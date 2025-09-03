    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Wall Street verliert Glanz

    Hohe US-Bewertungen treiben Anleger in internationale Aktien – wie in DIESE!

    Anleger richten ihre Portfolios stärker auf Europa und Asien aus, um sich gegen die Volatilität, geopolitische Risiken und die hohen Bewertungen an den US-Märkten abzusichern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger diversifizieren Portfolios Richtung Europa, Asien.
    • Lazard ETF setzt auf Bewertung, Wachstum, Qualität, Stimmung.
    • Europäische Banken und Goldminen stark im Portfolio.
    Wall Street verliert Glanz - Hohe US-Bewertungen treiben Anleger in internationale Aktien – wie in DIESE!
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    "Die Märkte werden zunehmend volatiler und riskanter. Wir sehen Risiken aus vielen verschiedenen Quellen, und ein internationales Engagement wird aus vielen Gründen attraktiver als ein Engagement in den USA, darunter die Bewertung und eine stärkere Fokussierung auf die Aktionäre", erklärte Paul Moghtader, Managing Director des Lazard Advantage Teams, im Gespräch mit CNBC.

    Moghtader steht an der Spitze des Lazard International Dynamic Equity ETF. Die Strategie beruht auf einem quantitativen Ansatz, der Aktien nach den Faktoren Bewertung, Wachstum, Qualität und Marktstimmung auswählt. Neu im Screening-Prozess ist ein Filter, der das Beta einer Aktie ins Verhältnis zum BIP-Wachstum setzt, um Chancen und Risiken im makroökonomischen Umfeld zu bewerten. Seit der Auflegung im Mai verbuchte der ETF ein Plus von 7,6 Prozent:

    Lazard International Dynamic Equity ETF

    -0,79 %
    -0,90 %
    +2,24 %
    +3,93 %
    +7,64 %

    Unter den größten Positionen finden sich Taiwan Semiconductor (TSMC), BNP Paribas, Novartis, Tencent und Samsung Electronics. Besonders stark gewichtet Lazard europäische Banken. Die BNP, die gut 2 Prozent des Portfolios ausmacht, sei ein Beispiel für "attraktives Qualitätswachstum" und habe mit der Übernahme von AXA Investment Managers ihre Marktposition ausgebaut, so Moghtader. Die Aktie der französischen Bank stieg seit Jahresbeginn um die 30 Prozent.

    Auch andere Finanzwerte im ETF wie Société Générale, Barclays und Japan Post verzeichneten deutliche Kursgewinne. Laut Moghtader profitieren europäische Banken von der Rotation in unterbewertete Werte, die attraktive Dividenden bieten.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kanadischen Goldminen-Aktien wie Barrick Gold und Kinross Gold, die etwa 1 Prozent der Bestände ausmachen. Beide Aktien profitierten enorm vom steigenden Goldpreis.

    Im August verkaufte Lazard dagegen mehrere Softwarewerte wie AppLovin, Gartner und Cadence Design Systems, da die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz die Branche verändert. Stattdessen kaufte der Fonds Aktien von Amphenol, Erickson, Western Digital und NetGear.

    Lazard verwaltete zum 30. April insgesamt rund 231 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
