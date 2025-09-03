    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee sieht durch die besser als befürchtet ausgefallene US-Gerichtsentscheidung im Google-Prozess allenfalls moderaten Ergebnisgegenwind für Apple. Dies geht aus seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion hervor. US-Richter Amit Mehta entschied nämlich, dass Google Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen kann, dass sie seine Dienste vorinstallieren./ag/mis

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 203,4EUR auf Tradegate (03. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Samik Chatterjee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 255
    Kursziel alt: 255
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


