Gasbohrungen in Meeresschutzgebieten sollen verboten werden

BERLIN (dpa-AFX) - In den sechs Meeresschutzgebieten in Nord- und Ostsee soll die Öl- und Gas-Förderung verboten werden. Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium vor, den das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Die deutschen Nord- und Ostseegewässer seien in einem "schlechten Erhaltungs- und Umweltzustand", heißt es zur Begründung. Das Gesetz muss allerdings noch vom Bundestag verabschiedet werden.

In Deutschlands Ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ) - also dem Seegebiet jenseits der Küstengewässer - gibt es schon heute sechs Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 10.000 Quadratkilometern, etwa westlich von Sylt und in der Pommerschen Bucht. Dort gelten unter anderem Einschränkungen für die kommerzielle Fischerei.