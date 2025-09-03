Internationale Auszeichnungen für den Bertelsmann-Geschäftsbericht 2024 (FOTO)

GÃ¼tersloh (ots) -



- Platin und weitere Ehrungen beim LACP Vision Award

- Platz 5 in den globalen "Top 100"

- "World Best Report Cover"

- Gold beim ARC Award und Silber beim Stevie Award

- Karin Schlautmann: "Die Preise wÃ¼rdigen die kreative und technische Umsetzung

sowie die einzigartige Bildsprache."



Der GeschÃ¤ftsbericht 2024 des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens Bertelsmann hat erneut groÃŸe internationale Anerkennung

erhalten. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht er die

Vielfalt, InternationalitÃ¤t und Innovationskraft des Konzerns.







Design: Sowohl das zentrale Motto als auch die fÃ¼nf strategischen StoÃŸrichtungen

sind durch Buchstabencollagen aus Fotografien des renommierten Fotografen Jim

Rakete gestaltet. Die Bilder stammen aus dem Kunstprojekt "Das alles ist

Bertelsmann by Jim Rakete", das im vergangenen Jahr im Corporate Center in

GÃ¼tersloh vorgestellt wurde. ErgÃ¤nzend dazu steht das Collagen-"B" als Key

Visual, das alle Unternehmensbereiche in einem facettenreichen Bild vereint.



Bei den diesjÃ¤hrigen "Vision Awards" der US-amerikanischen League of American

Communications Professionals (LACP) wurde der GeschÃ¤ftsbericht mit Platin

ausgezeichnet und erreichte im weltweiten Ranking der "Top 100" den fÃ¼nften

Platz. DarÃ¼ber hinaus erhielt er den "Technical Achievement Award" fÃ¼r seine

herausragende technische Umsetzung. Das Cover des Berichts wurde zudem mit dem

Titel "Worldwide Best Report Cover" besonders geehrt und ebenfalls mit Platin

prÃ¤miert.



Auch bei den ARC Awards Ã¼berzeugte Bertelsmann: Der Online-Bericht wurde fÃ¼r

Gestaltung und kreative Umsetzung mit Gold prÃ¤miert. DarÃ¼ber hinaus erhielt der

GeschÃ¤ftsbericht bei den Stevie Awards eine Silber-Auszeichnung.



Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:

"Wir sind stolz, dass unser GeschÃ¤ftsbericht auch in diesem Jahr wieder mehrfach

international ausgezeichnet wurde. Die Preise wÃ¼rdigen nicht nur die kreative

und technische Umsetzung, sondern auch die einzigartige Bildsprache, mit der wir

die Vielfalt und StÃ¤rke unseres Unternehmens inszenieren. Besonders die

PrÃ¤mierung des Covers zeigt, wie Ã¼berzeugend die kÃ¼nstlerische Handschrift von

Jim Rakete unsere Inhalte visuell verstÃ¤rkt."



Der interaktive GeschÃ¤ftsbericht ist unter https://gb2024.bertelsmann.de/

abrufbar.



Ãœber Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 LÃ¤ndern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehÃ¶ren das Entertainment-Unternehmen

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im GeschÃ¤ftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht fÃ¼r KreativitÃ¤t und Unternehmertum. Diese Kombination

ermÃ¶glicht erstklassige Medienangebote und innovative ServicelÃ¶sungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.



http://www.bertelsmann.de



Pressekontakt:



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan HÃ¶lkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6109852

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA







