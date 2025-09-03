    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue KI-Umfrage von Tietoevry Create und TQS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie

    Frankfurt am Main (ots) - Hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch
    Automatisierung

    Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting
    (https://www.tqs.at/) im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters
    Tietoevry Create (https://www.tietoevry.com/de) unter 200
    C-Level-Entscheider:innen und Führungskräften in Deutschland zeigt:
    Manager:innen in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen
    zwar das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von
    Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft noch daran,
    langfristige Mehrwerte zu generieren. Von KI-Technologien erwarten sich mehr als
    die Hälfte (57 %) der Befragten vor allem "Prozess- und Effizienzoptimierung".
    Als größtes Risiko geben Führungskräfte "verpasste Chancen für
    Effizienzsteigerung, Innovation und Reduktion von Betriebskosten" (55 %) an.
    Neben Rechts- und Sicherheitsaspekten wird jedes dritte Unternehmen vor allem
    durch das Fehlen einer klaren KI-Strategie (29 %), mangelnde Expertise (32 %)
    oder die schlechte Datenqualität (31 %) gehemmt.

    KI ist in den Chefetagen deutscher Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
    angekommen, doch die Begeisterung für die Technologie steht im krassen Gegensatz
    zur strategischen Verankerung, um die erkannten Chancen für die Automatisierung
    von Prozessen und die Steigerung der Produktivität zu nutzen. Während eine
    überwältigende Mehrheit von 89 % die Haltung ihres Unternehmens zu KI als
    positiv oder zumindest vorsichtig optimistisch bewertet und sechs von zehn
    Manager:innen (62 %) bereits mehrmals wöchentlich oder sogar (mehrmals) täglich
    KI-Tools nutzen, fehlt es an einem soliden Fundament. Dies bestätigen die
    Antworten auf die Frage nach den größten Herausforderungen: Drei von zehn
    befragten Führungskräften (29 %) sehen das Fehlen einer klaren KI-Strategie als
    eine der zentralen Hürden.

    Mangelhafte KI-Kompetenz bremst Unternehmen aus

    Darüber hinaus wird die strategische Lücke durch einen Mangel an internem
    Fachwissen und die unzulängliche Datenlage weiter vergrößert: Rund ein Drittel
    (32 %) der Befragten in Deutschland empfindet fehlende fachliche Expertise im
    eigenen Unternehmen als wesentliches Risiko im Zusammenhang mit KI-Technologien.
    Ein weiteres Drittel (31 %) sieht die schlechte Verfügbarkeit und Qualität von
    Daten als Hemmnis. Obwohl sich mehr als die Hälfte der Führungskräfte selbst als
    gut und sicher im Umgang mit KI-Lösungen einstuft, reicht dies offenbar nicht
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neue KI-Umfrage von Tietoevry Create und TQS Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie Hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting (https://www.tqs.at/) im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create …