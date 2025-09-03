Neue KI-Umfrage von Tietoevry Create und TQS
Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie
Frankfurt am Main (ots) - Hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch
Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting
(https://www.tqs.at/) im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters
Tietoevry Create (https://www.tietoevry.com/de) unter 200
C-Level-Entscheider:innen und Führungskräften in Deutschland zeigt:
Manager:innen in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen
zwar das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von
Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft noch daran,
langfristige Mehrwerte zu generieren. Von KI-Technologien erwarten sich mehr als
die Hälfte (57 %) der Befragten vor allem "Prozess- und Effizienzoptimierung".
Als größtes Risiko geben Führungskräfte "verpasste Chancen für
Effizienzsteigerung, Innovation und Reduktion von Betriebskosten" (55 %) an.
Neben Rechts- und Sicherheitsaspekten wird jedes dritte Unternehmen vor allem
durch das Fehlen einer klaren KI-Strategie (29 %), mangelnde Expertise (32 %)
oder die schlechte Datenqualität (31 %) gehemmt.
KI ist in den Chefetagen deutscher Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
angekommen, doch die Begeisterung für die Technologie steht im krassen Gegensatz
zur strategischen Verankerung, um die erkannten Chancen für die Automatisierung
von Prozessen und die Steigerung der Produktivität zu nutzen. Während eine
überwältigende Mehrheit von 89 % die Haltung ihres Unternehmens zu KI als
positiv oder zumindest vorsichtig optimistisch bewertet und sechs von zehn
Manager:innen (62 %) bereits mehrmals wöchentlich oder sogar (mehrmals) täglich
KI-Tools nutzen, fehlt es an einem soliden Fundament. Dies bestätigen die
Antworten auf die Frage nach den größten Herausforderungen: Drei von zehn
befragten Führungskräften (29 %) sehen das Fehlen einer klaren KI-Strategie als
eine der zentralen Hürden.
Mangelhafte KI-Kompetenz bremst Unternehmen aus
Darüber hinaus wird die strategische Lücke durch einen Mangel an internem
Fachwissen und die unzulängliche Datenlage weiter vergrößert: Rund ein Drittel
(32 %) der Befragten in Deutschland empfindet fehlende fachliche Expertise im
eigenen Unternehmen als wesentliches Risiko im Zusammenhang mit KI-Technologien.
Ein weiteres Drittel (31 %) sieht die schlechte Verfügbarkeit und Qualität von
Daten als Hemmnis. Obwohl sich mehr als die Hälfte der Führungskräfte selbst als
gut und sicher im Umgang mit KI-Lösungen einstuft, reicht dies offenbar nicht
Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting
(https://www.tqs.at/) im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters
Tietoevry Create (https://www.tietoevry.com/de) unter 200
C-Level-Entscheider:innen und Führungskräften in Deutschland zeigt:
Manager:innen in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen
zwar das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von
Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft noch daran,
langfristige Mehrwerte zu generieren. Von KI-Technologien erwarten sich mehr als
die Hälfte (57 %) der Befragten vor allem "Prozess- und Effizienzoptimierung".
Als größtes Risiko geben Führungskräfte "verpasste Chancen für
Effizienzsteigerung, Innovation und Reduktion von Betriebskosten" (55 %) an.
Neben Rechts- und Sicherheitsaspekten wird jedes dritte Unternehmen vor allem
durch das Fehlen einer klaren KI-Strategie (29 %), mangelnde Expertise (32 %)
oder die schlechte Datenqualität (31 %) gehemmt.
KI ist in den Chefetagen deutscher Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
angekommen, doch die Begeisterung für die Technologie steht im krassen Gegensatz
zur strategischen Verankerung, um die erkannten Chancen für die Automatisierung
von Prozessen und die Steigerung der Produktivität zu nutzen. Während eine
überwältigende Mehrheit von 89 % die Haltung ihres Unternehmens zu KI als
positiv oder zumindest vorsichtig optimistisch bewertet und sechs von zehn
Manager:innen (62 %) bereits mehrmals wöchentlich oder sogar (mehrmals) täglich
KI-Tools nutzen, fehlt es an einem soliden Fundament. Dies bestätigen die
Antworten auf die Frage nach den größten Herausforderungen: Drei von zehn
befragten Führungskräften (29 %) sehen das Fehlen einer klaren KI-Strategie als
eine der zentralen Hürden.
Mangelhafte KI-Kompetenz bremst Unternehmen aus
Darüber hinaus wird die strategische Lücke durch einen Mangel an internem
Fachwissen und die unzulängliche Datenlage weiter vergrößert: Rund ein Drittel
(32 %) der Befragten in Deutschland empfindet fehlende fachliche Expertise im
eigenen Unternehmen als wesentliches Risiko im Zusammenhang mit KI-Technologien.
Ein weiteres Drittel (31 %) sieht die schlechte Verfügbarkeit und Qualität von
Daten als Hemmnis. Obwohl sich mehr als die Hälfte der Führungskräfte selbst als
gut und sicher im Umgang mit KI-Lösungen einstuft, reicht dies offenbar nicht
Autor folgen