GEEKOM stellt auf der IFA 2025 den weltweit leistungsstärksten KI-Mini-PC vor

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der PC-Branche hat sich GEEKOM bei Technikbegeisterten und Fachleuten auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf für sein unermüdliches Engagement für hervorragende Produkte und einen durchweg zuverlässigen Kundendienst erworben. 2025 nimmt GEEKOM zum dritten Mal in Folge an der IFA teil, einer der weltweit führenden Fachmessen für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik.

TAIPEI, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM, eine weltbekannte Tech-Marke, die als Green Mini PC Global Leader bekannt ist, wird auf der IFA 2025 mit einer bahnbrechenden Produkteinführung und einer Präsentation seines Premium-Computerangebots für Aufsehen sorgen.

GEEKOM wird die mit Spannung erwartete Markteinführung des A9 Mega, eines bahnbrechenden KI-PCs, der das lokale KI-Computing neu definieren wird, live streamen. Angetrieben durch den innovativen AMD Ryzen AI Max+ PRO 395-Prozessor mit einer atemberaubenden TDP von 120 W liefert der A9 Mega eine beispiellose KI-Leistung von 126 TOPS und ermöglicht eine ultraschnelle, geräteinterne Verarbeitung, die Latenzzeiten eliminiert, den Datenschutz verbessert und die Abhängigkeit von der Cloud-Infrastruktur reduziert.

Der für die anspruchsvollsten KI-Workloads, Edge-Computing und Echtzeit-Datenanalysen entwickelte A9 MEGA verfügt über 128 GB LPDDR5X-8000MHz RAM und zwei PCIe-Gen4-SSD-Steckplätze und bietet atemberaubende Geschwindigkeit sowie enorme Bandbreite in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Der A9 MEGA ist jetzt offiziell auf Kickstarter verfügbar – sichern Sie sich Ihren zu den niedrigsten Preisen, solange der Vorrat reicht!Von generativen KI-Anwendungen bis hin zu autonomen Steuerungssystemen bietet das Flaggschiff-Modell von GEEKOM Entwicklern, Forschern und Kreativen Desktop-Performance und eine unübertroffene Reaktionsfähigkeit.

Neben dem A9 Mega wird GEEKOM seine gesamte Produktpalette an Premium-Mini-PCs vorstellen, die für ihr schlankes Design, ihre Energieeffizienz und ihre Zuverlässigkeit bekannt sind. Die Besucher haben außerdem die Möglichkeit, die brandneue Laptop-Serie von GEEKOM kennenzulernen, die mit einem leistungsstarken Innenleben ausgestattet ist, das die Anforderungen von Experten und Kreativen unterwegs erfüllt.

Die Präsenz von GEEKOM auf der IFA 2025 unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens im Bereich kompakter Computer und seine Vision einer Zukunft, in der KI zugänglich, leistungsstark und lokal optimiert ist. Mit Innovation im Mittelpunkt verschiebt GEEKOM weiterhin die Grenzen dessen, was Mini-PCs und Laptops leisten können – und liefert kompakte, leistungsstarke Lösungen, die Vielseitigkeit im modernen Computing neu definieren.

Die diesjährige IFA findet vom 5. bis 9. September 2025 in Berlin, Deutschland, statt. Besuchen Sie GEEKOM in Halle 5.2b, Stand 161 und erleben Sie Spitzentechnologie hautnah. Verpassen Sie nicht die exklusive Kickstarter-Kampagne des A9 MEGA – sichern Sie sich heute Ihren revolutionären KI-PC zu unschlagbaren Frühbucher-Preisen!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756110/image_5019393_35116700.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekom-stellt-auf-der-ifa-2025-den-weltweit-leistungsstarksten-ki-mini-pc-vor-302538818.html