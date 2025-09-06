Goldman Sachs: die US-Favoriten für September – Wetten auf Konjunkturschwäche

Die Liste umfasst insgesamt 22 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – von Gesundheit über Finanzen bis hin zu Telekommunikation und Energie. Mit dabei sind unter anderem Johnson & Johnson , Bank of America und AT&T . Einige Werte haben in diesem Jahr bereits eine beachtliche Entwicklung hingelegt. So konnte Alnylam Pharmaceuticals seinen Kurs nahezu verdoppeln, während GE Vernova seit Jahresbeginn rund drei Viertel zulegen konnte.

Goldman Sachs hat seine Liste der Top-Empfehlungen für US-Aktein neu sortiert und dabei vier bekannte Namen in den Fokus gerückt. Im Rahmen der monatlichen Anpassung der "Conviction List – Directors’ Cut" zählen nun Walmart , McDonald’s , Cadence Design Systems und Valero Energy zu den bevorzugten Titeln der US-Investmentbank.

Im Gegenzug strich Goldman Sachs zwei Titel von der Liste. Viper Energy und Insmed. Ein Ausschluss bedeutet jedoch nicht zwingend eine negative Neubewertung – häufig geht es lediglich um eine Schwerpunktverschiebung.

Ein besonderes Augenmerk gilt Walmart. Goldman nennt für den weltgrößten Einzelhändler ein Kursziel von 114 US-Dollar. Dies entspricht einem Potenzial von fast 15 Prozent gegenüber dem Mittwochsschlusskurs. Analystin Kate McShane betonte, dass die Strategie der "Everyday Low Prices" dem Konzern in Zeiten höherer Kosten durch neue Zölle zusätzlichen Marktanteilsgewinn verschaffen könnte. Zudem sei Walmart dank seines großen Anteils am Lebensmittelgeschäft und im preisgünstigen Bekleidungssegment gut aufgestellt, sollte die US-Konjunktur schwächeln.

Auch McDonald’s gehört zu den neuen Favoriten. Die Analysten geben dem Burger-Giganten ein Kursziel von 355 US-Dollar und damit ein Kurspotenzial von mehr als 12 Prozent gemessen am Mittwochsschlusskurs. Ausschlaggebend hierfür ist die stabile Nachfrage im Kerngeschäft, die selbst in konjunkturell schwierigeren Phasen für konstante Erträge sorgt.

Auch Tech-Aktien sind mit dabei: Cadence Design Systems, ein führender Anbieter von Software für Chip-Design, erhält ein Kursziel von 341 US-Dollar. Goldman Sachs verweist auf die starke Positionierung des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz, die das Wachstum in den kommenden Jahren weiter beflügeln dürfte.

Bei den Energietiteln rückt Valero Energy mit einer "Strong-Buy"-Empfehlung in den Mittelpunkt. Allerdings reduziert Goldman Sachs das Kursziel leicht von 172 auf 170 US-Dollar. Dies entspricht gegenüber dem Mittwochsschlusskurs immer noch einem Kurspotenzial von gut neun Prozent. Analyst Neil Mehta verweist auf eine strukturelle Aufwärtsphase im Raffineriegeschäft, die durch höhere Fördermengen der OPEC und die konsequente Cashflow-Orientierung von Valero unterstützt wird.



Mit der aktualisierten Liste reagiert Goldman Sachs auf ein Marktumfeld, das weiterhin von Inflation, Arbeitsmarktdaten und der Monetarisierung von KI geprägt ist. Trotz bestehender Risiken hält die Bank an ihrer Überzeugung fest, dass ausgewählte Qualitätswerte in den kommenden Monaten eine überdurchschnittliche Rolle spielen könnten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



