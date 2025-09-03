    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Egbert Prior

    Gerresheimer wird umgebaut

    Die Aktie hat 100% Potential.Gerresheimer will weitere Konzernteile verkaufen und ein Sparprogramm vorantreiben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie halbiert, trotz gutem Geschäft und Wachstum.
    • Neuer Finanzchef soll Verkäufe und Sparmaßnahmen leiten.
    • Gerresheimer fokussiert auf lukrative Medizintechnik.

    Die Rheinländer bearbeiten ein lukratives Feld, sie haben sich auf Medikamentenverpackungen spezialisiert. Der aktivistische Investor Active Ownership Capital drängt darauf, daß der Finanzvorstand Bernd Metzner gehen muß. Der Triton-Manager Wolf Lehmann übernimmt. Der Top-Manager Lehmann soll Verkäufe und Sparmaßnahmen vorantreiben. Lehmann bringt Gerresheimer auf Vordermann. Erst vor neun Tagen war der Einstieg von Active Ownership Capital (AOC) bei dem Pharmaverpackungskonzern be-kanntgegeben worden. Noch ist die Sache nicht in trockenen Tüchern.

    Aktuell notieren die Aktien von Gerresheimer mit 44 Euro. Das ist allerdings wirklich günstig. Gerresheimer notiert aktuell mit einem KGV von 18. Inzwischen ist die Prognose gesenkt worden für das laufende Jahr und die mittelfristige Prognose wurde nach unten geschraubt. Seit Oktober 2024 hat sich die Marktkapitalisierung halbiert auf 1,5 Milliarden Euro. Dabei ist das Produktportfolio attraktiv. Besonders interessant ist die Produktion vorbefüllbarer Glasspritzen, die wegen des Booms von Abnehmmedikamenten wie Wegovy stark gefragt sind.

    Gerresheimer will weitere Konzernteile verkauefn und ein Sparprogramm vorantreiben. So wird die Behälterglassparte Moulded-Glass komplett verkauft, im Moment steht diese Sparte für etwa 30% der Konzernumsätze. Am Beispiel Gerresheimer kann man einmal mehr erkennen, wie einzelne Investoren mit relativ kleinen Aktienpaketen großen Einfluß haben können – der Aktivist ist an Gerresheimer mit 5,3% und auf weitere 1,9% zweitgrößter Aktionär hinter Goldmann Sachs. AOC wurde erstmals bekannt als er Stada aufmischte. Bis der Generikakonzern 2017 an Bain und Cinven versilbert haben. In Deutschland bekannt ist beispielsweise der Lebensmittelversender Hello Fresh und der Personalvermittler Amadeus.

    Beim MDAX-Unternehmen sind 2024 rund 2,4 Milliarden Euro durch die Bücher gegangen. Die Düsseldorfer sind in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien vertreten. Im Sortiment befinden sich auch Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen usw.. Am Standort Lohr haben die Rheinländer eine hochmoderne Glasproduktion errichtet, das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 100 Millionen. Medizintechnik ist ein Wachstumsmarkt. Spritzen, die man sich selber verabreichen kann, liegt voll im Trend. Fazit:



