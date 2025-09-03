Acer präsentiert federleichtes Swift Air 16-Notebook und mehrere großformatige Tablets auf der IFA 2025 (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Der taiwanische Elektronikhersteller Acer hat zum Auftakt der
    Technikmesse IFA 2025 in Berlin mehrere neue Produkte präsentiert, darunter das
    besonders leichte Notebook Swift Air 16 sowie vier großformatige Tablets der
    Iconia-Serie . Im Mittelpunkt steht das besonders leichte Notebook Swift Air 16,
    das mit Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Gewicht von unter einem Kilogramm
    neue Maßstäbe setzen soll. Das 16-Zoll-Gerät ist mit aktuellen AMD Ryzen
    AI-Prozessoren ausgestattet und unterstützt die KI-Funktionen von Windows 11
    Copilot+ , die unter anderem bei Bildbearbeitung, Videokonferenzen und kreativen
    Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Gehäuse besteht aus einer
    Magnesium-Aluminium-Legierung mit einer Bauhöhe von nur 16,5 Millimeter.
    Wahlweisel ist es sogar mit AMOLED-Display erhältlich , das für satte Farben und
    einen hohen Kontrast sorgt,mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Der
    Verkaufsstart ist für November geplant, der Einstiegspreis liegt bei 879 Euro.

    Neben neuen Notebooks erweitert Acer auch seine Iconia-Serie um neue Tablets mit
    großformatigen Displays und dem Betriebssystem Android 15 . Die Modelle bieten
    KI-gestützte Funktionen für eine intuitive Bedienung und eignen sich laut
    Hersteller auch als portable Monitore. Das neue Acer Iconia X12 verfügt über ein
    12,6-Zoll-AMOLED-Display und eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Das Iconia
    X14 bietet ein großes 14-Zoll-Display mit OLED-Technologie und ermöglicht die
    Steuerung per Gesten. Für noch mehr Bildschirmfläche zeigt Acer das Iconia A16 ,
    das auf einem 16-Zoll-FHD-IPS-Display viel Platz für Mediennutzung, kreative
    Anwendungen und Social Media bietet. Alle neuen Tablets verfügen über einen
    integrierten Kickstand und die Möglichkeit zur Bildschirmübertragung via Acer
    Screen Casting. Damit eignen sie sich auch als portable Monitore für Studierende
    und Berufstätige, die flexibel und mobil arbeiten möchten.

