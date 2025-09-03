Neue Inflationswelle könnte US-Börsen im Herbst hart treffen, warnt Top-Ökonom

Eine von Apollo veröffentlichte Grafik zeigt auffällige Ähnlichkeiten zwischen der Inflationswelle von 1973 bis 1974 und der Entwicklung seit 2021. Damals folgte auf den ersten Preisschub ein zweiter, noch steilerer Anstieg Ende der 1970er, ausgelöst durch externe Schocks und politische Fehler. Überträgt man dieses Muster, wäre ein neuer Höhepunkt im Herbst 2025 wahrscheinlich.

Der renommierte Ökonom Torsten Slok von Apollo Global Management warnt vor einer neuen "Inflationswelle" in den USA, die Parallelen zu den 1970er-Jahren aufweist. In seinem Newsletter "Daily Spark" schreibt Slok, Zölle, die Dollar-Schwäche und Uneinigkeit im Offenmarktausschuss der Federal Reserve könnten den Preisdruck verschärfen. "Die Risiken steigen, dass wir in den kommenden Monaten einen weiteren 'Inflationsberg' erleben könnten", so Slok.

Slok sieht zudem Parallelen zur "Stop-and-Go-Politik" jener Zeit. Sollte die Fed unter dem Druck des Weißen Hauses ihre Zinsen zu früh senken, könnte sie die Inflation anheizen und später – wie unter Paul Volcker – zu drastischen Gegenmaßnahmen gezwungen sein. Schon Ende August hatte Slok davor gewarnt, dass Powells Formulierung eines "merkwürdigen Gleichgewichts" am US-Arbeitsmarkt auf strukturelle Verzerrungen hindeute, die Zölle und Einwanderungspolitik mit sich bringen.

Die jüngsten Daten bestätigen den Druck: Der Index der persönlichen Konsumausgaben stieg im Juli um 2,6 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate kletterte auf 2,9 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar. Während der US-Verbraucherpreisindex mit 2,7 Prozent moderater ausfiel, überraschte der Erzeugerpreisindex nach oben – die Großhandelspreise legten um 3,3 Prozent zu.

Sloks Warnung fällt in eine Phase wachsender Unsicherheit über die Konjunktur. Die UBS taxiert das Rezessionsrisiko anhand harter Wirtschaftsdaten auf 93 Prozent, auch wenn das Durchschnittsrisiko laut eigenen Berechnungen niedriger ausfällt. JPMorgan zeigte sich alarmiert über den schwachen US-Arbeitsmarktbericht im Juli, den die Bank als "Warnsignal für eine Rezession" wertet. Moody’s-Chefökonom Mark Zandi sprach zuletzt von einer 50:50-Chance für einen Abschwung. Einige Bundesstaaten, die fast ein Drittel der US-Wirtschaft ausmachen, seien bereits in einer Rezession oder stark gefährdet.

Vor diesem Hintergrund stellt Sloks Analyse die brisante Frage: Was passiert, wenn eine Rezession auf eine neue Inflationswelle trifft?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

