Wer den hohen Preis für den starken Euro zahlen muss

In diesem Jahr hat sich somit eine Performance-Lücke zwischen den auf den Binnenmarkt ausgerichteten Aktien und den Exportunternehmen aufgetan.

Die Erstarkung des Euro kann mit zweierlei Maß gemessen werden: Einerseits senkt das die Importkosten der Eurozone; andererseits verteuert er die Exporte.

Handelsempfindliche Sektoren wie Automobile und langlebige Konsumgüter sind zurückgefallen, während auf den Binnenmarkt ausgerichtete Aktien wie Banken und Versorgungsunternehmen einen Höhenflug erlebt haben.

Die Analysten von Barclays weisen darauf hin, dass die Stärke des Euro einer der Hauptgründe dafür ist, dass Analysten die Gewinnerwartungen für börsennotierte europäische Unternehmen in diesem Jahr drastisch gesenkt haben. Die Prognosen für das Wachstum des Gewinns pro Aktie sind von 9 Prozent auf nur noch 2 Prozent gesunken, und die Aktienkurse exportierender Unternehmen liegen in diesem Jahr bisher weit hinter denen ihrer binnenorientierten Konkurrenten zurück.

Als Beispiel lassen sich zwei deutsche Banken anführen: Seit Jahresbeginn haben sich die Anteilsscheine der Commerzbank mehr als verdoppelt. Auch das Geschäftsergebnis der Bank stieg an. Ebenso bei der Deutschen Bank: Mit rund 84 Prozent Plus seit dem 01.Januar.

Ganz anders entwickelte sich die Automobilindustrie, die stark vom Export abhängig ist. Binnen eines Jahres mussten die Autohersteller 50.000 Jobs streichen. Das Konzernergebnis von Mercedes halbierte sich. Bei Volkswagen brach der Gewinn um rund 40 Prozent ein.

Binnenmarkt-orientierte Sektoren wie Banken, Versorger und Infrastruktur profitieren von einem starken Euro. Aus Verbrauchersicht ist dies zunächst positiv, denn: Eine starke Heimdevise macht beispielsweise die Energieimporte günstiger, oft Treiber der Inflation. Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar 1 Prozent steigt, werden die Ölimporte für die Eurozone 1 Prozent günstiger.

Tatsächlich reduzierten sich die Energiepreise laut Daten der Europäischen Kommission in der Eurozone im August um 1,9 Prozent. Besonders Nahrungsmittel aber treiben die Inflation weiter. Denn die Energiepreise fallen zwar wieder, kommen aber nicht mehr auf das Vorkrisenniveau zurück. So korrespondiert die Teuerung der Energie mit seit 2022 stetig angestiegen Preisen für Düngemittel. Und sie bleiben lange auf ihrem hohen Niveau, und werden in der Regel auch langsamer gesenkt, wie eine SUERF-Studie aufzeigt.

Auch länderspezifisch lässt sich die Krise ableiten: Deutschland mit exportstarken Unternehmen kriselt, während Polen unabhängiger vom Export ist. In Deutschland sind die Energiepreise vergleichsweise hoch, fehlende Investitionen in die Infrastruktur und die hohe Exportabhängigkeit nach China tun neben dem starken Euro ihr Übriges.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

