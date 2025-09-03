Ausbruch wackelt

Im Zeitraum zwischen November 2024 und Ende August dieses Jahres haben Anleger beim Dow Jones Index eine große inverse SKS-Formation etabliert und zuletzt für eine erfolgreiche Auflösung auf der Oberseite durch den Sprung über das Vorgängerhoch von 45.065 Punkten gesorgt. Doch höher als 45.751 Punkte konnte der Dow Jones nicht mehr zulegen und ist zur Unterseite abgedreht und notiert erneut auf seiner Nackenlinie. Eine anhaltende Schwächephase könnte das Barometer kurzzeitig in eine Konsolidierung zwingen und einen nachhaltigen Ausbruch sowie die vollständige Umsetzung des kürzlich aktivierten Kaufsignals auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Im Idealfall nimmt der Dow Jones Index seine Rallye sofort wieder auf.

Ein Blick auf die anderen großen Indizes aus den USA zeigt eine deutliche Abkühlung bei der Aufwärtsdynamik, welche auch den Dow Jones Index erfasst zu haben scheint. Ein Kursrutsch unter 44.850 Punkte würde die Wahrscheinlichkeit für einen Aufwärtstrendbruch sowie eine anschließende Konsolidierung zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 44.462 Punkten sichtlich erhöhen, darunter müsste die Horizontalunterstützung bei 43.303 Punkten zum Einsatz kommen. Genau dieser Bereich würde sich im Anschluss für den strategischen Aufbau von Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel bei 48.333 Punkten anbieten. Gelingt es dagegen binnen dieser Woche über das bisherige Rekordniveau von 45.751 Punkten anzusteigen, könnte das ausgerufene Ziel entsprechend früher abgearbeitet werden und es müsste zu keinem Trendbruch mehr kommen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Größere Short-Positionen sind an aktueller Stelle nicht besonders smart, vielmehr sollten Rücksetzer für den Aufbau von strategischen Long-Positionen genutzt werden. Dies könnte zum einen am 50-Tage-Durchschnitt bei 44.662 Punkten sowie darunter an der Horizontalunterstützung von 43.303 Punkten bezogen auf den Dow Jones Index geschehen. Um von einem anschließenden Kursanstieg auf 48.333 Punkte bestmöglich zu profitieren, könnte das mit einem Knock-out von 42.772 Punkten versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK90E6 zum Einsatz kommen. Als Musterbeispiel würde sich bei einem Anstieg in die Zielzone vom gegenwärtigen Preisniveau aus eine Renditechance von 120 Prozent ergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 47,73 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu ermittelnden Tiefständen orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK90E6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 21,69 - 21,70 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 42.772,3699 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 42.772,3699 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.299,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 47,73 Euro Hebel: 17,9 Kurschance: + 120 Prozent Börse Frankfurt

