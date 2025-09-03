Besonders beachtet!
Redcare Pharmacy - Aktie unter Druck - 03.09.2025
Am 03.09.2025 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -4,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.
Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.
Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025
Mit einer Performance von -4,30 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,29 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -14,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -40,69 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.
Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,11 %
|1 Monat
|-19,14 %
|3 Monate
|-32,29 %
|1 Jahr
|-34,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die kürzlich auf etwa 75 € gefallen ist. Anleger sehen die Aktie als überverkauft und diskutieren mögliche Unterstützungslevels bei 70 € oder sogar 45 €. Während einige die fundamentalen Wachstumschancen und die Marktposition von Redcare betonen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der hohen Marketingausgaben. Die Meinungen über die technische Analyse und die zukünftige Kursentwicklung sind geteilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.
Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.
Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?
Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.