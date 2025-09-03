    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AKTIE IM FOKUS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien fallen um 3,9 % auf Tief seit August.
    • Gewinnmitnahmen nach Halbjahreszahlen setzen fort.
    • Prognosen bleiben trotz Kursrückgang unverändert.
    AKTIE IM FOKUS - Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse
    Foto: Autohero

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Auto1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verloren zur Mittagszeit 3,9 Prozent auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Werte.

    Damit fielen sie nach dem Rutsch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie zu Wochenbeginn nun auch noch deutlicher unter der 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von rund zwei Dritteln zu Buche. Auto1 hatte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr bestätigt und behält auch die Ende Juli erhöhten Prognosen bei./niw/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.550,81€
    Basispreis
    2,78
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.381,32€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    AUTO1 Group

    -3,21 %
    -7,30 %
    +0,98 %
    +12,49 %
    +187,44 %
    +153,90 %
    -32,24 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.779 auf Ariva Indikation (03. September 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+35,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse Bei Auto1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verloren zur Mittagszeit 3,9 Prozent auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDax der …