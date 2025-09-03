    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    PLAN-B NET ZERO macht die Energiewende auch wirtschaftlich erfolgreich (FOTO)

    Berlin (ots) - Das Berliner Greentech-Startup PLAN-B NET ZERO BESS GmbH ,
    Tochter der PLAN-B NET ZERO AG und spezialisiert auf innovative
    Energiespeicherlösungen, zeigt, wie seine Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
    Unternehmen und Privathaushalten ermöglichen, direkt vom zunehmenden
    Ungleichgewicht zwischen sehr niedrigen und sehr hohen Preisen an der Strombörse
    (EEX) zu profitieren.

    Intelligente Batteriespeicher verwandeln Negativstrompreise in Gewinn

    Im Jahr 2025 sind negative Strompreise längst kein Ausnahmephänomen mehr,
    sondern ein zentrales Merkmal der Energiewende. Was für das Stromnetz eine
    Belastung ist, wird für Kunden von PLAN-B NET ZERO zur Einnahmequelle.

    Deutschlands beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien hat ein Paradox
    hervorgebracht: An sonnigen und windreichen Tagen speisen Anlagen mehr Strom ins
    Netz ein, als nachgefragt wird. Dieses Überangebot drückt die Großhandelspreise
    immer häufiger unter null - Erzeuger müssen ihre Leistung sogar gegen Bezahlung
    abgeben. Allein im zweiten Quartal 2025 wurden über 345 Stunden mit negativen
    Preisen verzeichnet, darunter ein Rekordtief von -250,32 Euro pro MWh an der
    EEX.

    Genau hier setzt PLAN-B NET ZERO an: Die BESS-Systeme des Unternehmens sind mit
    intelligenten Mess- und Steuereinheiten ausgestattet, die in Echtzeit mit dem
    Netz kommunizieren. Sobald die Preise negativ werden, laden sich die Speicher
    automatisch - Kunden werden also fürs Aufnehmen von Energie bezahlt. Abgegeben
    wird die gespeicherte Energie dann, wenn die Preise wieder hoch sind oder der
    eigene Bedarf steigt. Dieses Prinzip der Energiearbitrage schafft neue, stabile
    Erlösquellen.

    Auf Basis umfangreicher Modellierungen zeigt PLAN-B NET ZERO , dass sich ein
    typisches BESS für Prosumer und Gewerbebetriebe in weniger als fünf Jahren
    amortisiert. Danach erwirtschaftet das System nicht nur stetige Zusatzerlöse,
    sondern bietet zugleich Energieunabhängigkeit und eine verlässliche
    Notstromversorgung.

    Endkunden profitieren von Energie-Optimierung

    "Unsere Technologie hat bereits jahrelang zuverlässige Resilienz und
    Eigenverbrauchsoptimierung ermöglicht. Heute zeigt sie ihren wahren Wert, indem
    sie die größte Herausforderung des Marktes - das Überangebot erneuerbarer
    Energie - in eine direkte Chance für unsere Kunden verwandelt", sagt Bradley
    Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO. "Damit beweisen wir: Eine grünere Zukunft kann
    zugleich auch wirtschaftlich erfolgreich sein."

    Mit der BESS-Sparte will PLAN-B NET ZERO mehr Marktmacht in die Hände der
    Endkunden legen, den Abschied von fossilen Energieträgern beschleunigen und ein
    effizienteres, dezentrales Energiesystem ermöglichen.

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
    Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
    Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
    bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
    und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
    einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
    Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

