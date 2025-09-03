Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie

Frankfurt am Main (ots) - Hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durchAutomatisierungEine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting(https://www.tqs.at/) im Auftrag des Digital Engineering-DienstleistersTietoevry Create (https://www.tietoevry.com/de) unter 200C-Level-Entscheider:innen und Führungskräften in Deutschland zeigt:Manager:innen in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennenzwar das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung vonProzessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft noch daran,langfristige Mehrwerte zu generieren. Von KI-Technologien erwarten sich mehr alsdie Hälfte (57 %) der Befragten vor allem "Prozess- und Effizienzoptimierung".Als größtes Risiko geben Führungskräfte "verpasste Chancen fürEffizienzsteigerung, Innovation und Reduktion von Betriebskosten" (55 %) an.Neben Rechts- und Sicherheitsaspekten wird jedes dritte Unternehmen vor allemdurch das Fehlen einer klaren KI-Strategie (29 %), mangelnde Expertise (32 %)oder die schlechte Datenqualität (31 %) gehemmt.KI ist in den Chefetagen deutscher Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitendenangekommen, doch die Begeisterung für die Technologie steht im krassen Gegensatzzur strategischen Verankerung, um die erkannten Chancen für die Automatisierungvon Prozessen und die Steigerung der Produktivität zu nutzen. Während eineüberwältigende Mehrheit von 89 % die Haltung ihres Unternehmens zu KI alspositiv oder zumindest vorsichtig optimistisch bewertet und sechs von zehnManager:innen (62 %) bereits mehrmals wöchentlich oder sogar (mehrmals) täglichKI-Tools nutzen, fehlt es an einem soliden Fundament. Dies bestätigen dieAntworten auf die Frage nach den größten Herausforderungen: Drei von zehnbefragten Führungskräften (29 %) sehen das Fehlen einer klaren KI-Strategie alseine der zentralen Hürden.Mangelhafte KI-Kompetenz bremst Unternehmen ausDarüber hinaus wird die strategische Lücke durch einen Mangel an internemFachwissen und die unzulängliche Datenlage weiter vergrößert: Rund ein Drittel(32 %) der Befragten in Deutschland empfindet fehlende fachliche Expertise imeigenen Unternehmen als wesentliches Risiko im Zusammenhang mit KI-Technologien.Ein weiteres Drittel (31 %) sieht die schlechte Verfügbarkeit und Qualität vonDaten als Hemmnis. Obwohl sich mehr als die Hälfte der Führungskräfte selbst alsgut und sicher im Umgang mit KI-Lösungen einstuft, reicht dies offenbar nicht