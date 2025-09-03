Gerresheimer wird umgebaut

Die Rheinländer bearbeiten ein lukratives Feld, sie haben sich auf Medikamentenverpackungen spezialisiert. Der aktivistische Investor Active Ownership Capital drängt darauf, daß der Finanzvorstand Bernd Metzner gehen muß. Der Triton-Manager Wolf Lehmann übernimmt. Der Top-Manager Lehmann soll Verkäufe und Sparmaßnahmen vorantreiben. Lehmann bringt Gerresheimer auf Vordermann. Erst vor neun Tagen war der Einstieg von Active Ownership Capital (AOC) bei dem Pharmaverpackungskonzern be-kanntgegeben worden. Noch ist die Sache nicht in trockenen Tüchern.

Aktuell notieren die Aktien von Gerresheimer mit 44 Euro. Das ist allerdings wirklich günstig. Gerresheimer notiert aktuell mit einem KGV von 18. Inzwischen ist die Prognose gesenkt worden für das laufende Jahr und die mittelfristige Prognose wurde nach unten geschraubt. Seit Oktober 2024 hat sich die Marktkapitalisierung halbiert auf 1,5 Milliarden Euro. Dabei ist das Produktportfolio attraktiv. Besonders interessant ist die Produktion vorbefüllbarer Glasspritzen, die wegen des Booms von Abnehmmedikamenten wie Wegovy stark gefragt sind.