AKTIE IM FOKUS
Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse
- Auto1-Aktien fallen um 3,9 % auf Tief seit August.
- Gewinnmitnahmen nach Halbjahreszahlen setzen fort.
- Prognosen bleiben trotz Kursrückgang unverändert.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Auto1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verloren zur Mittagszeit 3,9 Prozent auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Werte.
Damit fielen sie nach dem Rutsch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie zu Wochenbeginn nun auch noch deutlicher unter der 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von rund zwei Dritteln zu Buche. Auto1 hatte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr bestätigt und behält auch die Ende Juli erhöhten Prognosen bei./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.779 auf Ariva Indikation (03. September 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+35,03 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.