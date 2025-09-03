PLAN-B NET ZERO macht die Energiewende auch wirtschaftlich erfolgreich (FOTO)

Berlin (ots) - Das Berliner Greentech-Startup PLAN-B NET ZERO BESS GmbH ,

Tochter der PLAN-B NET ZERO AG und spezialisiert auf innovative

Energiespeicherlösungen, zeigt, wie seine Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)

Unternehmen und Privathaushalten ermöglichen, direkt vom zunehmenden

Ungleichgewicht zwischen sehr niedrigen und sehr hohen Preisen an der Strombörse

(EEX) zu profitieren.



Intelligente Batteriespeicher verwandeln Negativstrompreise in Gewinn





Im Jahr 2025 sind negative Strompreise längst kein Ausnahmephänomen mehr,

sondern ein zentrales Merkmal der Energiewende. Was für das Stromnetz eine

Belastung ist, wird für Kunden von PLAN-B NET ZERO zur Einnahmequelle.



Deutschlands beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien hat ein Paradox

hervorgebracht: An sonnigen und windreichen Tagen speisen Anlagen mehr Strom ins

Netz ein, als nachgefragt wird. Dieses Überangebot drückt die Großhandelspreise

immer häufiger unter null - Erzeuger müssen ihre Leistung sogar gegen Bezahlung

abgeben. Allein im zweiten Quartal 2025 wurden über 345 Stunden mit negativen

Preisen verzeichnet, darunter ein Rekordtief von -250,32 Euro pro MWh an der

EEX.



Genau hier setzt PLAN-B NET ZERO an: Die BESS-Systeme des Unternehmens sind mit

intelligenten Mess- und Steuereinheiten ausgestattet, die in Echtzeit mit dem

Netz kommunizieren. Sobald die Preise negativ werden, laden sich die Speicher

automatisch - Kunden werden also fürs Aufnehmen von Energie bezahlt. Abgegeben

wird die gespeicherte Energie dann, wenn die Preise wieder hoch sind oder der

eigene Bedarf steigt. Dieses Prinzip der Energiearbitrage schafft neue, stabile

Erlösquellen.



Auf Basis umfangreicher Modellierungen zeigt PLAN-B NET ZERO , dass sich ein

typisches BESS für Prosumer und Gewerbebetriebe in weniger als fünf Jahren

amortisiert. Danach erwirtschaftet das System nicht nur stetige Zusatzerlöse,

sondern bietet zugleich Energieunabhängigkeit und eine verlässliche

Notstromversorgung.



Endkunden profitieren von Energie-Optimierung



"Unsere Technologie hat bereits jahrelang zuverlässige Resilienz und

Eigenverbrauchsoptimierung ermöglicht. Heute zeigt sie ihren wahren Wert, indem

sie die größte Herausforderung des Marktes - das Überangebot erneuerbarer

Energie - in eine direkte Chance für unsere Kunden verwandelt", sagt Bradley

Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO. "Damit beweisen wir: Eine grünere Zukunft kann

zugleich auch wirtschaftlich erfolgreich sein."



Mit der BESS-Sparte will PLAN-B NET ZERO mehr Marktmacht in die Hände der

Endkunden legen, den Abschied von fossilen Energieträgern beschleunigen und ein

effizienteres, dezentrales Energiesystem ermöglichen.



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das

Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum

Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO

bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden

und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,

einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der

Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.



