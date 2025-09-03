    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BaFin-Verfahren offenbart

    Rufschädigung von Marktteilnehmern offenbar leicht möglich

    Rostock (ots) - Pressemitteilung der Daudert & Daudert GmbH

    Ein aktuelles Klageverfahren (Aktenzeichen 7 K 1217/24.F) eines Marktteilnehmers
    gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine
    brisante Schwachstelle im Umgang mit Hinweisen aufgedeckt: Bereits wenige, von
    nicht verifizierten E-Mail-Accounts versandte Nachrichten reichen aus, um eine
    öffentliche Warnmeldung der BaFin gegen ein Unternehmen auszulösen.

    Im Verfahren wurde deutlich, dass die BaFin eingehende Hinweise weder überprüft
    noch die vermeintlichen Hinweisgeber kontaktiert hat. Damit eröffnet sich die
    Möglichkeit, Mitbewerber durch einfache, fingierte E-Mails schwerwiegend zu
    diskreditieren - ohne dass die Behörde die Authentizität der Meldungen
    hinterfragt.

    "Das Verfahren zeigt, wie anfällig selbst offizielle Veröffentlichungen für
    Manipulation sein können", erklärt Christian Daudert. "Für Anleger ergeben sich
    daraus zwei zentrale Erkenntnisse:

    1. Vertrauen Sie nicht blind jeder Veröffentlichung oder Bewertung im Internet -
    auch dann nicht, wenn sie von Behörden stammen. Sowohl positive als auch
    negative Einschätzungen sollten stets kritisch hinterfragt werden.
    2. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie von Finanzdienstleistern angesprochen werden.
    Zwar existieren tatsächlich unseriöse Anbieter, doch sollten
    Verdachtsmeldungen an die BaFin konkrete Angaben enthalten - auch zur eigenen
    Person. Nur so lassen sich echte Hinweise von missbräuchlichen
    Falschmeldungen unterscheiden."

    Das Urteil macht deutlich, dass Anleger sowohl Vorsicht als auch kritisches
    Urteilsvermögen benötigen, um seriöse Informationen von gezielten
    Rufschädigungen zu trennen.

    Über die Daudert & Daudert GmbH

    Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als
    Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.

    Pressekontakt:

    Daudert & Daudert GmbH
    Grubenstr. 20, 18055 Rostock
    E-Mail: mailto:info@daudert.de
    Web: http://www.daudert.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52634/6109931
    OTS: Daudert & Daudert GmbH




    Verfasst von news aktuell
