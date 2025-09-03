Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.779 auf Ariva Indikation (03. September 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+35,03 % bedeutet.