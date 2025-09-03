Von der Netzlast zur Einnahmequelle
PLAN-B NET ZERO macht die Energiewende auch wirtschaftlich erfolgreich (FOTO)
Berlin (ots) - Das Berliner Greentech-Startup PLAN-B NET ZERO BESS GmbH ,
Tochter der PLAN-B NET ZERO AG und spezialisiert auf innovative
Energiespeicherlösungen, zeigt, wie seine Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
Unternehmen und Privathaushalten ermöglichen, direkt vom zunehmenden
Ungleichgewicht zwischen sehr niedrigen und sehr hohen Preisen an der Strombörse
(EEX) zu profitieren.
Intelligente Batteriespeicher verwandeln Negativstrompreise in Gewinn
Im Jahr 2025 sind negative Strompreise längst kein Ausnahmephänomen mehr,
sondern ein zentrales Merkmal der Energiewende. Was für das Stromnetz eine
Belastung ist, wird für Kunden von PLAN-B NET ZERO zur Einnahmequelle.
Deutschlands beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien hat ein Paradox
hervorgebracht: An sonnigen und windreichen Tagen speisen Anlagen mehr Strom ins
Netz ein, als nachgefragt wird. Dieses Überangebot drückt die Großhandelspreise
immer häufiger unter null - Erzeuger müssen ihre Leistung sogar gegen Bezahlung
abgeben. Allein im zweiten Quartal 2025 wurden über 345 Stunden mit negativen
Preisen verzeichnet, darunter ein Rekordtief von -250,32 Euro pro MWh an der
EEX.
Genau hier setzt PLAN-B NET ZERO an: Die BESS-Systeme des Unternehmens sind mit
intelligenten Mess- und Steuereinheiten ausgestattet, die in Echtzeit mit dem
Netz kommunizieren. Sobald die Preise negativ werden, laden sich die Speicher
automatisch - Kunden werden also fürs Aufnehmen von Energie bezahlt. Abgegeben
wird die gespeicherte Energie dann, wenn die Preise wieder hoch sind oder der
eigene Bedarf steigt. Dieses Prinzip der Energiearbitrage schafft neue, stabile
Erlösquellen.
Auf Basis umfangreicher Modellierungen zeigt PLAN-B NET ZERO , dass sich ein
typisches BESS für Prosumer und Gewerbebetriebe in weniger als fünf Jahren
amortisiert. Danach erwirtschaftet das System nicht nur stetige Zusatzerlöse,
sondern bietet zugleich Energieunabhängigkeit und eine verlässliche
Notstromversorgung.
Endkunden profitieren von Energie-Optimierung
"Unsere Technologie hat bereits jahrelang zuverlässige Resilienz und
Eigenverbrauchsoptimierung ermöglicht. Heute zeigt sie ihren wahren Wert, indem
sie die größte Herausforderung des Marktes - das Überangebot erneuerbarer
Energie - in eine direkte Chance für unsere Kunden verwandelt", sagt Bradley
Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO. "Damit beweisen wir: Eine grünere Zukunft kann
zugleich auch wirtschaftlich erfolgreich sein."
Mit der BESS-Sparte will PLAN-B NET ZERO mehr Marktmacht in die Hände der
Endkunden legen, den Abschied von fossilen Energieträgern beschleunigen und ein
effizienteres, dezentrales Energiesystem ermöglichen.
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.
