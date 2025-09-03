"Gesundheit hat einen Ort" - Wort & Bild Verlagsgruppe auf der expopharm 2025 (FOTO)
Baierbrunn (ots) - Gesundheitsmedienhaus präsentiert neue Formate und
Erlebnisse, die Apotheken stärken / interaktiver Stand mit LED-Cube und Quiz zum
"Apotheken Check-Up"/ neuer B2B-Podcast "Impact - Der Podcast für die Apotheke"
/ praxisnaher pDL Guide / 24/7 Online-Beratung / Sponsoring von
Branchen-Highlights im inspirationLAB / Zukunftsthemen bei PTAhome und im
FutureHUB
"Gesundheit hat einen Ort": Unter diesem Leitgedanken präsentiert sich die Wort
& Bild Verlagsgruppe vom 16. bis 18. September auf der expopharm 2025 in
Düsseldorf (Stand 3 - A31). Passend zum Messe-Motto rückt das Baierbrunner
Gesundheitsmedienhaus die Apotheke als zentralen Ort für echten Austausch,
Kompetenz und Vertrauen, neue Impulse sowie für Nähe und Beratung in den
Mittelpunkt. Mit einem interaktiven Standkonzept, neuen Formaten und zahlreichen
Programmpunkten setzt die Verlagsgruppe ein starkes Zeichen für die Zukunft der
Apotheke.
Gesundheit hat einen Ort - und wir zeigen ihn
" Die Apotheke ist für viele Menschen der wichtigste Ort für Gesundheit und
persönliche Beratung. Mit unseren Medien und Services unterstützen wir
Apothekenteams seit über sieben Jahrzehnten dabei, diese Rolle zu leben und
weiter auszubauen" , sagt Jan Wagner , Geschäftsführer für Vertrieb, Markt,
Media und Produkte. " Die expopharm ist der richtige Ort, um im persönlichen
Austausch über die Zukunft der Apotheke zu sprechen und zu zeigen, wie wir diese
Entwicklung aktiv begleiten."
Auch Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung, knüpft an das Motto
an: " Gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels braucht es Orte der
Orientierung und Empathie. Apotheken sind genau solche Orte - nah am Menschen
und am Puls der Zeit. Mit innovativen Formaten und neuen Impulsen wollen wir
zeigen, dass Gesundheit immer eine Adresse hat: die Apotheke vor Ort."
Erlebniswelt am Stand: LED-Cube und "Apotheken Check-Up"-Quiz
Im Zentrum des diesjährigen Messeauftritts steht ein imposanter LED-Cube , das
visuelle "Center Piece" des Stands. Ergänzt wird er durch den interaktiven
"Apotheken Check-Up" , ein Quiz, bei dem Besucher:innen Fragen rund um die
Apotheken- und Gesundheitswelt beantworten können. Von Fachwissen bis Fun Facts,
über Gesundheitskompetenz und Frauengesundheit bis hin zu Patientensicherheit
und Kuriositäten aus der Apothekenwelt: Das Quiz vermittelt auf spielerische
Weise Botschaften, Services und Neuheiten der Verlagsgruppe.
Premiere feiern dieses Jahr der Podcast " AU Impact " - das neue Audioformat von
gesundheit-hören und Apotheken Umschau Pro . Das neue Hörformat liefert alle
zwei Wochen fundiertes Fachwissen, spannende Expert:inneninterviews und
