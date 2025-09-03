Redcare Pharmacy - Aktie unter Druck - 03.09.2025

Mit einer Performance von -4,30 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,29 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -14,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -40,69 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,11 % 1 Monat -19,14 % 3 Monate -32,29 % 1 Jahr -34,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die kürzlich auf etwa 75 € gefallen ist. Anleger sehen die Aktie als überverkauft und diskutieren mögliche Unterstützungslevels bei 70 € oder sogar 45 €. Während einige die fundamentalen Wachstumschancen und die Marktposition von Redcare betonen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der hohen Marketingausgaben. Die Meinungen über die technische Analyse und die zukünftige Kursentwicklung sind geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.