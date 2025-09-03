Internationale Auszeichnungen für den Bertelsmann-Geschäftsbericht 2024 (FOTO)
- Platin und weitere Ehrungen beim LACP Vision Award
- Platz 5 in den globalen "Top 100"
- "World Best Report Cover"
- Gold beim ARC Award und Silber beim Stevie Award
- Karin Schlautmann: "Die Preise wÃ¼rdigen die kreative und technische Umsetzung
sowie die einzigartige Bildsprache."
Der GeschÃ¤ftsbericht 2024 des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
Bildungsunternehmens Bertelsmann hat erneut groÃŸe internationale Anerkennung
erhalten. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht er die
Vielfalt, InternationalitÃ¤t und Innovationskraft des Konzerns.
Ein besonderes visuelles Highlight des diesjÃ¤hrigen Berichts ist das kreative
Design: Sowohl das zentrale Motto als auch die fÃ¼nf strategischen StoÃŸrichtungen
sind durch Buchstabencollagen aus Fotografien des renommierten Fotografen Jim
Rakete gestaltet. Die Bilder stammen aus dem Kunstprojekt "Das alles ist
Bertelsmann by Jim Rakete", das im vergangenen Jahr im Corporate Center in
GÃ¼tersloh vorgestellt wurde. ErgÃ¤nzend dazu steht das Collagen-"B" als Key
Visual, das alle Unternehmensbereiche in einem facettenreichen Bild vereint.
Bei den diesjÃ¤hrigen "Vision Awards" der US-amerikanischen League of American
Communications Professionals (LACP) wurde der GeschÃ¤ftsbericht mit Platin
ausgezeichnet und erreichte im weltweiten Ranking der "Top 100" den fÃ¼nften
Platz. DarÃ¼ber hinaus erhielt er den "Technical Achievement Award" fÃ¼r seine
herausragende technische Umsetzung. Das Cover des Berichts wurde zudem mit dem
Titel "Worldwide Best Report Cover" besonders geehrt und ebenfalls mit Platin
prÃ¤miert.
Auch bei den ARC Awards Ã¼berzeugte Bertelsmann: Der Online-Bericht wurde fÃ¼r
Gestaltung und kreative Umsetzung mit Gold prÃ¤miert. DarÃ¼ber hinaus erhielt der
GeschÃ¤ftsbericht bei den Stevie Awards eine Silber-Auszeichnung.
Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:
"Wir sind stolz, dass unser GeschÃ¤ftsbericht auch in diesem Jahr wieder mehrfach
international ausgezeichnet wurde. Die Preise wÃ¼rdigen nicht nur die kreative
und technische Umsetzung, sondern auch die einzigartige Bildsprache, mit der wir
die Vielfalt und StÃ¤rke unseres Unternehmens inszenieren. Besonders die
PrÃ¤mierung des Covers zeigt, wie Ã¼berzeugend die kÃ¼nstlerische Handschrift von
Jim Rakete unsere Inhalte visuell verstÃ¤rkt."
Der interaktive GeschÃ¤ftsbericht ist unter https://gb2024.bertelsmann.de/
abrufbar.
Ãœber Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 LÃ¤ndern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehÃ¶ren das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im GeschÃ¤ftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht fÃ¼r KreativitÃ¤t und Unternehmertum. Diese Kombination
ermÃ¶glicht erstklassige Medienangebote und innovative ServicelÃ¶sungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan HÃ¶lkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6109852
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
Autor folgen