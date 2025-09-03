    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht
    Internationale Auszeichnungen für den Bertelsmann-Geschäftsbericht 2024 (FOTO)

    GÃ¼tersloh (ots) -

    - Platin und weitere Ehrungen beim LACP Vision Award
    - Platz 5 in den globalen "Top 100"
    - "World Best Report Cover"
    - Gold beim ARC Award und Silber beim Stevie Award
    - Karin Schlautmann: "Die Preise wÃ¼rdigen die kreative und technische Umsetzung
    sowie die einzigartige Bildsprache."

    Der GeschÃ¤ftsbericht 2024 des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
    Bildungsunternehmens Bertelsmann hat erneut groÃŸe internationale Anerkennung
    erhalten. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht er die
    Vielfalt, InternationalitÃ¤t und Innovationskraft des Konzerns.

    Ein besonderes visuelles Highlight des diesjÃ¤hrigen Berichts ist das kreative
    Design: Sowohl das zentrale Motto als auch die fÃ¼nf strategischen StoÃŸrichtungen
    sind durch Buchstabencollagen aus Fotografien des renommierten Fotografen Jim
    Rakete gestaltet. Die Bilder stammen aus dem Kunstprojekt "Das alles ist
    Bertelsmann by Jim Rakete", das im vergangenen Jahr im Corporate Center in
    GÃ¼tersloh vorgestellt wurde. ErgÃ¤nzend dazu steht das Collagen-"B" als Key
    Visual, das alle Unternehmensbereiche in einem facettenreichen Bild vereint.

    Bei den diesjÃ¤hrigen "Vision Awards" der US-amerikanischen League of American
    Communications Professionals (LACP) wurde der GeschÃ¤ftsbericht mit Platin
    ausgezeichnet und erreichte im weltweiten Ranking der "Top 100" den fÃ¼nften
    Platz. DarÃ¼ber hinaus erhielt er den "Technical Achievement Award" fÃ¼r seine
    herausragende technische Umsetzung. Das Cover des Berichts wurde zudem mit dem
    Titel "Worldwide Best Report Cover" besonders geehrt und ebenfalls mit Platin
    prÃ¤miert.

    Auch bei den ARC Awards Ã¼berzeugte Bertelsmann: Der Online-Bericht wurde fÃ¼r
    Gestaltung und kreative Umsetzung mit Gold prÃ¤miert. DarÃ¼ber hinaus erhielt der
    GeschÃ¤ftsbericht bei den Stevie Awards eine Silber-Auszeichnung.

    Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:
    "Wir sind stolz, dass unser GeschÃ¤ftsbericht auch in diesem Jahr wieder mehrfach
    international ausgezeichnet wurde. Die Preise wÃ¼rdigen nicht nur die kreative
    und technische Umsetzung, sondern auch die einzigartige Bildsprache, mit der wir
    die Vielfalt und StÃ¤rke unseres Unternehmens inszenieren. Besonders die
    PrÃ¤mierung des Covers zeigt, wie Ã¼berzeugend die kÃ¼nstlerische Handschrift von
    Jim Rakete unsere Inhalte visuell verstÃ¤rkt."

    Der interaktive GeschÃ¤ftsbericht ist unter https://gb2024.bertelsmann.de/
    abrufbar.

    Ãœber Bertelsmann

    Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
    75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 LÃ¤ndern der Welt aktiv ist. Zum
    Konzernverbund gehÃ¶ren das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
    Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
    Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
    Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
    Das Unternehmen erzielte im GeschÃ¤ftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
    Bertelsmann steht fÃ¼r KreativitÃ¤t und Unternehmertum. Diese Kombination
    ermÃ¶glicht erstklassige Medienangebote und innovative ServicelÃ¶sungen, die
    Kunden in aller Welt begeistern.

    http://www.bertelsmann.de

    Pressekontakt:

    Bertelsmann SE & Co. KGaA
    Jan HÃ¶lkemann
    Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
    Tel.: +49 5241 80-89923
    mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6109852
    OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA




