50 Prozent aller Kundeninteraktionen, während menschliche Mitarbeiter den Rest übernehmen. Laut Benioff ermöglicht diese Automatisierung, sich auf hochqualifizierte Aufgaben zu konzentrieren – vergleichbar mit der Technologie hinter selbstfahrenden Autos und meint dazu, dass wenn es etwas nicht bewältigen kann, die Menschen dies übernehmen.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Bereits vor ungefähr einem Jahr hatte der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce KI-Agenten angekündigt, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Bei der Vorstellung demonstrierte Salesforce, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette führen konnte, bei dem es um den Umtausch eines zu klein gekauften Pullovers ging.

Das Programm konnte demnach durch Zugang zum Kundenkonto sofort erkennen, um welche Bestellung es ging und anhand bisheriger Käufe einschätzen, welche Größe passender gewesen wäre. Es konnte bei dem Telefonat auch die Versandoptionen zur Adresse des Käufers auflisten. Salesforce-Chef Benioff ging damals davon aus, dass Kunden der Firma bis Ende kommenden Jahres eine Milliarde solcher KI-Agenten für den Kundendienst und andere Aufgaben erstellen werden.

Mit Blick auf den Ausbau von KI in Unternehmen bangen viele Arbeitnehmer um ihre Jobs. Die Personalberaterin Laurie Ruettimann sagte bezüglich der KI-Entlassungen, dass jeder, der seinen Arbeitsplatz behalten oder Arbeit suchen wolle, neue Fähigkeiten erlernen müsse. Es liege an einem selbst, seine Vision und seinen Horizont zu erweitern und neue Leute kennenzulernen.

Um zu Salesforce zurückzukommen: Hinter der von Benioff sehr positiv dargestellten Neuigkeit steckt eigentlich knallharter Spardruck. Laut Analyst Ed Zitron versuchen Unternehmen nun, Investoren mit der Behauptung zu locken, effizienter zu sein. Wie CNBC berichtet, ist Salesforce im Tech-Sektor einer der schwächsten Performer des Jahres.

Die Aktie hat ein Viertel ihres Werts verloren, das Umsatzwachstum stagniert seit vier Quartalen unter zehn Prozent. Analysten erwarten auch im laufenden Quartal nur ein Plus von rund neun Prozent.

Ein weiterer Grund hierfür ist der, dass Salesforce mit einer Sättigung in seinem Kernmarkt für Kundenbeziehungsmanagement kämpft. Der CRM-Riese, der während der Corona-Pandemie Oracle in der Marktkapitalisierung überholen konnte, liegt über fünf Jahre später nun 400 Milliarden US-Dollar hinter Oracle, dessen Aktie um 34 Prozent zulegen konnte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion