Ein aktuelles Klageverfahren (Aktenzeichen 7 K 1217/24.F) eines Marktteilnehmers

gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine

brisante Schwachstelle im Umgang mit Hinweisen aufgedeckt: Bereits wenige, von

nicht verifizierten E-Mail-Accounts versandte Nachrichten reichen aus, um eine

öffentliche Warnmeldung der BaFin gegen ein Unternehmen auszulösen.



Im Verfahren wurde deutlich, dass die BaFin eingehende Hinweise weder überprüft

noch die vermeintlichen Hinweisgeber kontaktiert hat. Damit eröffnet sich die

Möglichkeit, Mitbewerber durch einfache, fingierte E-Mails schwerwiegend zu

diskreditieren - ohne dass die Behörde die Authentizität der Meldungen

hinterfragt.





"Das Verfahren zeigt, wie anfällig selbst offizielle Veröffentlichungen für

Manipulation sein können", erklärt Christian Daudert. "Für Anleger ergeben sich

daraus zwei zentrale Erkenntnisse:



1. Vertrauen Sie nicht blind jeder Veröffentlichung oder Bewertung im Internet -

auch dann nicht, wenn sie von Behörden stammen. Sowohl positive als auch

negative Einschätzungen sollten stets kritisch hinterfragt werden.

2. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie von Finanzdienstleistern angesprochen werden.

Zwar existieren tatsächlich unseriöse Anbieter, doch sollten

Verdachtsmeldungen an die BaFin konkrete Angaben enthalten - auch zur eigenen

Person. Nur so lassen sich echte Hinweise von missbräuchlichen

Falschmeldungen unterscheiden."



Das Urteil macht deutlich, dass Anleger sowohl Vorsicht als auch kritisches

Urteilsvermögen benötigen, um seriöse Informationen von gezielten

Rufschädigungen zu trennen.



Über die Daudert & Daudert GmbH



Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als

Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.



